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В 2016 году в Тверской области 8758 школьников и студентов сдали нормы ГТО

01 Марта 2017 13:37
Автор: TIA

В 2016 году в Тверской области 8758 школьников и студентов приняли участие в тестировании всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 5015 из них получили знаки отличия (1376 человек – золотые, 2223 – серебряные, 1416 – бронзовые).

Результаты внедрения и реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в регионах центральной России по итогам прошлого года подводились на совещании в Липецке.

В итоговой таблице Центрального федерального округа Тверская область заняла третье место, а в общероссийском рейтинге седьмое.

В Верхневолжье на данный момент действуют 44 центра тестировании в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Все центры подключены к АИС ГТО. Это лучший показатель по Центральному федеральному округу, сообщает правительство Тверской области

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Метки: нормы гто тверская область
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Комментарии (1)

  • antiER 
    Сдало 57 %, а нафига остальные участвовали, если знали, что не сдадут.
    01.03.2017 15:44
    0 | 0
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