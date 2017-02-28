В Твери из-за гололеда пострадали около 300 человек

В Твери гололед на минувших праздничных выходных собрал огромные очереди в городских травмпунктах. Так, в травмпункте 1-ой городской больницы ТИА рассказали, что коридор у них был забит пострадавшими на льду.

В Твери гололед на минувших праздничных выходных собрал огромные очереди в городских травмпунктах. Так, в травмпункте 1-ой городской больницы ТИА рассказали, что коридор у них был забит пострадавшими на льду.

- Всего из-за «праздничного гололеда» к нам обратились 214 человек, в основном пострадавшие – пожилые люди.

В травмпункт городской больницы №6 обратились 74 человека разного возраста, все они получили ушибы, переломы, растяжения из-за гололеда.

Кроме того, в травмпункте городской больницы №6 ТИА рассказали, что уходящей зимой не только гололед привел к увечьям. Так январские морозы стали причиной сильных обморожений, пострадавших ждет ампутация омертвевших тканей.

- После сильных январских морозов к нам обратились 6 человек, им был поставлен диагноз - обморожение. Причем, у троих из них обморожение привело к некрозу тканей 4 степени. Два пожилых дворника обморозили пальцы рук во время уборки улицы. Они рассказали, что когда работали, холода не чувствовали, а дома кожа на пальцах побелела, потом покраснела, вздулись пузырьки. Пострадавшие обратились в больницу, но спасти пальцы не удастся, ткань омертвела, фаланги пальцев почернели. Оба мужчины ходят на перевязки, решается вопрос насколько будут ампутированы пальцы. Третий мужчина обморозил палец на ноге. Он рассказал, что долго шел пешком в этот день, но также не сразу почувствовал, что так сильно заморозил ноги. Этого мужчину тоже ждет ампутация части пальца.