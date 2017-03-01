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Военная академия ВКО имени Г.К.Жукова в Твери отмечает 60-летие

01 Марта 2017 12:48
Автор: TIA

1 марта исполняется 60 лет со дня основания Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Вуз обладает уникальной учебно-материальной базой и готовит кадры по командным и инженерным направлениям для Вооружённых Сил РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья. За время существования академия выпустила более 16 тысяч специалистов.

С юбилейной датой руководство, преподавателей, ветеранов, курсантов и слушателей академии поздравил Губернатор Игорь Руденя.

- Вся история академии подчинена решению стратегических задач по укреплению обороноспособности нашей страны. Сегодня вы готовите уникальных военных специалистов, востребованных в сфере управления обороной, эксплуатации современных и перспективных комплексов вооружений. Успешная работа вуза принесла Тверской области заслуженный статус одного из ведущих экспертных центров военной науки и образования, — сказал Игорь Руденя.

Центр подготовки военных кадров в Калинине был создан приказом маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова 1 января 1957 года. Учебный процесс в академии начался 1 марта.

В 1995 году на площади перед центральным корпусом академии был установлен памятник Георгию Жукову. 16 декабря 2016 года, в день 75-летия освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков, площади присвоили имя Г.К.Жукова.

За эффективную работу по подготовке военных кадров тверская академия ВКО награждена орденом Красного Знамени и семью орденами разных государств.

Преподаватели, слушатели и курсанты постоянные участники и призёры международных выставок и салонов изобретений и инновационных технологий. Учреждение регулярно проводит военно-научные мероприятия международного уровня, развивает сотрудничество в сфере военного образования.

Тверская академия ВКО основоположник теории воздушно-космической обороны и единственным в России и СНГ крупным научным центром по вопросам комплексной воздушно-космической обороны.

Сегодня обучение в ВА ВКО ведётся на четырёх факультетах по 11 специальностям, повышение квалификации офицеров — по 54 специальностям. Это единственный вуз, осуществляющий подготовку специалистов по применению зенитной ракетной системы С-500.

Всего за 60 лет работы академия имени Г.К. Жукова подготовила более 16 тысяч специалистов для армии. Более 400 из них стали генералами, 25 — Героями Советского Союза и Российской Федерации. Также обучение прошли около четырёх тысяч военнослужащих из 40 стран Европы, Азии, Африки, Ближнего и Дальнего Востока, сообщает правительство Тверской области

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Метки: Военная академия ВКО имени Г.К.Жукова юбилей
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Комментарии (3)

  • ЯэтоЯ 
    ХОРОШИЙ ПИАР ВУЗа........
    01.03.2017 13:22
    0 | 0

  • Leo-L 
    Повезло, что Сердюков не успел ее закрыть, а то сейчас бы не День рождения, а поминки бы ее отмечали.
    01.03.2017 13:40
    0 | 4

    • ЯэтоЯ 
      В 2010-2011 почти закрыл, набор остановили, служащих по обижали..... Кто участвовал в "спасении" академии тот поймет о чем я....... Спасло, что Сердюкова вовремя сняли......
      01.03.2017 13:50
      0 | 1
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