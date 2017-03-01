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Мобильная служба Пенсионного фонда проведёт приёмы граждан по Тверской области

01 Марта 2017 11:52
Автор: TIA

В Тверской области работает передвижная клиентская служба отделения Пенсионного фонда РФ. Узнать мобильную службу можно по логотипу ПФР на капоте машины и надписи «Пенсионный фонд Российской Федерации».

Пресс-служба фонда сообщает, где будет проводится прием граждан в марте:

2 марта - в деревне Ельцы Селижаровского района;
9 марта - в поселке Редкино Конаковского района;
10 марта - в селе Тургиново Калининского района;
15 марта - в деревнях Федцово и Васильково Кесовогорского района;
16 марта - в поселке Белый Городок Кимрского района;
17 марта - в деревнях Борки, Столипино и Салино Зубцовского района;
21 марта - в сельском поселении Кушалино Рамешковского района;
22 марта - в деревне Иваново Весьегонского района;
23 марта - в деревне Труд Фировского района;
29 марта - в деревне Василево Алферовского сельского поселения Калязинского
района;
31 марта - в поселке городского типа Суховерково Калининского района.

На выездном приеме граждане могут подать заявление на получение государственного сертификата на материнский капитал и на отказ от получения набора социальных услуг, получить консультацию по подготовке документов для оформления пенсии и др. Работодатели также могут проконсультироваться по вопросам уплаты страховых взносов и предоставления отчетности.

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Метки: тверское отделение пфр пенсионный фонд по тверской области выездной приём граждан
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Комментарии (1)

  • ЯэтоЯ 
    Спасибо!. Действительно полезная информация.
    01.03.2017 13:32
    0 | 0
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