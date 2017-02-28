19-летний парень из Твери сделал тату с изображением Дианы Шурыгиной

Имя 17-летней Дианы стало известно после программы "Пусть говорят" с Андреем Малаховым. Филипп Чернорук рассказал ТИА, что смотрел все три программы с участием девушки и после этого решил сделать татуировку. Филипп считает, что тату отображает сущность современного общества.
- Почти любой индивид современного общества готов на любой, даже на самый неприличный поступок ради наживы или хайпа, и что самое интересное что остальным это в общем то нравится, и как пример как раз этот случай очень показателен.
Филипп сам работает в тату-салоне, поэтому за новое изображение на теле он не платил. Тату сделали всего за 40 минут. На нем изображена Диана и ее коронная фраза "На донышке"
Родственники отнеслись к тату лояльно, друзья в большинстве своем тоже, хотя, рассказал Филипп, некоторые сказали, что "я не адекватен, причем, в грубой форме"
Комментарии (22)
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USSR
28.02.2017 17:37
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hatamoto san
28.02.2017 19:01
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