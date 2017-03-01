Две визитные карточки Тверской области вошли в ТОП-100 самых узнаваемых туристических брендов страны

Топ-100 наиболее узнаваемых и привлекательных для туристов региональных брендов составлен центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России». В список вошли две «визитные карточки» Тверской области – озеро Селигер и пожарские котлеты. Достопримечательности Тверской области, возможности индустрии гостеприимства региона были представлены на состоявшемся в Сочи Российском инвестиционном форуме.

Топ-100 наиболее узнаваемых и привлекательных для туристов региональных брендов составлен центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России». В список вошли две «визитные карточки» Тверской области – озеро Селигер и пожарские котлеты.

Достопримечательности Тверской области, возможности индустрии гостеприимства региона были представлены на состоявшемся в Сочи Российском инвестиционном форуме.

«Требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона. Еще одно важное направление – создание комплексных туристических продуктов, интересных гостям», - считает губернатор Игорь Руденя.

Известность туристических брендов в ходе опроса оценивали жители регионов. В итоге наряду с Третьяковской галереей, Государственным Эрмитажем, Красной площадью, курортом «Роза Хутор» и другими достопримечательностями страны в ТОП-100 также попали озеро Селигер Тверской области (32 место) и пожарские котлеты из Торжка (53 место).

Кроме того, в отдельный рейтинг народных промыслов вошло торжокское золотное шитье. О желании посетить тверской регион рассказали 73% опрошенных.

Сейчас в Правительстве Тверской области разрабатывается концепция развития туризма. Она предусматривает развитие событийного, гастрономического, водного, автомобильного, паломнического, образовательного туризма, включение в эту индустрию народных промыслов и многое другое. Результатом работы должно стать увеличение турпотока в регион в два раза, сообщает правительство Тверской области.