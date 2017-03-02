В Твери опять произошел прорыв теплотрассы

Утром 2 марта произошло повреждение на магистральных сетях на набережной Афанасия Никитина в районе Речного вокзала, что привело к провалу участка дорожного покрытия. Бригады ООО «Тверская генерация» ведут работы по локализации и устранению повреждения.

Утром 2 марта произошло повреждение на магистральных сетях на набережной Афанасия Никитина в районе Речного вокзала, что привело к провалу участка дорожного покрытия.

Бригады ООО «Тверская генерация» ведут работы по локализации и устранению повреждения. Отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилом фонде и на социальных объектах не предусмотрено. Ремонтные работы производятся под постоянным контролем департамента ЖКХ администрации города, сообщает управление информации администрации города Твери.

Тем временем, этот прорыв и его последствия попали в объектив смартфона очевидцев. Видео было опубликовано в группе "Подслушано у водителей. Тверь". В провал на тротуаре провалился дорожный знак.