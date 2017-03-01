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Мама похищенного ребенка уже купила билеты и скоро прилетит из Магадана в Тверь, чтобы забрать сына

Мама похищенного ребенка уже купила билеты и скоро прилетит из Магадана в Тверь, чтобы забрать сына - ТИА
01 Марта 2017 16:08
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

Двухлетнего Серёжу тайно вывез из Магаданской области в 2014 году отец. Спустя три года полиция Магаданской области установила местонахождение ребенка, 28 февраля малыша передали тверским судебным приставам. Как рассказал ТИА заместитель начальника межрайонного отдела по розыску УФССП России по Тверской области Дмитрий Зотов, мальчик чувствует себя хорошо, за ним скоро приедет мама.

- Сотрудники полиции привезли мальчика 28 февраля из Селижаровского района и передали его судебным приставам. Совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних мы направили мальчика в специальное учреждение органов опеки и попечительства.

Дмитрий Зотов рассказал, что мальчик выглядит хорошо, видимых следов побоев, ссадин, царапин на теле ребенка нет. Мама мальчика уже купила билеты и скоро прилетит из Магаданской области в Тверь, чтобы забрать своего сына.

Что же касается отца, то его отпустили.

- Мы опросили отца и отпустили, у службы судебных приставов нет причин и оснований его задерживать. В настоящее время его местонахождение нам неизвестно, - сказал Дмитрий Зотов

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Метки: Магаданская область похищен ребенок приставы найден в Селижаровском районе
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Комментарии (9)

  • kudimov 
    Пусть и папу забирает осваивать дальневосточный гектар, а то сопьется мужик...
    01.03.2017 16:29
    4 | 2

    • awk555 
      А  что уже есть прямые рейсы Магадан-Тверь?
      01.03.2017 17:39
      0 | 0

      • BARBAdos 
        нет, только Тверь-Магадан, групповой трансфер с пл. Гагарина
        01.03.2017 17:47
        0 | 3

  • Valter 
    Правильно, что отпустили отца. И вообще, в данном случае термин "похищение" не совсем к месту. Отец просто уехал с ребенком в неизвестном направлении. И еще не известно с кем ребенку будет лучше!
    01.03.2017 16:35
    0 | 9

    • BARBAdos 
      тоже самое хотел сказать. Никакого похищения и в помине не было, и даже учитывая, что папа не олигарх, думаю, что проживание в Селижаровском р-не более благоприятно для малыша, чем в Магадане.
      01.03.2017 16:59
      0 | 7

    • aldan 
      Кстати, на фото малыш ухоженный и не плохо одет.
      01.03.2017 18:40
      0 | 1

  • horton 
    Бедный малыш... Как отразятся на формирующейся психике такие перипетии?...
    01.03.2017 17:05
    1 | 3

  • Whois 
    Неоднозначно все.
Хорошо бы фото мамы опубликовать.
    01.03.2017 17:30
    0 | 3

  • protivvsex 
    ни первая и ни последняя история, как правило отец остается отцом, отношения поддерживаются до конца.
    01.03.2017 20:19
    0 | 0
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