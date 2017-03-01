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В Тверской области особо опасный преступник, освободившийся из мест лишения свободы, напал на двух женщин

01 Марта 2017 10:35
Автор: TIA

24-летний житель Ленинградской области 9 января этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок заключения за совершения грабежа. Он приехал в Бежецк к своей сестре и 13 января вновь совершил преступление. Вооружившись ножом, он совершил разбойное нападение на двух местных жительниц 60 и 76 лет. Забрал у них имущество.

Как сообщает прокуратура Тверской области,  в связи с тем, что данный молодой человек является особо опасным рецидивистом, было принято решение заключить его под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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Метки: напал на женщин нападение на женщин особо опасный преступник рецидивист
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Комментарии (5)

  • Net. 
    Горбатого могила исправит!....
    01.03.2017 10:47
    0 | 8

  • hockey 
    Надо так, два раза отсидел за что угодно, хоть за мелкую кражу, на третий пожизненное. Для тяжких преступлений со второго захода закрывать навсегда. А так посидел вышел и опять нормальных людей кошмарить.
    01.03.2017 11:04
    3 | 7

    • Унук аль Хай 
      hockey, а если тебя по беспределу заметут? На Руси от сумы и от тюрьмы не зарекайся.
      01.03.2017 13:39
      0 | 2

  • bublik 
    а кому он тут нужен? из перспектив,только бомжом стать. а там ему дом родной. одет обут и крыша над головой.
    01.03.2017 12:29
    0 | 4

    • ЯэтоЯ 
      Думаю спецом пошел.......
      01.03.2017 13:36
      0 | 3
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