В Тверской области в следующем году появится ледовая переправа

Временное сезонное сооружение, связывающее ЗАТО «Солнечный» с «большой землей», пройдет через остров Кличен по озеру Селигер. Протяженность переправы составит около 2,6 км. Организовать безопасное транспортное сообщение было поручено губернатором Игорем Руденей, после обращения с просьбой посодействовать в организации официальной ледовой переправы руководства муниципалитета. Сейчас идет работа по сбору данных для подготовки проекта ледовой переправы, определению границ земельных участков на подходах к ней.

Временное сезонное сооружение, связывающее ЗАТО «Солнечный» с «большой землей», пройдет через остров Кличен по озеру Селигер. Протяженность переправы составит около 2,6 км. Организовать безопасное транспортное сообщение было поручено губернатором Игорем Руденей, после обращения с просьбой посодействовать в организации официальной ледовой переправы руководства муниципалитета. Сейчас идет работа по сбору данных для подготовки проекта ледовой переправы, определению границ земельных участков на подходах к ней.

Остров Кличен - особо охраняемая природная территория, поэтому потребуется проведение экологической экспертизы. После всех согласований проект пройдет публичные слушания.

ЗАТО Солнечный находится на острове Городомля озера Селигер. Здесь проживает 2100 человек. На территории поселка расположены социальные объекты (школы, библиотеки, детский сад, спорткомплекс, медико-санитарная часть), а также градообразующее предприятие оборонного комплекса «Завод «Звезда».

В теплое время связь с «большой землей» держат рейсовые теплоходы и паромы, зимой – по дороге, которую прокладывают жителями по льду, что небезопасно для людей. Интенсивность движения транспорта и пешеходов между населенными пунктами составляет около 550 автомобилей в сутки и до 1000 человек, сообщает правительство Тверской области