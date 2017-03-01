Мама похищенного ребенка уже купила билеты и скоро прилетит из Магадана в Тверь, чтобы забрать сына

Двухлетнего Серёжу тайно вывез из Магаданской области в 2014 году отец. Спустя три года полиция Магаданской области установила местонахождение ребенка, 28 февраля малыша передали тверским судебным приставам. Как рассказал ТИА заместитель начальника межрайонного отдела по розыску УФССП России по Тверской области Дмитрий Зотов, мальчик чувствует себя хорошо, за ним скоро приедет мама.

Двухлетнего Серёжу тайно вывез из Магаданской области в 2014 году отец. Спустя три года полиция Магаданской области установила местонахождение ребенка, 28 февраля малыша передали тверским судебным приставам. Как рассказал ТИА заместитель начальника межрайонного отдела по розыску УФССП России по Тверской области Дмитрий Зотов, мальчик чувствует себя хорошо, за ним скоро приедет мама.

- Сотрудники полиции привезли мальчика 28 февраля из Селижаровского района и передали его судебным приставам. Совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних мы направили мальчика в специальное учреждение органов опеки и попечительства.

Дмитрий Зотов рассказал, что мальчик выглядит хорошо, видимых следов побоев, ссадин, царапин на теле ребенка нет. Мама мальчика уже купила билеты и скоро прилетит из Магаданской области в Тверь, чтобы забрать своего сына.

Что же касается отца, то его отпустили.

- Мы опросили отца и отпустили, у службы судебных приставов нет причин и оснований его задерживать. В настоящее время его местонахождение нам неизвестно, - сказал Дмитрий Зотов