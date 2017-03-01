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Клиенты бьют тревогу: Торговый городской банк в Твери заморозил расчётные счета организаций

Клиенты бьют тревогу: Торговый городской банк в Твери заморозил расчётные счета организаций - ТИА
01 Марта 2017 18:23
Автор: TIA

В редакцию ТИА позвонил читатель и рассказал, что Торговый городской банк в Твери не обслуживает своих клиентов, счета юридических лиц заморожены. С чем это связано, сотрудники банка ему не пояснили.

Корреспондент ТИА попытался дозвониться до тверского отделения на проспекте Чайковского, однако на звонок никто не ответил. На горячей линии банка рассказали, что все офисы банка сейчас работают лишь до 13.00 по техническим причинам. И посоветовали попробовать позвонить позднее. 

28 февраля РИА новости сообщило, что Центробанк отключил «Торговый городской банк» от системы БЭСП («Банковские электронные срочные платежи»). Как поясняет издание, кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от системы является временным и вызванным техническими причинами, например, хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием. 

Кроме того, в понедельник РИА Новости стало известно, что "Торговый городской банк" не обслуживает карты клиентов, а также около недели испытывает затруднения с возвратом вкладов.

Как сообщает Банкир.ру, в «Торговом городском банке» поясняют, что трудности связаны с длительными выходными и инкассацией. При этом на сайте банка сообщается, что «в связи с проведением настройки банковского оборудования» с 28 февраля по 3 марта его подразделения будут работать до 13:00, 4 и 5 марта — выходные дни.

На сайте Торгового городского банка 1 марта 2017 года размещена информация о введении ограничения сроком на двенадцать месяцев на открытие банковских счетов и привлечение во вклады денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на внесение дополнительных денежных средств во вклады (на счета), открытые в Банке до настоящего времени.  

Корреспондент ТИА позвонил в пресс-службу банка, однако от комментариев пока банк отказался. 

Всего в Твери, по информации сайта Банки.ру, 19 отделений Торгового городского банка.

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Метки: торговый городской банк центробанк проблемы с вкладами
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Комментарии (2)

  • LyudoEdka 
    ИХМО Байден приводит свои угрозы в действие
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    01.03.2017 19:28
    0 | 0

  • comoneverybody 
    Любая пирамида рухает. А то, что любой банк это пирамида-это прописная истина. Ибо без денег вкладчиков он не стоит и ломаного гроша. Мальчишки решили зафиксировать прибыть-это их право. Вкладчиков жалко, да.
    01.03.2017 20:03
    0 | 0
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