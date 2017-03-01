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В Твери пройдёт турнир по стрельбе среди женщин, приуроченный к Международному женскому дню

01 Марта 2017 14:01
Автор: TIA

В преддверии 8 марта в стрелковом тире Тверской таможни женщины будут соревноваться в турнире по пулевой стрельбе.

Соревнования будут проведены в лично-командном зачёте. Участницы проверят свою меткость в упражнении ПМ-1 (мишень грудная № 4, 3 пробных и 10 зачетных выстрелов). Состав команды – 3 человека. Упражнение проводится из положения стоя с одной или двух рук, время стрельбы 2 минуты – на пробные выстрелы и 10 минут – на зачётные.

Командный зачёт определяется по сумме 3-х результатов участников команды. В случае равенства предпочтение отдаётся команде, имеющей наиболее высокий личный результат участника. Личное первенство определяется по наивысшему результату. В случае равенства очков предпочтение отдается участнику, имеющему большее количество пробоин высшего достоинства.

Команды призеры и призёры в личном первенстве награждаются кубками, медалями и дипломами.

Турнир по пулевой стрельбе среди женщин, посвященный Международному женскому дню, состоится 3 марта в по адресу: г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 56. Начало соревнований в 10 часов, сообщает Управление информации администрации города Твери

 

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Метки: турнир по стрельбе среди женщин 8 марта
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Комментарии (4)

  • sergejbmwod 
    Тревожно все. Скоро война
    01.03.2017 14:47
    0 | 0

  • antiER 
    )
    Прикрепленные изображения:
    01.03.2017 14:52
    0 | 0

  • Эго 
    То, что женщины могут отлично стрелять из пулевого оружия - факт. Но в честь восьмой марты логичнее было бы провести соревнования по "стрельбе глазками".
    01.03.2017 15:00
    0 | 0

  • horton 
    "мишень грудная № 4..." - )))

 Еще понравилось: "пробоина высшего достоинства"...
    01.03.2017 15:19
    0 | 1
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