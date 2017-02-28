Эксперты ВАО АЭС приступили к работе на Калининской АЭС

27 февраля 2017 года на Калининскую АЭС прибыла команда международных экспертов в рамках повторной партнерской проверки Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС). В состав команды вошли эксперты из Китая, России и Украины.

27 февраля 2017 года на Калининскую АЭС прибыла команда международных экспертов в рамках повторной партнерской проверки Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС). В состав команды вошли эксперты из Китая, России и Украины.

Цель повторной партнерской проверки – оценка эффективности выполнения корректирующих мероприятий по результатам партнерской проверки 2014 года. В течение недели будут проверены следующие направления деятельности: лидерство, эффективность организационной структуры, эксплуатация, приоритетные эксплуатационные цели, техническое обслуживание, ремонт, химия, инженерно-техническое обеспечение, радиационная защита и безопасность, подготовка персонала, надежность оборудования, опыт эксплуатации, противопожарная защита, противоаварийная готовность, противоаварийное реагирование.

Команда посмотрит, какие изменения произошли за 2 года, и насколько были выполнены рекомендации. Для оценки состояния эксперты проведут наблюдения, интервью с персоналом, проанализируют документацию.

«Безопасность – наша общая цель. Мы хотим, чтобы наше пребывание на Калининской АЭС не было формальным, а принесло пользу. Надеемся, на взаимное доверие, сотрудничество и открытость», - сказал руководитель команды, советник ВАО АЭС-МЦ Анатолий Зинченко.

ВАО АЭС – некоммерческая организация, не является надзорным органом. Ассоциация создана в 1989 году. По типам реакторов ее члены входят в четыре региональных центра –Атлантский, Парижский, Московский и Токийский. Деятельность ассоциации направлена на реализацию главной цели – максимального повышения безопасности и надежности эксплуатации АЭС путем обмена информацией, содействия установлению контактов среди членов ВАО АЭС, сравнения результатов их работы, а также внедрения передового опыта.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС