Правительство Тверской области принимает серьёзные меры по профилактике распространения бешенства на территории региона. Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» проводится комплекс работ по ликвидации так называемого «городского» бешенства животных.

Правительство Тверской области принимает серьёзные меры по профилактике распространения бешенства на территории региона. Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» проводится комплекс работ по ликвидации так называемого «городского» бешенства животных.

В 2016 году работа по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществлялась в 43 муниципальных образованиях. Было отловлено 2620 животных, обустроены территории под пункты временного содержания площадью 1,6 тыс. кв. м, приобретены клетки-вольеры. Госинспекция по ветеринарии привлекает общественность к участию в судьбе отловленных безнадзорных животных.

Принятые меры позволили не допустить возникновения бешенства среди сельскохозяйственных животных. Уменьшилось и количество обращений граждан в медицинские учреждения за прививками после укусов диких и безнадзорных животных.

В текущем году на осуществление государственных полномочий по отлову, лечению и содержанию безнадзорных животных в регионе из бюджета выделено около 8,5 млн рублей.

Кроме того, ежегодно в Тверской области про­во­дится бесплатная вакцинация сель­ско­хо­зяй­ствен­ных и до­маш­них жи­вот­ных.