В Тверской области откроются новые государственные аптеки

В 2017 году в Тверской области будут действовать 36 государственных аптечных пунктов, в том числе 26 – с льготным отпуском лекарств. Расширить сеть государственных аптечных учреждений в муниципальных образованиях региона поручил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В 2017 году в Тверской области будут действовать 36 государственных аптечных пунктов, в том числе 26 – с льготным отпуском лекарств. Расширить сеть государственных аптечных учреждений в муниципальных образованиях региона поручил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Обеспечение льготными лекарствами имеет большое социальное значение. Система их выдачи должна эффективно работать на всей территории региона. Нужно гарантировать доступность услуги во всех муниципальных образованиях», – считает Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области действуют 32 пункта ОГУП «Фармация», из них 23 обеспечивают препаратами почти 30 тысяч льготников.

На текущий год запланировано открытие новых государственных аптечных пунктов в поселке Эммаус Калининского района, в поликлинике и стационаре Калязинской районной больницы, в поликлинике детской городской больницы №3 в Твери.

В прошлом году было открыто пять подразделений государственной сети: в Ржеве, Зубцове, поселке Савватьево, Калязине и Бежецке.

Всего в 2016 году через аптечные учреждения Тверской области были отпущены лекарства по 596 тысячам льготных рецептов.

В регионе также действует система обеспечения жителей отдаленных территорий льготными лекарствами через фельдшерско-акушерские пункты, которые имеют лицензию на осуществление этой деятельности. Налажено сотрудничество «Фармации» с 68 ФАПами.

Информация пресс-службы Правительства Тверской области.