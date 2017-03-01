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В Тверской области задержали большегруз с 19 тоннами санкционных томатов

01 Марта 2017 09:33
Автор: TIA

В  феврале в Ржевском районе Тверской области таможенники и инспекторы Россельхознадзора остановили большегруз. В документах перевозчика было заявлено, что перевозится фасоль по-грузински Лобио «Хозяин Барин». На деле же в грузовом отсеке оказалось 19 тонн санкционных томатов.

Отправитель и перевозчик товара зарегистрированы в Белоруссии, везли томаты в Санкт-Петербург. Томаты были изъяты и уничтожены. Возбуждено дело по ст. 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию…) Проводится административное расследование, перевозчику грозит крупный штраф. Сообщает пресс-служба Тверской таможни

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Метки: санкционные томаты запрет на ввоз ржевский район таможня
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Комментарии (2)

  • pessimist 
    Взял народ моду - зимой свежие помидоры жрать. Не по нашему это, не по православному. Ждите томатов от отечественных производителей. до августа месяца. Родина ведь в опасности.
    01.03.2017 09:55
    0 | 1

  • леха мамонтов 
    во власти сплошные ДУРАКИ
    01.03.2017 10:29
    0 | 0
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