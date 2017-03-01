Парень из Тверской области уехал автостопом и пропал

Разыскивается Хватов Кирилл Андреевич, 1998 г.р., житель Вышнего Волочка. 20 февраля этого года он уехал автостопом из своего города и пропал. Как сообщается в ориентировке, мог отправиться к друзьям в Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Воронеж или Новосибирск.

Разыскивается Хватов Кирилл Андреевич, 1998 г.р., житель Вышнего Волочка. 20 февраля этого года он уехал автостопом из своего города и пропал. Как сообщается в ориентировке, мог отправиться к друзьям в Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Воронеж или Новосибирск.

Приметы: на вид 18-20 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное европейского типа, высокий лоб, дугообразные брови, глаза карие, волосы прямые темно-русые до плеч, размер обуви 44.

Особые приметы: большая родинка чуть ниже поясницы слева.

Был одет: короткая зимняя куртка темного цвета, синие джинсы, белый свитер, высокие зимние кроссовки.

С собой был: черный рюкзак, телефон, банковская карта, очки.

Если кто-то знает о его местонахождении, просьба звонить по телефонам: 8-910-937-38-50 или 102.