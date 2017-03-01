В Тверской области празднование свадьбы закончилось уголовным делом

Торжокский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя города Торжка, 54-летнего, ранее судимого мужчины. Он обвинялся в угоне автомобиля. Все произошло в день празднования свадьбы сына осужденного.

Торжокский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя города Торжка, 54-летнего, ранее судимого мужчины. Он обвинялся в угоне автомобиля.

Все произошло в день празднования свадьбы сына осужденного.

14 января 2016 года около 12 ночи обвиняемый, его сожительница, а также молодожены, отмечавшие в этот день бракосочетание, вызвали такси, чтобы ехать домой. По пути следования к дому между молодыми супругами произошла ссора, после которой девушка отказалась покинуть такси и потребовала отвезти её обратно. Из-за чего между ней и таксистом конфликт. Водитель стал вытаскивать девушку из машины. Желая заступиться за супругу сына, обвиняемый ударил водителя такси, а затем, увидев, что в замке зажигания машины оставлены ключи, сел за руль и, проехав десять метров, совершил столкновение с припаркованным впереди автомобилем.

В судебном заседании подсудимый изложил свою версию случившегося. Он, увидев во время конфликта, что машина таксиста сама покатилась вперед в сторону стоящей машины, решил это предотвратить. А потому сел за руль, однако перепутал педали тормоза и газа, из-за чего им произошло столкновение. Повредить машину постороннего человека он не хотел.

Однако, сообщает пресс-служба Торжокского городского суда, экспертизы не подтвердили слова мужчины.

В итоге он был признан виновным в совершении угона автомобиля. Назначая наказание подсудимому, суд принимал во внимание наличие смягчающих обстоятельств, таких как нахождение на иждивении малолетнего ребенка, полное признание вины и раскаяние в содеянном. Также было учтено такое отягчающее наказание обстоятельство, как совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

- Придя к выводу о том, что исправление подсудимого невозможно без изоляции от общества, суд приговорил его к наказанию за данное преступление в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев.

Поскольку на этот момент времени мужчина уже был осужден за совершение более тяжкого преступления, путем частичного сложения наказаний по двум приговорам, окончательно было назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил в связи с подачей апелляционной жалобы осуждённым, - сообщили ТИА в пресс-службе суда.