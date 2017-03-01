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Исцарапанный полицейский подал в суд на жительницу Тверской области

01 Марта 2017 11:52
Автор: TIA

На 34-летнюю жительницу Зубцовского района завели уголовное дело по статье «Применении насилия в отношении представителя власти».

Как сообщает прокуратура Тверской области, сотрудники полиции попросили женщину проехать с ними в отделение для выяснения обстоятельств хищения чужого имущества. 34-летняя жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  отказалась выполнить требование правоохранительных органов и одному из полицейских поцарапала лицо.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

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Метки: приминение насилия в отношении представителя власти полицейский полиция умвд по тверской области
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Комментарии (2)

  • ЯэтоЯ 
    И это правильно!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Обидно, что с некоторыми падонками и сволочами, что учителей и врачей обижают правоохранительная и судебная власть СОПЛИ ЖУЁТ. Ведь как "мента" или депутата пнут тут же СРОК, а как ........... грустно короче.
    01.03.2017 13:20
    0 | 2

  • Унук аль Хай 
    как в принципе можно подумать о нападении на сотрудника полиции в случае когда он призывает к исполнению гражданского долга? Так же можно наброситься на любого человека за "не понравившийся" взгляд или просьбу. Очень мягкое наказание - надо было на принудительную овощезацию в местный дурдом направить.
    01.03.2017 13:32
    0 | 0
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