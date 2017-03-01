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Игорь Руденя принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов страны

28 Февраля 2017 19:34
Автор: TIA

 28 февраля в Сочи Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие во встрече Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с главами субъектов страны. Обсуждались вопросы совершенствования межбюджетной политики, финансовой обеспеченности регионов.

Премьер-министр отметил ряд позитивных изменений в этой сфере:

- За прошлый год дефицит региональных бюджетов уменьшился со 170 млрд рублей до 12,5 млрд рублей. Сокращается и количество проблемных регионов, где государственный долг значительно превышает доходы.

Пресс-служба правительства Тверской области сообщает, что  в регион  ведет планомерную работу по снижению государственного долга. В прошлом году впервые удалось добиться снижения госдолга на 1,1 млрд рублей, с 28 млрд рублей до 26,9 млрд рублей.

В 2017 и последующие годы Правительство региона продолжит реализацию этой политики, а также работу по максимальному замещению рыночных долговых обязательств бюджетными кредитами по ставке 0,1%, что существенно сократит затраты на обслуживание займов.

При этом, как считает Игорь Руденя, рост заимствований возможен под развитие экономики региона.

- Мы планируем удерживать уровень госдолга ниже 70%. Будем создавать условия для активизации инвесторов и в зависимости от этого готовы при возможности дополнительно привлекать средства для развития инвестиционных проектов, – говорит губернатор.

Как сообщил Дмитрий Медведев на сегодняшней встрече, практика выделения бюджетных кредитов будет продолжена. В текущем году на эти цели заложено 200 млрд рублей. Деньги можно будет получить при выполнении обязательств по снижению дефицитов бюджета и объема рыночных заимствований.

Со стороны Федерации расширяются меры поддержки региональных бюджетов.

- Чтобы помочь менее обеспеченным территориям, существенно увеличены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Их общий объем в настоящий момент превышает 600 млрд рублей. На 100 млрд рублей увеличен и общий объем субсидий региональным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, – сказал премьер-министр.

Будет продолжено грантовое поощрение тех субъектов, которые достигли наивысших показателей по динамике экономического роста и привлечению частных инвестиций. В текущем году на эти цели планируется направить из федерального бюджета 20 млрд рублей.

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Метки: игорь руденя дмитрий медведев встреча с главами субъектов страны
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Комментарии (43)

  • kudimov 
    Субъект слово многогранное. Я все думаю - обидное или нет. Если назвать субъектом ТО, то это привычно для канцелярско-бюрократической терминологии. А если назвать субъектом конкретное физическое лицо, то это как-бы и обидно. Короче вывод такой, что наш субъект должен  денег бюджету, но немного по субъективной оценке главного субъекта, возглавляющего данный субъект. Че сказал - сам не понял, но может кто-то из субъектов ТИА понял?)
    28.02.2017 20:02
    0 | 7

    • MarIvanna 
      Да что же здесь непонятного?
Вот, допустим я,  на минуточку столбовая дворянка Тверской губернии, отпустила бы Вас, г-н Кудимов, как субъекта и своего холопа крепостного, заниматься ломовым извозом на свободе с оброком в 60% от дохода. Ну, скажем,  400 рублей в год (грубо округляя). И, допустим, платите Вы исправно, живя на оставшиеся 250, не тужа. Но вот незадача – коренной издох, а лошадь стоит 200 червонцев. У Вас таких денег нет, хоть Вы их и зарабатываете). Берите в долг у меня, под проценты немалые, хоть объективно, хоть субъективно. Всё просто).
      28.02.2017 21:44
      0 | 3

      • kudimov 
        А спать я должен был бы с этой сударыней? Я бы можа и согласился... Мой "субъект" субъективно нацелен на объективно приятную субъектершу)
Кстати, Машуль, привет. Я от тоски чуть не помер, тебя не было две недели. Смерти моей хочешь?(
        28.02.2017 21:59
        0 | 2

        • Dobry кrtek 
          Залил тоску Кудимов водкой
И Машку сразу позабыл
А Машка слёзы проливала
Какой же гад Кудимов был!
          28.02.2017 22:10
          0 | 3

          • kudimov 
            Я просто тосковал
Других не замечал
И был тот карнавал
Не для меня...
Дико я горевал
Плакал и скучал
Машу во сне я звал.....
            28.02.2017 22:14
            0 | 2

            • Dobry кrtek 
              Жена прознав про Машку эту
И осознав измены жуть
Отвесила СержУ "приветы"...
И зубы Сержа не жують!
              28.02.2017 22:23
              0 | 3

              • kudimov 
                Жена ведь ТИА не читает
И не знает про роман
Но и Машка не понимает
Что реал я, а не обман!)
                28.02.2017 22:35
                0 | 0

                • Dobry кrtek 
                  Реал-анал?)))) Не знал, не знал...
                  28.02.2017 22:41
                  0 | 0

                  • kudimov 
                    Извращенец добрый Крот
Вот, впервые я узнал...
Я и не думал вовсе
Что для Крота - изыск анал...)
                    28.02.2017 22:45
                    0 | 0

                    • Dobry кrtek 
                      Сам признался, что реал
Намекая, что анал!)))
                      28.02.2017 23:02
                      0 | 0

                  • MarIvanna 
                    Баламуты!))
Правду говорят, что мальчишки к пятидесяти годам становятся совершенно несносными(
                    28.02.2017 22:47
                    0 | 0

                    • kudimov 
                      Маша, приятных снов, наверно про меня... ЦелУю в лобик. Все!
Маленькие заиньки
Захотели баиньки
Захотели баиньки
Потому, что маленьки....))
                      28.02.2017 23:01
                      0 | 0

                      • Dobry кrtek 
                        Старый пень пошёл в кровать...
Чтобы долг свой исполнять!
Замах на рубль, удар на грош
В любви Серёга очень хорош!
                        28.02.2017 23:09
                        0 | 1

                    • Uylo_Yobannen 
                      И не говорите. Уже dementia senilis в видимой перспективе маячит, а они всё за адюльтер байки травят.
                      28.02.2017 23:02
                      0 | 0

                      • Dobry кrtek 
                        Помечтать, что ли нельзя, Йобаннен?) Я про Кудимова, естессно.
                        28.02.2017 23:03
                        0 | 1

                      • MarIvanna 
                        Ой, лучше бы мне этого не знать))
                        28.02.2017 23:09
                        0 | 0

                        • Dobry кrtek 
                          Горькая правда лучше сладкой лжи...)
                          28.02.2017 23:14
                          0 | 1

                        • kudimov 
                          Машуль, все ок!)) Не слушай этих двух импотентов!
                          28.02.2017 23:16
                          0 | 1

                          • Dobry кrtek 
                            А Вас, что уже двое? От зеркала отойдите).
                            28.02.2017 23:28
                            0 | 1

                          • MarIvanna 
                            Мой дух стоек, г-н kudimov)
Слушаю я всех, но не всем внимаю)
                            28.02.2017 23:46
                            0 | 1

  • antiER 
    Фужерами чокнулись?
    28.02.2017 20:11
    0 | 1

    • -GIP- 
      Айфонами
      28.02.2017 20:15
      0 | 4

      • antiER 
        Руденя умеет пользоваться айфоном?
        28.02.2017 20:28
        0 | 3

        • -GIP- 
          Даже дети чокаться умеют
          28.02.2017 20:32
          0 | 3

        • леха мамонтов 
          недимон научит
          28.02.2017 22:06
          0 | 2

  • pessimist 
    А фото где? Кстати, а у нашего любителя фотосессий с большими людьми есть фотка с Трампом?
    28.02.2017 21:21
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    В новостных сайтах всех регионов, уверен, имеются такие же новости. "Иван Иванов ( Вася Васильев, Сидор Сидоров и т.д. в зависимости от персданных губера ) принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов страны."
    28.02.2017 21:24
    0 | 4

    • kudimov 
      Крот, давно хотел спросить - вот мы в детстве ходили копаться в полуразрушенных деревянных домах в районе "Золушки", искали все подряд. Мне раз повезло - нашел екатерининский пятак и две пуговицы с двуглавым орлом. В тот же день пуговицы я успешно проиграл в жетон великовозрастному детине с нашего подъезда, а потом и пятак ему же. Этому мастодонту было лет 18, говорят, что он в пуговицы сыграл последний раз на собственной свадьбе.
А у Вас было нечто подобное?
      28.02.2017 21:38
      0 | 2

      • Dobry кrtek 
        В смысле про игру в пуговицы или находки? Если про пуговицы, то нет, не играли ( мы в пробки от пивбутылок играли ), если про находки, то да. Мы часто ходили на всякие свалки заводские, рылись в кучах из очистных сооружений и пр. Я нередко находил и монеты ( включая серебряные, разных лет ), и ладанки, и цепочки разные, крестики старинные и пр., и пр., и пр.
        28.02.2017 21:50
        0 | 3

        • kudimov 
          Неужели не играли в военные пуговицы??? Не такая уж у нас разница большая...
          28.02.2017 22:02
          0 | 2

          • Dobry кrtek 
            Нет. Хотя у меня их было много, от дедушкиной формы, советские, естественно. И кокарды, и ремни офицерские + парадный один, и портупея, и офицерские планшеты. С одним планшетом я в младших классах в школу ходил. Там была классная офицерская линейка. А кожа какая была...
            28.02.2017 22:07
            0 | 2

            • kudimov 
              Я срезал все пуговицы с дедушкиной шинели, с мундира, со всего. Мы играли на них в "трясунка", об стенку, и в жетон. Это была мода, просто болезнь, как щас охота на покемонов примерно. Были еще рогаточные войны, но это уже другая история.
              28.02.2017 22:20
              0 | 1

              • Dobry кrtek 
                У нас "трясунком" называлась игра на деньги, когда две ( иногда и  больше )монеты ( 2-5-10-15-20 коп.) трясут в ладонях  и надо угадать, что получилось в итоге, "орлы" или "решки". Угадаешь, что получилось-забираешь всё. Но я часто жульничал ( и не я один ), заранее зажимая "орла" ( решку ) и потом незаметно её ( его ) переворачивая.)
                28.02.2017 22:28
                0 | 1

                • kudimov 
                  Было и у нас такое, но в пуговицы. Мы были менее меркантильные по сравнению с Тотошо-Кротовкокого поколением))
Как вы не умерли  в "Вечернем" и "Лазури"? Можно памятник ставить - "Крот с портвейном у Ямы". Наше поколение было более креативное и приспособленное к жизни. Это заметно даже щас в нашем общении, не находите?) Ущербность старшего поколения явно налицо!)
                  28.02.2017 22:51
                  0 | 1

                  • Dobry кrtek 
                    Тока не надо! Я впервые портвейна хлебнул полстакана в 8-м классе, перед походом в ТЮЗ. Там же, в туалете затем выбил стекло. И больше ни-ни...Кроме пивца в 10-м классе в шалмане ( на углу здания нынешнего банка "Траст"). И в "Яму" не ходил, маловат был.) А в "Лазурный" и "Селигер" с "Центральным" да, но много позже. Баб (с) "снимали" (с)...)))
                    28.02.2017 22:57
                    0 | 1

                    • kudimov 
                      Не, "Лазурь" и "Лазурный" это разные вещи географически. Мой дедушка работал в "Лазури" швейцаром, приходил в -овно в час ночи каждый день, я помню.
                      28.02.2017 23:04
                      0 | 0

                      • Dobry кrtek 
                        "Лазурь", которая была на месте нынешнего клаба "Зеркало" была? Как же, помню.
                        28.02.2017 23:13
                        0 | 1

                        • kudimov 
                          Ага. Типа бывали? 
Я не был, не успел. Дедушка приходил пьяный с кучей мелочи в кармане, ему давали типа чаевые) За накинутое пальто. Жесть. Но он там проработал до закрытия сего заведения, до 80 своих лет. А через 3 года он умер((.
                          28.02.2017 23:20
                          0 | 0

                          • Dobry кrtek 
                            Салабон!
                            28.02.2017 23:29
                            0 | 0

                            • kudimov 
                              Вы про деда, козел? Если-да, то потом скажу новой строкой.
                              28.02.2017 23:33
                              0 | 0

                      • Dobry кrtek 
                        Про Вас, чучело). При чём здесь дед? Салабон-это...
                        Прикрепленные изображения:
                        28.02.2017 23:42
                        0 | 1

                    • Proletary 
                      Этот шалман мне тоже знаком не по наслышке. Звался "В мире животных" - не из-за посетителей, просто на стенах висела чеканка в виде знаков зодиака.
                      28.02.2017 23:20
                      0 | 1
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