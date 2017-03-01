В МУП «ЖЭК» нагрянула полиция с ОМОНом

28 февраля, неожиданно для сотрудников и руководства муниципального предприятия «ЖЭК», которое отвечает за уборку города, нагрянула полиция с ОМОНом. Как стало известно ТИА, правоохранители забрали документы, видимо, чтобы проверить законно или нет здесь тратятся деньги. Во время визита полиции руководителя МУПа Виталия Криворученко на месте не было.

28 февраля, неожиданно для сотрудников и руководства муниципального предприятия «ЖЭК», которое отвечает за уборку города, нагрянула полиция с ОМОНом. Как стало известно ТИА, правоохранители забрали документы, видимо, чтобы проверить законно или нет здесь тратятся деньги. Во время визита полиции руководителя МУПа Виталия Криворученко на месте не было.

Как сообщили ТИА в пресс-службе Администрации Твери, деятельность хозяйствующих субъектов регулярно проверяется контролирующими органами. Если это касается муниципальных предприятий, то администрация города оказывает в этом все необходимое содействие. Нужно отметить, что подобные проверки позволяют своевременно выявить все имеющиеся нарушения и недостатки в работе МУПов с тем, чтобы они были незамедлительно исправлены.