В Твери пройдёт турнир по стрельбе среди женщин, приуроченный к Международному женскому дню

В преддверии 8 марта в стрелковом тире Тверской таможни женщины будут соревноваться в турнире по пулевой стрельбе.

В преддверии 8 марта в стрелковом тире Тверской таможни женщины будут соревноваться в турнире по пулевой стрельбе.

Соревнования будут проведены в лично-командном зачёте. Участницы проверят свою меткость в упражнении ПМ-1 (мишень грудная № 4, 3 пробных и 10 зачетных выстрелов). Состав команды – 3 человека. Упражнение проводится из положения стоя с одной или двух рук, время стрельбы 2 минуты – на пробные выстрелы и 10 минут – на зачётные.

Командный зачёт определяется по сумме 3-х результатов участников команды. В случае равенства предпочтение отдаётся команде, имеющей наиболее высокий личный результат участника. Личное первенство определяется по наивысшему результату. В случае равенства очков предпочтение отдается участнику, имеющему большее количество пробоин высшего достоинства.

Команды призеры и призёры в личном первенстве награждаются кубками, медалями и дипломами.

Турнир по пулевой стрельбе среди женщин, посвященный Международному женскому дню, состоится 3 марта в по адресу: г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 56. Начало соревнований в 10 часов, сообщает Управление информации администрации города Твери