Объем потребительских кредитов Банк УРАЛСИБ в 2016 году вырос в 3 раза

По итогам 2016 года объем выданных потребительских кредитов в Банке УРАЛСИБ по сравнению с показателями 2015 года вырос в 3 раза и превысил 18,5 млрд. рублей.

По итогам 2016 года объем выданных потребительских кредитов в Банке УРАЛСИБ по сравнению с показателями 2015 года вырос в 3 раза и превысил 18,5 млрд. рублей.

Рост объемов кредитования в Банке связан с улучшением условий кредитования наличными: максимальный срок вырос до 7 лет, увеличена максимальная сумма кредита без обеспечения до 1,5 млн. рублей и предельный возраст заемщика до 70 лет. УРАЛСИБ также обновил индивидуальные кредитные предложения для клиентов, имеющих положительную историю взаимоотношений с Банком, предложил новые кредитные продукты со сниженной процентной ставкой работникам бюджетных структур и заемщикам, желающим рефинансировать действующие обязательства в сторонних банках. Итогом обновления условий стало увеличение средней суммы кредита на 56% по сравнению с 2015-м и рост объема продаж на 12,0 млрд. рублей. При этом объем потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам в целом по банковской системе за 11 месяцев 2016 года, показал рост всего на 1,3%, до 10,5 трлн. руб.

В рамках развития потребительского кредитования Банк перешел на новый автоматизированный кредитный процесс, который был полностью завершен к середине 2016 года. В нем стали преобладать заданные интеллектуальные решения, позволяющие с различных сторон в кратчайшие сроки проводить анализ информации по клиенту.



«Основным преимуществом от внедрения автоматизации процессов стало существенное сокращение времени получения кредитных средств от момента подачи заявки – процесс сократился до нескольких часов, – отмечает Ирина Баранова, руководитель департамента розничных продуктов Банка УРАЛСИБ. – Кроме того, благодаря новому решению, выросла и средняя сумма чека клиента. Так что мы очень довольны реализованным проектом по оптимизации кредитного процесса, и в этом году будем его тиражировать на другие кредитные продукты».

Более подробно об условиях предоставления кредитов можно узнать на сайте Банка УРАЛСИБ или по телефону 8 800 200-55-20.

Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 года

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