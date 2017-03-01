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В МУП «ЖЭК» нагрянула полиция с ОМОНом

01 Марта 2017 16:59
Автор: TIA

28 февраля, неожиданно для сотрудников и руководства муниципального предприятия «ЖЭК», которое отвечает за уборку города, нагрянула полиция с ОМОНом. Как стало известно ТИА, правоохранители забрали документы, видимо, чтобы проверить законно или нет здесь тратятся деньги. Во время визита полиции руководителя МУПа Виталия Криворученко на месте не было.

Как сообщили ТИА в пресс-службе Администрации Твери, деятельность хозяйствующих субъектов регулярно проверяется контролирующими органами. Если это касается муниципальных предприятий, то администрация города оказывает в этом все необходимое содействие. Нужно отметить, что подобные проверки позволяют своевременно выявить все имеющиеся нарушения и недостатки в работе МУПов с тем, чтобы они были незамедлительно исправлены.

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Метки: муп жэк омон полиция
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Комментарии (8)

  • abeltv 
    Слинял наверное уже далече директор....
    01.03.2017 17:29
    0 | 3

  • Житель подземелья 
    Эвон оно как... Директор с кем-то не поделился или ожидаются новые вкусные контракты на ремонт и содержание дорог и кто-то очень хочет их прибрать к своим рукам?
    01.03.2017 17:41
    0 | 2

  • zxcvbnm 
    А ОМОН то зачем? Их привлекают для физической поддержки в случае возможного физического воздействия. Здесь то это откуда? Или ОМОНУ заняться нечем?
    01.03.2017 17:48
    0 | 1

  • BARBAdos 
    Как сообщили ТИА в пресс-службе Администрации Твери, деятельность хозяйствующих субъектов регулярно проверяется контролирующими органами. /////// 

Блин, во дела - оказывается у нас полиция вместо того ,чтобы с преступностью бороться оказывается деятельность хозяйственных субъектов проверяет. И нафик нам тогда трудовая, пожарная инспекции и всякие там разные надзоры?
    01.03.2017 18:00
    0 | 4

  • buch 
    Ибо не  надо было раскапывать колодец на Смоленском  у элитного дома. Бордюры им не нравятся...

Ответочка быстро прилетела!))))
    01.03.2017 18:02
    0 | 0

  • kudimov 
    Явно загнули, что это обычная проверка. Маски-шоу при обычной проверке не устраивают, тут нечто иное, но не говорят.
    01.03.2017 18:04
    0 | 2

  • tourist 
    Давно пора эти МУПы ликвидировать. Ямы, в которых исчезают бюджетные деньги, отмывочные конторы.
    01.03.2017 18:48
    0 | 1

  • fen 15 
    Пресс-служба Администрации Твери, как Гос деп у Янки, должен говорить что надо, даже если Криворученко В.В. под конвоем в СИЗО повезут, скажут что совместная с ФСИН инспекционная поездка, с целью изучения передового опыта очистки территории от снега и наледи.
    01.03.2017 18:57
    0 | 0
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