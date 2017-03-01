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«Тверь Водоканал» установил в городе 100 высококлассных пожарных гидрантов

«Тверь Водоканал» установил в городе 100 высококлассных пожарных гидрантов - ТИА
01 Марта 2017 12:29
Автор: TIA

ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») в рамках производственной программы завершил реализацию специального проекта по установке в городе новых пожарных гидрантов. 

Этот проект водоканал осуществлял с 2015 года по согласованию с Управлением МЧС по Тверской области.  За два года предприятие смонтировало в областном центре 100 новых высококлассных пожарных гидрантов.

Новое оборудование было установлено согласно особому перечню объектов, предоставленному  Управлением МЧС по Тверской области. В него вошли пожарные гидранты, которые часто используются противопожарной службой и располагаются в местах наибольшего скопления людей и социальных объектов.

«Мы считаем этот проект одним из важнейших среди реализованных за последнее время. По соглашению с МЧС в указанных ведомством местах наше предприятие установило самое лучшее отечественное оборудование – пожарные гидранты рязанского производства. Они отвечают самым высоким требованиям с точки зрения материалов, конструкции и эксплуатационных характеристик. Более того, мы выступили с предложением продолжить эту работу в будущем», - отметил генеральный директор ООО «Тверь Водоканал» Дмитрий Капустин.

Установленные гидранты имеют значительные преимущества по сравнению с обычными, в частности горячеоцинкованый корпус и порошковое покрытие, существенно повышающие их коррозийную стойкость. В конструкции гидранта применяются детали из высокопрочного чугуна, обеспечивая дополнительную устойчивость к механическим нагрузкам, высокую прочность и пластичность. Срок службы гидрантов не менее 30 лет, гарантийный срок обслуживания, установленный производителем – 5 лет.

Благодаря установке оборудования существенно повысился уровень надежности общегородской противопожарной системы. Кроме того, это позволит сократить расходы на ремонт и обслуживание гидрантов. На реализацию проекта тверской водоканал направил более 3 млн рублей.

В настоящее время, ООО «Тверь Водоканал» обслуживает более 2,5 тысяч пожарных гидрантов города. Каждый из них несколько раз в год проходит обязательную проверку. В 2016  году сотрудниками компании были отремонтированы 235 гидрантов.

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Метки: «тверь водоканал» пожарные гидранты
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Комментарии (13)

  • jazz-y 
    ... и, видимо, в процессе празднования этого радостного события, они решили разослать своим клиентам смс-уведомления... 

П.С. кто расшифрует - тому печеньку.
    Прикрепленные изображения:
    01.03.2017 12:50
    0 | 4

    • ЯэтоЯ 
      ВЫ, батенька, видимо особенный...... А это точно водоканал???? Очень смахивает на кодировку KOI-8
В тхт редакторе (блокнот от микрософта) попробуйте поиграть с кодировкой...... УДАЧИ ВАМ!!!!!!!!!!!!!!!!
      01.03.2017 13:26
      0 | 1

      • jazz-y 
        Это точно Водоканал. Все кто когда-то с ними работал люди особенные и по-своему несчастные - они тщательно собирают и принципиально не трут из базы контактные номера, связанные с юр. лицами. То что человек отношения к той или иной организации уже давно не имеет их мало волнует.

П.С. спас декодер Тёмы Лебедева.

"25ÑÑD>4>:0=0;:D0< =5>1ÑΩ>48<> ?>30ÑΔ8ÑΦÑ 4>;3 70 >:070==Ñ5 ÑΓÑΔ;ÑΓ38 481100

7-bit ASCII → ISO-8859-5

ЂВЕ??ФОДОКАНАЛКФАМ НЕОБ??ОДИМО ПОГА??И??? ДОЛГ ЗА ОКАЗАНН?Е ????Л??ГИ 481100

Пойду съем печеньку.
        01.03.2017 13:46
        0 | 0

        • ЯэтоЯ 
          УДАЧИ.....
Кстати, разместите методику распознавания сообщений в отдельной НН, думаю многим пригодится.
          01.03.2017 14:31
          0 | 0

          • jazz-y 
            Единственный человек в нашем городе, кому может помочь отдельная новость про кодировки - это сотрудник Водоканала, написавший скрипт для автоматической рассылки смс уведомлений. Не уверен что он читает ТИА.
            01.03.2017 15:00
            0 | 1

            • ЯэтоЯ 
              Но Вы же не одинственный кому пришла абра-кадабра???? или еще кто откликнется???? вот тогда и поймем где сбой шрифта сервер водоканала или смс-служба сотового оператора. Просто бывали случаи когда при пересылке смс между операторами возникали подобные какозябры......
Принцип работы смс-рассылки следующий: с оператором связи договор о рассылке, сервер организации, либо обученная девушка-клерк,  отправляет оператору список телефонов и текст сообщения, оператор рассылает. Рекламщики рассылают всем клиентам оператора в заданном районе (группа сотовых вышек).....
              01.03.2017 15:07
              0 | 0

              • jazz-y 
                Клиенты Водоканала - люди привыкшие. До этого у них голосовой автоинформатор почти пол года не работал, что, правда, не мешало ему звонить по два-три раза в день и молчать в трубку :)

Именно поэтому меня искренне пугают новости, про различные успехи этой организации в автоматизации насосов и задвижек в городе...
                01.03.2017 15:11
                0 | 1

                • ЯэтоЯ 
                  Ваши опасения я понимаю..........но хочу успокоить, что старый полуалкаш-сантехник Петрович намного продуктивнее свежеинтегрированных приложений. Посему глобального коллапса в системе подачи воды и отведения испражнений в нашем городе не планируется......
                  01.03.2017 15:15
                  0 | 0

    • Унук аль Хай 
      jazz-y, это значит что твои метаданные украли для интереса на предмет веселых килобайт в кэше. Чти blackberry, используй криптосистемы и  многоуровневое шифрование. Или откажись от всей электроники.
      01.03.2017 14:00
      0 | 0

      • jazz-y 
        Килобайт в кэше у меня много. Мне не жалко.
        01.03.2017 14:13
        0 | 1

  • Эго 
    "Площадь пожара составляла больше 1200 квадратных метров. Напора воды не хватало, даже после того, как Водоканал поднял давление в сети. Тогда в МЧС приняли решение установить пожарные насосные станции в реку." https://tvernews.ru/news/219078/  
Вывод: лучший гидрант - Волга.
    01.03.2017 14:39
    0 | 2

    • ЯэтоЯ 
      это всегда так: если водоем в доступности рукавной базы, то используют его. А если нет?????? тогда заправляют АЦшки как раз с этих гидрантов.
Тут еще на принятие решения влияют целый ряд факторов. В данном случае (пожар в ОДКБ) никаких гидрантов бы не хватило бы в принципе....... Воспользовались ими на первоначальном этапе, пока специально обученные бойцы ПЧ ковыряли дырочки во льду для забора воды......
      01.03.2017 14:59
      0 | 0

      • jazz-y 
        Несколько раз наблюдал за работой пожарных и каждый раз поражался - люди не имея схемы сетей перед глазами вынужденны общаться по телефону с диспетчером, который на словах объясняет как найти этот чертов люк с гидрантом. Иногда на это тратится уйма времени. Мрак...
        01.03.2017 15:07
        0 | 1
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