«Тверь Водоканал» установил в городе 100 высококлассных пожарных гидрантов

ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») в рамках производственной программы завершил реализацию специального проекта по установке в городе новых пожарных гидрантов.

ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») в рамках производственной программы завершил реализацию специального проекта по установке в городе новых пожарных гидрантов.

Этот проект водоканал осуществлял с 2015 года по согласованию с Управлением МЧС по Тверской области. За два года предприятие смонтировало в областном центре 100 новых высококлассных пожарных гидрантов.

Новое оборудование было установлено согласно особому перечню объектов, предоставленному Управлением МЧС по Тверской области. В него вошли пожарные гидранты, которые часто используются противопожарной службой и располагаются в местах наибольшего скопления людей и социальных объектов.

«Мы считаем этот проект одним из важнейших среди реализованных за последнее время. По соглашению с МЧС в указанных ведомством местах наше предприятие установило самое лучшее отечественное оборудование – пожарные гидранты рязанского производства. Они отвечают самым высоким требованиям с точки зрения материалов, конструкции и эксплуатационных характеристик. Более того, мы выступили с предложением продолжить эту работу в будущем», - отметил генеральный директор ООО «Тверь Водоканал» Дмитрий Капустин.

Установленные гидранты имеют значительные преимущества по сравнению с обычными, в частности горячеоцинкованый корпус и порошковое покрытие, существенно повышающие их коррозийную стойкость. В конструкции гидранта применяются детали из высокопрочного чугуна, обеспечивая дополнительную устойчивость к механическим нагрузкам, высокую прочность и пластичность. Срок службы гидрантов не менее 30 лет, гарантийный срок обслуживания, установленный производителем – 5 лет.

Благодаря установке оборудования существенно повысился уровень надежности общегородской противопожарной системы. Кроме того, это позволит сократить расходы на ремонт и обслуживание гидрантов. На реализацию проекта тверской водоканал направил более 3 млн рублей.

В настоящее время, ООО «Тверь Водоканал» обслуживает более 2,5 тысяч пожарных гидрантов города. Каждый из них несколько раз в год проходит обязательную проверку. В 2016 году сотрудниками компании были отремонтированы 235 гидрантов.