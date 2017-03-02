В Тверской области задержали женщину по подозрению в убийстве мужа

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". По версии следствия, 28 февраля вечером супруги были дома на улице Пограничной в Вышнем Волочке, где распивали алкогольные напитки. Между ними произошел конфликт, 32-летняя женщина взяла на кухне нож и нанесла им один удар в грудь своему 36-летнему супругу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии (3)
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horton
02.03.2017 13:23
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