В Тверской области пьяный водитель мопеда без прав врезался в иномарку

ДТП произошло 28 февраля вечером в посёлке Спирово Тверской области.

ДТП произошло 28 февраля вечером в посёлке Спирово Тверской области.

Около 18.50 38-летний водитель мопеда "Орион Грифон" в состоянии алкогольного опьянения, без права управления транспортным средством не учел дорожные и метеорологические условия и врезался с "Опель Астра" под управлением 49-летней женщины, которая ехала по встречной полосе движения.

В результате ДТП водитель мопеда получил травмы, как сообщили в региональном ГИБДД. Мужчине на месте была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался.