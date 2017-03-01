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Парень из Тверской области уехал автостопом и пропал

01 Марта 2017 21:57
Автор: TIA

Фоторепортаж

Разыскивается Хватов Кирилл Андреевич, 1998 г.р., житель Вышнего Волочка. 20 февраля этого года он уехал автостопом из своего города и пропал. Как сообщается в ориентировке, мог отправиться к друзьям в Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Воронеж или Новосибирск.

Приметы:  на вид 18-20 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное европейского типа, высокий лоб, дугообразные брови, глаза карие, волосы прямые темно-русые до плеч, размер обуви 44.

Особые приметы: большая родинка чуть ниже поясницы слева.

Был одет:  короткая зимняя куртка темного цвета, синие джинсы, белый свитер, высокие зимние кроссовки.

С собой был: черный рюкзак, телефон, банковская карта, очки.

Если кто-то знает о его местонахождении, просьба звонить по телефонам: 8-910-937-38-50 или 102.

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Метки: пропал человек пропал парень розыск
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Комментарии (5)

  • Dobry кrtek 
    Если  я встречу похожего, то мне что, ему штаны спускать и родинку искать?
    01.03.2017 22:22
    0 | 0

    • gost 
      Это уже на крайний страшный случай
      01.03.2017 22:29
      0 | 0

  • bublik 
    От военкома смылся?
    01.03.2017 22:39
    0 | 0

  • Nyuta 
    Что ж вы за народ. Тут о помощи просят а вам всё  прикольчики.
    01.03.2017 23:27
    1 | 0

  • Whois 
     ВТверь, Москву, Санкт-Петербург, Воронеж или Новосибирск.
Типа хипстэр? Ремейк хиппи?
    01.03.2017 23:32
    0 | 0
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