Следственный комитет проводит проверку по факту смерти женщины на пожаре

28 февраля 2017 года в квартире дома, расположенного в поселке Литвинки города Твери, произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1961 года рождения. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

28 февраля 2017 года в квартире дома, расположенного в поселке Литвинки города Твери, произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1961 года рождения. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Сведений о том, что смерть женщины наступила в результате противоправных деяний, у следствия не имеется. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия возникновения пожара. Назначены пожаро-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза по телу погибшей.