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В Твери подросток повис на балконе 6 этажа многоквартирного дома

В Твери подросток повис на балконе 6 этажа многоквартирного дома - ТИА
28 Февраля 2017 15:48
Автор: TIA

Видео

28 февраля свидетелем происшествия стал читатель ТИА Игорь, он шел возле одной из многоэтажек в Заволжском районе Твери и услышал смех.

- Сначала не понял, кто это смеется, так как никого рядом не было. Потом поднял голову и увидел, что с балкона 6 этажа многоэтажки свисает подросток на вид лет 12-14.

Парень несколько секунд повисел на балконе, затем подтянулся и залез обратно в квартиру. За всем этим представлением наблюдала девушка-подросток, которая стояла на балконе, курила и весело смеялась. После того, как парень вернулся к ней, они стали курить и смеяться вместе. Очевидно, такое представление парень устроил, чтобы поразить свою подругу. К слову сказать, полет с этого балкона до земли получился бы невеселый, если бы шоу закончилось не столь удачно, то парень шмякнулся бы прямо на тротуарную плитку.

ТИА выехало на место происшествия, но съемочной группе никто ни в этой квартире, ни в соседних дверь не открыл

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Метки: подросток повис на балконе с балкона 6 этажа свисает подросток
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Комментарии (29)

  • USSR 
    ТИА выехали на место, но учитывая, что курить уже было нечего, ребятишки решили дверь им не открывать!
    28.02.2017 15:43
    1 | 14

    • Tri0 
      Нужно было с пивом приезжать.
      28.02.2017 16:08
      0 | 8

    • Zorkiy 
      Не дотягивает до "происшествия"...
      28.02.2017 16:38
      3 | 2

  • bublik 
    мужчина- это случайно выживший мальчик.
    28.02.2017 15:52
    0 | 7

  • kudimov 
    Чего они курили - вопрос?......
Жалко, если родаки эту кинушку не увидят.
    28.02.2017 15:55
    1 | 5

  • Paul_Moriarty 
    Сейчас ветеран придет, в десантники будущие запишет.
    28.02.2017 15:56
    0 | 7

    • kudimov 
      Не удивлюсь, если он сам так висит иногда после стопашки водки и куса сала)
      28.02.2017 15:58
      0 | 9

      • Paul_Moriarty 
        И подтягивается не один раз, а десяток. На каждой руке.
        28.02.2017 15:59
        0 | 7

        • kudimov 
          Кстати, профессор, а не Ваш ли это сынишка висел,  пошел по стопам мафиозно-криминального отца? Хоть не над водопадом, но че-то общее есть!)). Яблоко от яблони....)
          28.02.2017 16:03
          0 | 5

          • Paul_Moriarty 
            Нет, вы что! Я ж над водопадом не по здравому размышлению висел,а по принуждению силой. Ну какой разумный человек будет вытворять подобные выкрутасы? В же не сомневаетесь в разумности? Конан Дойль однозначно не сомневался. Так что мои яблочки тоже не должны такой фигней заниматься.

Здесь-то четко видно, что по когнитивным способностям однозначный десантник.
            28.02.2017 16:10
            0 | 3

          • Paul_Moriarty 
            Хотя, вспомнил вот... До водопада еще дело было, классе в 3-ем. Вылез из окна на 4 этаже и по водосточной трубе вниз спустился. Навык позже пригодился. :)
            28.02.2017 16:58
            0 | 2

        • vepr76 
          А потом говорит Бертрану : "Учись, салабон!"
          28.02.2017 16:24
          0 | 3

      • Lura 
        Вы до его возраста доживите, потом расскажете по поводу виясяка с куском сала.
Это не оскорбление, а для "ума".
        28.02.2017 16:01
        0 | 1

        • kudimov 
          Вир, Вы то точно, как груша свалитесь в свои 46)
          28.02.2017 16:04
          0 | 5

          • Lura 
            47
И не свалюсь, ибо легок.
И пуза нет, в отличии от...
И Вас я видел, кг 90, судя по "шайбе", а то и больше.
Не в обиду!
            28.02.2017 16:05
            0 | 3

            • kudimov 
              Я вешу 74 и строен, как кипарис. 
А Вы мне показались грузным и одутловатым, на вид лет этак 55. Не в обиду! Для мужика - норма!)) Пьете много, а это пагубно влияет и на внешность и на качество сообщений тут))
              28.02.2017 16:17
              0 | 7

              • Lura 
                Кто Вам подарил такие весы?
Жена небось?
Вам льстят.
Кипарис, надо же такое ляпнуть, Вы кипарис то видели?
Если у Вас низ подобный - Вам непозавидуешь!
                28.02.2017 16:52
                0 | 3

                • kudimov 
                  Вирушка, прокололся, я тут дамам одно фото показывал, где я целиком.) Так, что не надо!))
                  28.02.2017 17:16
                  0 | 0

              • Dobry кrtek 
                "...и строен, как кипарис."
                Прикрепленные изображения:
                28.02.2017 17:35
                0 | 3

            • Sedmoy 
              Ну, раз пошла такая "пьянка",  давайте уж тогда фото в студию. Обещаю быть объективным и беспристрастным. В смысле кто из вас "одутловатая шайба", а кто "грузный кипарис". :)
              28.02.2017 16:28
              0 | 4

              • kudimov 
                Седьмой, а ты сам то покажись, а то я тока "Михрюту" видел, таким и запомнил)
                28.02.2017 16:38
                0 | 2

                • hell 
                  Давайте, давайте, фотки в студию!)
                  28.02.2017 16:41
                  0 | 1

                  • kudimov 
                    Хейли, встречаемся в 17-30 у "Трех карасей"! В живую увидишь, главное сама меня не напугай, причипурься, грим наложи! А то у меня здоровье слабое, мало ли чего....))
                    28.02.2017 16:44
                    0 | 4

                • Sedmoy 
                  А я с какой стати? Я не претендую. :) Пусть для тебя будет Михрютка (спасибо Змейке-следопыту :))
                  28.02.2017 16:44
                  0 | 0

  • Beqbmak 
    это дети всегда это было всегда это будет...Мы в свое время на товарняке катались на горбатке что с Вас.мха шел...С 12 этажа по сцепленным пожарным шлангам до 1 спускались на спор...На пирсе за 3 литровую банку пива крановщик с ковша над волгой нырять позволял...
    28.02.2017 16:50
    0 | 0

  • Lura 
    Друзья! Обратите внимание - минусатор пропал.
Это как? Это что-же в нашей камере происходит?
    28.02.2017 17:03
    1 | 1

    • VoToN 
      Клео забанила :)
      28.02.2017 17:44
      0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Жаль, что не нае..улся...Вот бы паржали чиста так па пацански и ат душы)
    28.02.2017 17:33
    0 | 1

  • umorist 
    "затем подтянулся"- сказано несколько преувеличено!
    28.02.2017 18:34
    0 | 0
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