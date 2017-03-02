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В Твери опять произошел прорыв теплотрассы

В Твери опять произошел прорыв теплотрассы - ТИА
02 Марта 2017 09:23
Автор: TIA

Фоторепортаж

Утром 2 марта произошло повреждение на магистральных сетях на набережной Афанасия Никитина в районе Речного вокзала, что привело к провалу участка дорожного покрытия.

Бригады ООО «Тверская генерация» ведут работы по локализации и устранению повреждения. Отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилом фонде и на социальных объектах не предусмотрено. Ремонтные работы производятся под постоянным контролем департамента ЖКХ администрации города, сообщает управление информации администрации города Твери.

Тем временем, этот прорыв и его последствия попали в объектив смартфона очевидцев. Видео было опубликовано в группе "Подслушано у водителей. Тверь". В провал на тротуаре провалился дорожный знак.

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Метки: тверская генерация прорыв теплотрассы
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Комментарии (13)

  • GOREZ 
    Бедный заволжский район, опять страдает
    02.03.2017 09:28
    0 | 3

    • BARBAwin 
      Точнее, бедная Тверь
      02.03.2017 09:33
      0 | 14

  • LyudoEdka 
    "Опять" это когда раз, другой в одном месте,
а когда 3-4 раза в год  это что то другое.
Клад ищут
    02.03.2017 09:31
    0 | 14

    • Vargas 
      Когда в том же месте- это "снова".
      02.03.2017 11:55
      0 | 2

      • BARBAwin 
        сНОВА - это когда укладывают новые трубы а не латают старые
        02.03.2017 12:28
        0 | 6

  • bae99 
    Куле нам трубы, Тверьсити наше всё!
    02.03.2017 09:34
    1 | 10

  • DenBlldenn 
    Отличный повод ещё немного поднять рейтинг!
    02.03.2017 10:31
    1 | 7

  • Ferapont 
    Если последние 25 лет заниматься только играми в рейтинги, можно элементарно просрать наследие некогда великой страны.
Чем нынешняя власть казнокрадов и занималась все эти годы..
Нужно благодарить предков, что заложили фундамент с таким запасом прочности, который до сих пор еще сопротивляется "хозяйствованию" потомков - дерьмократов.
∙
ПыСы. Если в старой стране новости начинались с.. 
Введен в строй новый садик, школа, больница/поликлиника, магазин, кинотеатр, пионерлагерь,.. открылся новый маршрут трамвая/троллейбуса/автобуса, выявлен и осужден очередной несун/казнокрад. Ныне же информационный напряг зашкаливает. Ну прям сводки с мест боевых действий. Сгорело то то, разрушен очередной памятник архитектуры, порыв/нарыв теплотрассы, отключения воды/отопления, закрытие маршрутов ОТ, закрытие больничек/ФАПов, сбежал в теплые страны очередной казнокрад, отделался условным сроком или ушел на повышение......Отвратная картинка получается. Без просветов.
    02.03.2017 10:49
    1 | 14

  • BARBAdos 
    можно просто писать заголовок "В Твери опять", и в принципе все итак всё поймут, что случилось...

И все это происходит при плюсовой температуре, когда давление и температура сети находится на пониженных показателях...
    02.03.2017 12:06
    0 | 5

    • BARBAwin 
      оПЯТЬ - это когда только пять раз на Речном вокзале прорыв
      02.03.2017 12:27
      0 | 8

  • Proletary 
    Напрашивается идея стартапа: засетупить онлайновую карту прорывов магистралей, в т.ч. в виде мобильного приложения. Посрамим Яндекс-пробки!
    02.03.2017 12:57
    0 | 4

  • arcadi007 
    Уже совсем не смешно.
Где наши депутаты типа Васильева?
    02.03.2017 13:59
    0 | 2

    • bae99 
      Какие депутаты, до выборов как до Луны в коленно-локтевой...
      02.03.2017 14:11
      0 | 0
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