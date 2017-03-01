tvernews.ru
01 марта Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери в Заволжье без отопления и горячей воды остались 65 домов, в том числе школы и детские сады

В Твери в Заволжье без отопления и горячей воды остались 65 домов, в том числе школы и детские сады - ТИА
01 Марта 2017 09:57
Автор: TIA

1 марта с 5 утра в 65 домах Заволжского районе пропали горячая вода и отопление. «Тверская генерация» приступила к ремонту трубопровода на ул. Большая Тверская.

Как сообщили ТИА в объединённой диспетчерской службе города, в зону отключения попали дома на улицах: Дачная, Кольцевая, Хрустальная, Плеханова, Прошина, Докучаева, а также несколько жилых домов в микрорайоне «Юность», в частности на ул. Луначарского.

Без тепла и горячей воды остались школа № 34 и школа-интернат, а также три детских сада №№ 164, 131 и 156.

Как пояснили в диспетчерской службе, «Тверская генерация» обещала все починить к 5 утра 2 марта.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: тверская генерация нет воды нет отопления
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • USSR 
    А как же перекрытая Володарка окружённая машинами ТГ? Щас перероют и будут поднимать тем самым и без того высокий рейтинг Мудени
    01.03.2017 10:20
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

На пожаре в детской областной клинической больнице никто не пострадал

2017-02-24 13:52
120

День Защитника

2017-02-23 10:02
60

Здание детской клинической больницы будет восстановлено

2017-02-24 09:09
56

Что это такое, кто знает?

2017-02-27 09:54
54

Ущерб от пожара в Тверской детской областной больнице составил более 337 млн.рублей

2017-02-28 16:39
51

Игорь Руденя принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов страны

2017-02-28 19:34
47

Будете умирать - умирайте

2017-02-26 19:21
45

УМВД: распивая спиртное в припаркованной во дворе машине, вы нарушаете закон

2017-02-25 15:02
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100