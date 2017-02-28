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Жителей Тверской области приглашают к участию в «Марафоне добрых дел»

28 Февраля 2017 19:01
Автор: TIA

1 марта стартует всероссийская акция «Марафон добрых дел», посвященная Году экологии. По ее итогам выберут 10 самых добрых городов и 10 самых добрых школ страны. Принять участие в акции приглашают жителей Тверской области.

Организаторами марафона выступают Общественная палата РФ совместно с Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров и Российским фондом мира при поддержке Министерства образования и науки России.

Для вступления в проект необходимо зарегистрироваться на сайте добродела.рф. Участникам предстоит пройти пять этапов, в ходе которых нужно выполнить более 30 заданий на экологическую тематику: от организации субботников до создания команд эко-разведки. Победитель получит два билета на поездку в любую точку страны.

Кроме того, будут выбраны самые добрые города и школы России. Итоговые рейтинги сформируют исходя из общего количества мероприятий, проведенных горожанами и учащимися школ.

Жители Верхневолжья – активные участники экологических акций, направленных на сохранение природных богатств и ресурсов тверского края.

В Тверской области утвержден план мероприятий по проведению Года экологии, а также Года особо охраняемых природных территорий, которых в регионе насчитывается порядка 1 млн га – это 13% от площади региона.

В 2017 году запланированы акции «Экологический десант», «Живи, лес!», «Всероссийский день посадки леса», субботники и другие мероприятия. Участие в «Марафоне добрых дел» позволит жителям области заявить о себе как об активных гражданах, демонстрирующих на своем примере ответственное отношение к природе, сообщает правительство Тверской области

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Метки: «Марафон добрых дел» общественная палата рф
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Комментарии (2)

  • protivvsex 
    про больницу ))))

Любовь Кукушкина
19 ч · 
Солдаты перетаскивают мебель из сгоревшей детской областной в гинекологическую больницу на Рыбацкую. Говорят, весь день сегодня таскают
    Прикрепленные изображения:
    28.02.2017 19:55
    0 | 3

    • antiER 
      С экологией не вяжется.... хотя перетаскивают в гинекологию)
      28.02.2017 20:17
      0 | 3
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