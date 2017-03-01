Исцарапанный полицейский подал в суд на жительницу Тверской области

На 34-летнюю жительницу Зубцовского района завели уголовное дело по статье «Применении насилия в отношении представителя власти».

На 34-летнюю жительницу Зубцовского района завели уголовное дело по статье «Применении насилия в отношении представителя власти».

Как сообщает прокуратура Тверской области, сотрудники полиции попросили женщину проехать с ними в отделение для выяснения обстоятельств хищения чужого имущества. 34-летняя жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказалась выполнить требование правоохранительных органов и одному из полицейских поцарапала лицо.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год.