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19-летний парень из Твери сделал тату с изображением Дианы Шурыгиной

19-летний парень из Твери сделал тату с изображением Дианы Шурыгиной - ТИА
28 Февраля 2017 16:01
Автор: TIA

Фоторепортаж

Имя 17-летней Дианы стало известно после программы "Пусть говорят" с Андреем Малаховым. Филипп Чернорук рассказал ТИА, что смотрел все три программы с участием девушки и после этого решил сделать татуировку. Филипп считает, что тату отображает сущность современного общества.

- Почти любой индивид современного общества готов на любой, даже на самый неприличный поступок ради наживы или хайпа, и что самое интересное что остальным это в общем то нравится, и как пример как раз этот случай очень показателен.

Филипп сам работает в тату-салоне, поэтому за новое изображение на теле он не платил. Тату сделали всего за 40 минут. На нем изображена Диана и ее коронная фраза "На донышке"

Родственники отнеслись к тату лояльно, друзья в большинстве своем тоже, хотя, рассказал Филипп, некоторые сказали, что "я не адекватен, причем, в грубой форме"

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Метки: Диана Шурыгина татуировка с Дианой Шурыгиной тверь "На донышке"
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Комментарии (22)

  • Судья 
    На заднице надо было колоть)))
    28.02.2017 16:12
    0 | 8

  • protivvsex 
    вот.
    Прикрепленные изображения:
    28.02.2017 16:13
    1 | 3

  • uabumoderoff 
    Эта Диана уже и в Википедию попала.А в Британии женщина вышла замуж за саму себя.Прогресс не остановишь.Пора уже вводить уголовную ответственность за изнасилование самой себя!
    28.02.2017 16:33
    0 | 7

  • bublik 
    я один не смотрю передачи с малаховыми?  кто это такая?
    28.02.2017 16:37
    0 | 15

    • Судья 
      Какая-то шаб@лда которая парней сажает типо за изнасилование!!
      28.02.2017 17:07
      0 | 4

  • Tamplier 
    Не оскудела идиотами земля русская)))
    28.02.2017 16:41
    0 | 6

  • horton 
    Из всего понаписанного поняла, что сотрудницы ТИА по вечерам смотрят Малахова... 
и еще, вероятно, скоро отправят кого-то в тату-салон на очередное редакционное задание...
    28.02.2017 16:46
    1 | 11

    • kudimov 
      Хортон, сделайте тату Крота или Вира на видном месте!)
      28.02.2017 17:20
      2 | 2

      • Dobry кrtek 
        А какое у Хортон место видное?
        28.02.2017 17:27
        0 | 5

      • horton 
        Кудимов, кому сделать? Вам? ))
        28.02.2017 17:27
        1 | 5

        • Dobry кrtek 
          Вот, нашёл тату для Вира.
          Прикрепленные изображения:
          28.02.2017 17:40
          0 | 5

          • horton 
            Потренируюсь на Кудимове, а то у меня "четверка" по рисованию была... и то авансом )))
            28.02.2017 17:47
            0 | 3

            • Dobry кrtek 
              Тренируйтесь в таком вот стиле-"когда Кудимов станет дедушкой не по возрасту, как уже есть, а по внукам-внучкам.")
              Прикрепленные изображения:
              28.02.2017 18:00
              0 | 2

              • horton 
                Да мне с моими худ способностями любой эскиз подойдёт, главное - ухи розовые накрасить ))
                28.02.2017 18:56
                0 | 0

  • bae99 
    Лавров - ДБЛ...
    28.02.2017 16:54
    0 | 6

  • kudimov 
    Уже места на ногах у парня не осталось. Еще посмотрит пару-тройку малаховских передач и тело закончится.
    28.02.2017 17:18
    0 | 5

  • hatamoto san 
    парень пишет на своем теле историю современной России
кого-то еще рядом с Дианкой не хватает)))
    28.02.2017 17:23
    0 | 3

  • Dobry кrtek 
    С охрененным "интересом" прочёл историю Дианы. Возник вопрос: При очередном изнасиловании она оказывалась в очередной раз девственницей?)
    28.02.2017 17:29
    0 | 4

    • Uylo_Yobannen 
      А то! Не придумай расчётливые люди гименопластику, многим оперирующим гинекологам пришлось бы кушать свой хлеб без масла.
      28.02.2017 18:22
      0 | 1

    • Proletary 
      Я тоже сдуру полез искать, кто такая Диана Шурыгина. Бл.. лучше бы я рюмку выпил.
      28.02.2017 19:11
      0 | 0

  • USSR 
    Прискорбен не тот факт, что мальчик лепит партаки не думая, а то, что он смотрит Малахова в свои 19. 
Мальчик очнись, переключи канал!
    28.02.2017 17:37
    0 | 8

    • hatamoto san 
      может, он через соцсети узнал, а не зомбоящик смотрел? хотя, один хрен...
      28.02.2017 19:01
      0 | 0
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