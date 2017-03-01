В Твери 31-летний гражданин Украины торговал наркотиками

31-летний гражданин Украины вместе с товарищем (личность второго не установлена) купил в Москве наркотическую смесь, в состав которой входит N-метилэфедрон, массой 339 граммов, а также 2 грамма других наркотиков. Наркотики мужчина привез в Тверь, где хранил их у себя дома.

31-летний гражданин Украины вместе с товарищем (личность второго не установлена) купил в Москве наркотическую смесь, в состав которой входит N-метилэфедрон, массой 339 граммов, а также 2 грамма других наркотиков. Наркотики мужчина привез в Тверь, где хранил их у себя дома.

Злоумышленник расфасовал наркотические средства в удобную для сбыта упаковку и разместил в 9 закладках в Московском районе Твери, после чего был задержан сотрудниками тверского наркоконтроля.

Часть наркотического средства была изъята из одежды, оставшаяся часть – в ходе обыска по месту жительства подсудимого.

Приговором Московского районного суда г. Твери 31-летний гражданин Украины признан виновным и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. Сообщает прокуратура Тверской области