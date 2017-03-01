В Тверской области особо опасный преступник, освободившийся из мест лишения свободы, напал на двух женщин

24-летний житель Ленинградской области 9 января этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок заключения за совершения грабежа.

24-летний житель Ленинградской области 9 января этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок заключения за совершения грабежа. Он приехал в Бежецк к своей сестре и 13 января вновь совершил преступление. Вооружившись ножом, он совершил разбойное нападение на двух местных жительниц 60 и 76 лет. Забрал у них имущество.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в связи с тем, что данный молодой человек является особо опасным рецидивистом, было принято решение заключить его под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.