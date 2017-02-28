В Твери подросток повис на балконе 6 этажа многоквартирного дома

28 февраля свидетелем происшествия стал читатель ТИА Игорь, он шел возле одной из многоэтажек в Заволжском районе Твери и услышал смех.

28 февраля свидетелем происшествия стал читатель ТИА Игорь, он шел возле одной из многоэтажек в Заволжском районе Твери и услышал смех.

- Сначала не понял, кто это смеется, так как никого рядом не было. Потом поднял голову и увидел, что с балкона 6 этажа многоэтажки свисает подросток на вид лет 12-14.

Парень несколько секунд повисел на балконе, затем подтянулся и залез обратно в квартиру. За всем этим представлением наблюдала девушка-подросток, которая стояла на балконе, курила и весело смеялась. После того, как парень вернулся к ней, они стали курить и смеяться вместе. Очевидно, такое представление парень устроил, чтобы поразить свою подругу. К слову сказать, полет с этого балкона до земли получился бы невеселый, если бы шоу закончилось не столь удачно, то парень шмякнулся бы прямо на тротуарную плитку.

ТИА выехало на место происшествия, но съемочной группе никто ни в этой квартире, ни в соседних дверь не открыл