Директор детского лагеря заплатит штраф за травмирование ребенка на игровой площадке

На 36-летнего директора детского оздоровительного лагеря «Звездный» (Калининский район) было заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

На 36-летнего директора детского оздоровительного лагеря «Звездный» (Калининский район) было заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Напомним, 26 июня 2016 года в вечернее время малолетняя девочка – воспитанница лагеря, травмировалась на детской площадке. А именно, она схватилась руками за металлические трубы игровой конструкции «Паутинка», диаметр которых составляет 48 мм и превышает максимальный диаметр, допустимый для детских игровых конструкций, не удержалась и упала на землю. Как сообщает прокуратура, зона под игровой площадкой не была оборудована ударопоглощающим покрытием. В итоге ребенок сломал правую руку.

Приговором Калининского районного суда он признан виновным в совершении преступления и, с учетом позиции государственного обвинителя, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 руб.