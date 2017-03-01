В 2016 году в Тверской области 8758 школьников и студентов сдали нормы ГТО

В 2016 году в Тверской области 8758 школьников и студентов приняли участие в тестировании всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 5015 из них получили знаки отличия (1376 человек – золотые, 2223 – серебряные, 1416 – бронзовые).

В 2016 году в Тверской области 8758 школьников и студентов приняли участие в тестировании всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 5015 из них получили знаки отличия (1376 человек – золотые, 2223 – серебряные, 1416 – бронзовые).

Результаты внедрения и реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в регионах центральной России по итогам прошлого года подводились на совещании в Липецке.

В итоговой таблице Центрального федерального округа Тверская область заняла третье место, а в общероссийском рейтинге седьмое.

В Верхневолжье на данный момент действуют 44 центра тестировании в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Все центры подключены к АИС ГТО. Это лучший показатель по Центральному федеральному округу, сообщает правительство Тверской области