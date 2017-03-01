tvernews.ru
01 марта Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Начальник пункта полиции в Тверской области незаконно задержал и избил мужчину

01 Марта 2017 18:24
Автор: TIA

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Калашниковского пункта полиции ОМВД России по Лихославльскому району. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

22 июля 2016 года начальник Калашниковского пункта полиции, находясь около двора МОУ «Калашниковская средняя общеобразовательная школа» осуществил незаконное фактическое задержание местного жителя. После этого, применив к нему физическую силу, на автомобиле задержанного насильно доставил мужчину в пункт полиции. 

Сразу после этого, полицейский, будучи недовольным законным требованием гражданина представиться ему и предъявить служебное удостоверение сотрудника полиции, для последующего обращения в правоохранительные органы с заявлением о совершенном в отношении него преступлении, избил потерпевшего руками и ногами по голове и телу. С полученными телесными повреждениями мужчина был госпитализирован в больницу, где ему оказана медицинская помощь.


Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: возбуждено уголовное дело на полицейского начальник пункта полиции незаконное задержание
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • infist 
    "на автомобиле задержанного насильно доставил мужчину в пункт полиции."
Это как то с особым цинизмом что ли...
    01.03.2017 19:56
    0 | 1

  • олег (https://plus.google.com/110620052439253253836) 
    Оочень я далек от той мысли, что потерпевший-добропорядочный гражданин, который просто шел по пос. Калашниково и цветочек нюхал и тут окуда не возьмись....наказал (не по закону правда) очередное синее обнаглевшее быдло, с которым если законным способом бороться-проще спутник на марс запустить.
    01.03.2017 20:03
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

На пожаре в детской областной клинической больнице никто не пострадал

2017-02-24 13:52
120

День Защитника

2017-02-23 10:02
60

Здание детской клинической больницы будет восстановлено

2017-02-24 09:09
57

Что это такое, кто знает?

2017-02-27 09:54
54

Ущерб от пожара в Тверской детской областной больнице составил более 337 млн.рублей

2017-02-28 16:39
52

Игорь Руденя принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов страны

2017-02-28 19:34
48

Будете умирать - умирайте

2017-02-26 19:21
45

УМВД: распивая спиртное в припаркованной во дворе машине, вы нарушаете закон

2017-02-25 15:02
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100