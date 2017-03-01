Начальник пункта полиции в Тверской области незаконно задержал и избил мужчину

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Калашниковского пункта полиции ОМВД России по Лихославльскому району. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Калашниковского пункта полиции ОМВД России по Лихославльскому району. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

22 июля 2016 года начальник Калашниковского пункта полиции, находясь около двора МОУ «Калашниковская средняя общеобразовательная школа» осуществил незаконное фактическое задержание местного жителя. После этого, применив к нему физическую силу, на автомобиле задержанного насильно доставил мужчину в пункт полиции.

Сразу после этого, полицейский, будучи недовольным законным требованием гражданина представиться ему и предъявить служебное удостоверение сотрудника полиции, для последующего обращения в правоохранительные органы с заявлением о совершенном в отношении него преступлении, избил потерпевшего руками и ногами по голове и телу. С полученными телесными повреждениями мужчина был госпитализирован в больницу, где ему оказана медицинская помощь.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.