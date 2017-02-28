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В Твери нашли ребёнка, который пропал в Магаданской области три года назад

В Твери нашли ребёнка, который пропал в Магаданской области три года назад - ТИА
28 Февраля 2017 11:39
Автор: TIA

Серёжу Смагина тайно вывез из Магаданской области в 2014 году отец. Разыскивали ребёнка по всей России почти три года. Установили местонахождение ребенка сотрудники уголовного розыска УМВД России по Магаданской области.

Отец Василий Лысюк вывез тогда ещё двухгодовалого Серёжу в нарушение судебного решения 21 июня 2014 года. Какое-то время ребёнок вместе с отцом находились в Селижаровском районе Тверской области, но потом их след простыл. Но поиски ушло почти три года.

Из примет отца указывались: рост около 180-185 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серого цвета, на левом запястье шрам в виде буквы «Н», нос сильно искривлен, склонен к злоупотреблению спиртных напитков, может носить усы.

Совсем скоро 4-летний колымчанин вернется к маме, сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

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Комментарии (5)

  • ДеД 
    "Установили местонахождение ребенка сотрудники уголовного розыска УМВД России по Магаданской области." 
То есть, тверские "УМВД-шники" участия в деле не принимали?
    28.02.2017 12:38
    0 | 4

  • hatamoto san 
    папашу тоже видимо в Магадан отправят за похищение))
    28.02.2017 13:01
    0 | 0

    • Vargas 
      Едем,едем.  В Магадан.
      Прикрепленные видео:
      Еду в Магадан.
      28.02.2017 13:06
      0 | 0

  • Унук аль Хай 
    матриархат во всем своем омерзении.
    28.02.2017 13:05
    1 | 0

    • ДеД 
      Ну не так грубо... Но!
Стоило главе города Кимры (мужчине) уйти в декретный отпуск - тут же уволили! (Из прежних новостей)  ::))
      28.02.2017 13:13
      0 | 1
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