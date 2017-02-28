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За выходные в Тверской области опять поймали более 130 пьяных водителей

28 Февраля 2017 20:20
Автор: TIA

В выходные с 22 по 26 февраля 2017 года в Тверской области прошел «Контроль трезвости», по итогам которого 134 водителя были привлечены за управление автомобилями с признаками опьянения. В Твери было остановлено 35 таких водителей.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области сообщать о подозрительных водителях по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по тел. 02 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).

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Метки: пьяный за рулём контроль трезвости
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