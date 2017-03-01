Мобильная служба Пенсионного фонда проведёт приёмы граждан по Тверской области

В Тверской области работает передвижная клиентская служба отделения Пенсионного фонда РФ. Узнать мобильную службу можно по логотипу ПФР на капоте машины и надписи «Пенсионный фонд Российской Федерации». Пресс-служба фонда сообщает, где будет проводится прием граждан в марте.

В Тверской области работает передвижная клиентская служба отделения Пенсионного фонда РФ. Узнать мобильную службу можно по логотипу ПФР на капоте машины и надписи «Пенсионный фонд Российской Федерации».

Пресс-служба фонда сообщает, где будет проводится прием граждан в марте:

2 марта - в деревне Ельцы Селижаровского района;

9 марта - в поселке Редкино Конаковского района;

10 марта - в селе Тургиново Калининского района;

15 марта - в деревнях Федцово и Васильково Кесовогорского района;

16 марта - в поселке Белый Городок Кимрского района;

17 марта - в деревнях Борки, Столипино и Салино Зубцовского района;

21 марта - в сельском поселении Кушалино Рамешковского района;

22 марта - в деревне Иваново Весьегонского района;

23 марта - в деревне Труд Фировского района;

29 марта - в деревне Василево Алферовского сельского поселения Калязинского

района;

31 марта - в поселке городского типа Суховерково Калининского района.

На выездном приеме граждане могут подать заявление на получение государственного сертификата на материнский капитал и на отказ от получения набора социальных услуг, получить консультацию по подготовке документов для оформления пенсии и др. Работодатели также могут проконсультироваться по вопросам уплаты страховых взносов и предоставления отчетности.