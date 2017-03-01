В Твери в Заволжье без отопления и горячей воды остались 65 домов, в том числе школы и детские сады

1 марта с 5 утра в 65 домах Заволжского районе пропали горячая вода и отопление. «Тверская генерация» приступила к ремонту трубопровода на ул. Большая Тверская. Тепло и воду обещали вернуть к 5 утра следующего дня.

1 марта с 5 утра в 65 домах Заволжского районе пропали горячая вода и отопление. «Тверская генерация» приступила к ремонту трубопровода на ул. Большая Тверская.

Как сообщили ТИА в объединённой диспетчерской службе города, в зону отключения попали дома на улицах: Дачная, Кольцевая, Хрустальная, Плеханова, Прошина, Докучаева, а также несколько жилых домов в микрорайоне «Юность», в частности на ул. Луначарского.

Без тепла и горячей воды остались школа № 34 и школа-интернат, а также три детских сада №№ 164, 131 и 156.

Как пояснили в диспетчерской службе, «Тверская генерация» обещала все починить к 5 утра 2 марта.