В Тверской области задержали женщину по подозрению в убийстве мужа

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". По версии следствия, 28 февраля вечером супруги были дома на улице Пограничной в Вышнем Волочке, где распивали алкогольные напитки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". По версии следствия, 28 февраля вечером супруги были дома на улице Пограничной в Вышнем Волочке, где распивали алкогольные напитки. Между ними произошел конфликт, 32-летняя женщина взяла на кухне нож и нанесла им один удар в грудь своему 36-летнему супругу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.