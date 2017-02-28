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Следственный комитет проводит проверку по факту смерти женщины на пожаре

28 Февраля 2017 12:19
Автор: TIA

28 февраля 2017 года в квартире дома, расположенного в поселке Литвинки города Твери, произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1961 года рождения. Следственный комитет проводит  доследственную проверку.

Сведений о том, что смерть женщины наступила в результате противоправных деяний, у следствия не имеется. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия возникновения пожара. Назначены пожаро-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза по телу погибшей.

 

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Метки: смерть на пожаре пожар в тверской области
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