tvernews.ru
28 февраля Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Эксперты ВАО АЭС приступили к работе на Калининской АЭС

28 Февраля 2017 13:10
Автор: TIA

27 февраля 2017 года на Калининскую АЭС прибыла команда международных экспертов в рамках повторной партнерской проверки Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС). В состав команды вошли эксперты из Китая, России и Украины.

Цель повторной партнерской проверки – оценка эффективности выполнения корректирующих мероприятий по результатам партнерской проверки 2014 года. В течение недели будут проверены следующие направления деятельности: лидерство, эффективность организационной структуры, эксплуатация, приоритетные эксплуатационные цели, техническое обслуживание, ремонт, химия, инженерно-техническое обеспечение, радиационная защита и безопасность, подготовка персонала, надежность оборудования, опыт эксплуатации, противопожарная защита, противоаварийная готовность, противоаварийное реагирование.

Команда посмотрит, какие изменения произошли за 2 года, и насколько были выполнены рекомендации. Для оценки состояния эксперты проведут наблюдения, интервью с персоналом, проанализируют документацию.

«Безопасность – наша общая цель. Мы хотим, чтобы наше пребывание на Калининской АЭС не было формальным, а принесло пользу. Надеемся, на взаимное доверие, сотрудничество и открытость», - сказал руководитель команды, советник ВАО АЭС-МЦ Анатолий Зинченко.

ВАО АЭС – некоммерческая организация, не является надзорным органом. Ассоциация создана в 1989 году. По типам реакторов ее члены входят в четыре региональных центра –Атлантский, Парижский, Московский и Токийский. Деятельность ассоциации направлена на реализацию главной цели – максимального повышения безопасности и надежности эксплуатации АЭС путем обмена информацией, содействия установлению контактов среди членов ВАО АЭС, сравнения результатов их работы, а также внедрения передового опыта.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: каэс калининская атомная станция
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

На пожаре в детской областной клинической больнице никто не пострадал

2017-02-24 13:52
120

День Защитника

2017-02-23 10:02
60

Здание детской клинической больницы будет восстановлено

2017-02-24 09:09
56

Что это такое, кто знает?

2017-02-27 09:54
54

Будете умирать - умирайте

2017-02-26 19:21
45

В Тверской области мужчине, который нарубил дров для печки, грозит 4 года колонии

2017-02-21 14:11
43

УМВД: распивая спиртное в припаркованной во дворе машине, вы нарушаете закон

2017-02-25 15:02
40

Нужна помощь в доставке питания для пациентов сгоревшей Детской больницы

2017-02-25 16:27
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100