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Правительство Тверской области принимает серьёзные меры по профилактике распространения бешенства на территории региона

01 Марта 2017 18:43
Автор: TIA

Правительство Тверской области принимает серьёзные меры по профилактике распространения бешенства на территории региона. Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» проводится комплекс работ по ликвидации так называемого «городского» бешенства животных.
В 2016 году работа по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществлялась в 43 муниципальных образованиях. Было отловлено 2620 животных, обустроены территории под пункты временного содержания площадью 1,6 тыс. кв. м, приобретены клетки-вольеры. Госинспекция по ветеринарии привлекает общественность к участию в судьбе отловленных безнадзорных животных.
Принятые меры позволили не допустить возникновения бешенства среди сельскохозяйственных животных. Уменьшилось и количество обращений граждан в медицинские учреждения за прививками после укусов диких и безнадзорных животных.
В текущем году на осуществление государственных полномочий по отлову, лечению и содержанию безнадзорных животных в регионе из бюджета выделено около 8,5 млн рублей.
Кроме того, ежегодно в Тверской области про­во­дится бесплатная вакцинация  сель­ско­хо­зяй­ствен­ных и до­маш­них жи­вот­ных.

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Метки: бешенство животных вакцинация правительство вирус бешенства
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Комментарии (2)

  • kudimov 
    Я вот думаю - крот сель­ско­хо­зяй­ствен­ное или до­маш­нее жи­вот­ное? По любому привить надо, а то какой-то нервный стал в последнее время)
    01.03.2017 18:55
    0 | 1

    • Proletary 
      На всякий случай каску надену и окоп полного профиля выкопаю.
      01.03.2017 19:10
      0 | 0
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