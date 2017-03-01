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В Тверской области откроются новые государственные аптеки

01 Марта 2017 11:02
Автор: TIA

В 2017 году в Тверской области будут действовать 36 государственных аптечных пунктов, в том числе 26  – с льготным отпуском лекарств. Расширить сеть государственных аптечных учреждений в муниципальных образованиях региона поручил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Обеспечение льготными лекарствами имеет большое социальное значение. Система их выдачи должна эффективно работать на всей территории региона. Нужно гарантировать доступность услуги во всех муниципальных образованиях», – считает Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области действуют 32 пункта ОГУП «Фармация», из них 23 обеспечивают препаратами почти 30 тысяч льготников.

На текущий год запланировано открытие новых государственных аптечных пунктов в поселке Эммаус Калининского района, в поликлинике и стационаре Калязинской районной больницы, в поликлинике детской городской больницы №3 в Твери.

В прошлом году было открыто пять подразделений государственной сети: в Ржеве, Зубцове, поселке Савватьево, Калязине и Бежецке.

Всего в 2016 году через аптечные учреждения Тверской области были отпущены лекарства по 596 тысячам льготных рецептов.

В регионе также действует система обеспечения жителей отдаленных территорий льготными лекарствами через фельдшерско-акушерские пункты, которые имеют лицензию на осуществление этой деятельности. Налажено сотрудничество «Фармации» с 68 ФАПами.

Информация пресс-службы Правительства Тверской области.

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Метки: государственные аптеки откроются аптеки государственная аптека льготные лекарства
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Комментарии (4)

  • arcadi007 
    Аптеки растут как грибы после дождя.
Вывод. Очень доходное мероприятие.Полный аналог автозаправочных. 
Скоро будет как у Ильфа и Петрова в "12 стульях".
Ощущение, что человек рождается для того, чтобы постричься, сходит в аптеку и умереть.
    01.03.2017 11:52
    0 | 2

  • Proletary 
    Контрольно-аналитический комитет Тверской области совершил проверку по вопросу обеспечения лекарственными средствами льготных категорий граждан, страдающих сахарным диабетом. 

Напомним, что в июне, в ходе рабочего визита Губернатора Дмитрия Зеленина в Торжок, главе региона поступило обращение от жительницы города об отсутствии инсулиносодержащих препаратов в муниципальной аптеке районного центра. 

Дмитрий Зеленин дал поручение провести проверку по этому факту. По ее итогам выяснилось, что в ОГУП «Фармация» не велся должный контроль за качеством составления регистров больных сахарным диабетом, а также некорректно подготовлена заявка на сахароснижающие препараты. В результате были наказаны ответственные за нарушения должностные лица, устранены недочеты в работе учреждения.
    Прикрепленные изображения:
    01.03.2017 12:34
    0 | 0

  • Унук аль Хай 
    аптеки, больницы, почта, кладбище и окошки, из которых справки дают - наше все. И очереди в эти чудесные места силы, разумеется.
    01.03.2017 13:34
    0 | 0

  • uabumoderoff 
    А владелец этих"государственных"аптек кто?Неужели не Иосиф Давидович?
    01.03.2017 15:38
    0 | 0
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