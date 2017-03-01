В Тверской области задержали большегруз с 19 тоннами санкционных томатов

В феврале в Ржевском районе Тверской области таможенники и инспекторы Россельхознадзора остановили большегруз. В документах перевозчика было заявлено, что перевозится фасоль по-грузински Лобио «Хозяин Барин». На деле же в грузовом отсеке оказалось 19 тонн санкционных томатов.

В феврале в Ржевском районе Тверской области таможенники и инспекторы Россельхознадзора остановили большегруз. В документах перевозчика было заявлено, что перевозится фасоль по-грузински Лобио «Хозяин Барин». На деле же в грузовом отсеке оказалось 19 тонн санкционных томатов.

Отправитель и перевозчик товара зарегистрированы в Белоруссии, везли томаты в Санкт-Петербург. Томаты были изъяты и уничтожены. Возбуждено дело по ст. 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию…) Проводится административное расследование, перевозчику грозит крупный штраф. Сообщает пресс-служба Тверской таможни