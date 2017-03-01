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Директор детского лагеря заплатит штраф за травмирование ребенка на игровой площадке

01 Марта 2017 13:49
Автор: TIA

На 36-летнего директора детского оздоровительного лагеря «Звездный» (Калининский район) было заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Напомним, 26 июня 2016 года в вечернее время малолетняя девочка – воспитанница лагеря,  травмировалась на детской площадке. А именно, она схватилась руками за металлические трубы игровой конструкции «Паутинка», диаметр которых составляет 48 мм и превышает максимальный диаметр, допустимый для детских игровых конструкций, не удержалась и упала на землю. Как сообщает прокуратура, зона под игровой площадкой не была оборудована ударопоглощающим покрытием. В итоге ребенок сломал правую руку.

Приговором Калининского районного суда он признан виновным в совершении преступления и, с учетом позиции государственного обвинителя, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 руб.

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Метки: травмирование ребенка ребенок упал сломал руку
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Комментарии (15)

  • romich 
    Мамаша-сучка
    01.03.2017 13:58
    0 | 7

  • ЯэтоЯ 
    Причем тут мамаша??????? разверните свой коментарий. Аргументы напишите.
Старая советская паутинка всю жизнь была таковой, и все там лазили и падали, и земля была без спецподстилок............ ЧТО ПРОИСХОДИТ С СОВРЕМЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ????????
    Прикрепленные изображения:
    01.03.2017 14:03
    4 | 2

    • Vargas 
      Оно не советское. Уже давно.
      01.03.2017 14:06
      0 | 3

      • ЯэтоЯ 
        ЖАЛЬ, что Вы правы. 
Всегда мучаюсь вопросом: ПОЧЕМУ ТАК????? Современный "техносапиенс" почему то ищет корень своих проблем в окружающей среде??? в правительстве, в службах, в соседях, в родственниках??? и никогда не смотрит в себя?????
Это к тому, что написано выше: Почему мама девочке не объяснила что если НЕ МОГЁШЬ ЗНАЧ НЕ ЛЕЗЬ! Ребенок, зная что опасно для ее маленьких ручек не полез бы......... Видимо не было у родителей время детенышу показать и объяснить что за супер-агрегат. Ребенок видимо увидел как сноровистые товарищи обезьянничают и сама полезла......
В итоге виноват директор.... А где тогда "пионервожатая" была????
        01.03.2017 14:14
        2 | 1

    • romich 
      Я боюсь тебе  отвечать.  Больно ты грозен.
      01.03.2017 14:12
      0 | 4

      • ЯэтоЯ 
        лично мне на ВАШ ответ пофиг...... Просто многим людям не нравится когда не обоснованные оскорбления льются
        01.03.2017 14:15
        3 | 0

  • Унук аль Хай 
    не сучка, а  #яжемать и #яжеженщина) очередное проявление безумия и хардкора...
    01.03.2017 14:03
    0 | 7

  • infist 
    За 38ю трубу понятное дело удержалась бы, а как может быть иначе.
    01.03.2017 14:26
    0 | 2

  • Leo-L 
    Безусловно виновата мамаша! Надо было дочке дать с собой в лагерь штангенциркуль или микрометр, научить, как пользоваться (если сама умеет) и предупредить, чтобы замеряла диаметры труб везде - на паутинке, перекладине, брусьях, спинке кровати, дверной ручке перед тем, как хвататься.
    01.03.2017 14:29
    0 | 4

  • antiER 
    Вспоминая детство не понимаю как выжил. Стройплощадки, котлованы, деревья, склады чермета. Ну про велик и лыжи я вообще молчу... нигде поролона не было...
    01.03.2017 14:31
    0 | 7

    • ЯэтоЯ 
      об этом я выше и писал..........
      01.03.2017 15:19
      0 | 1

  • bae99 
    Мимозы овуляшки-эякуляшки - растят себе подобных...
Были времена, мы в город с лагеря за сигаретами ездили, когда постарше были, на соседние дачи налеты устраивали, а когда помладше - теннисные шарики дымили... 
Эх "Березки"...
    01.03.2017 15:09
    0 | 2

    • Wraven(TM) 
      Ностальгия ... по "Березкам" - с "Салютовскими" иногда в лесу дрались ...  так и проходило мое детство там по 2 смены с 89 по 92 годы ...
      01.03.2017 15:32
      0 | 1

      • bae99 
        А третья смена спортивная была с гребцами и грЕбчихами...
        01.03.2017 15:44
        0 | 0

  • Beqbmak 
    Сестра проживающая в сша попала не много в похожую ситуацию у ее дома было скользко а она не успела вызвать, заплатить дворнику за уборку территории в следствии чего прохожий сломал лодыжку напротив ее дома.оплата медицинских издержек и компенсации превысила 20000$...
    01.03.2017 15:32
    0 | 0
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