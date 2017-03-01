В Тверской области продолжают изымать незаконный алкоголь

В Тверской области продолжается реализация постановления Главного государственного санитарного врача России от 24 января 2017 года №7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». Как сообщает Роспотребнадзор по Тверской области, 24 января по 27 февраля в регионе проверили 290 объектов, в которых продается спиртосодержащая продукция, арестовали 642 бутылки, общий объем 63,1 литра.

В Тверской области продолжается реализация постановления Главного государственного санитарного врача России от 24 января 2017 года №7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». Как сообщает Роспотребнадзор по Тверской области, 24 января по 27 февраля в регионе проверили 290 объектов, в которых продается спиртосодержащая продукция, арестовали 642 бутылки, общий объем 63,1 литра. Нарушителей оштрафовали на сумму 151 тыс.рублей.

Сообщить о фактах незаконной торговли спиртосодержащей продукцией можно по телефону «горячей линии»: (4822) 32-35-98. Время работы: ежедневно с 09-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных и праздничных дней.

В выходные и праздничные дни обратиться с таким заявлением можно к оперативному дежурному по телефону 34-22-11 с 09-00 до 17-00.