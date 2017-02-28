В Твери нашли ребёнка, который пропал в Магаданской области три года назад

Серёжу Смагина тайно вывез из Магаданской области в 2014 году отец. Разыскивали ребёнка по всей России почти три года. Установили местонахождение ребенка сотрудники уголовного розыска УМВД России по Магаданской области.
Отец Василий Лысюк вывез тогда ещё двухгодовалого Серёжу в нарушение судебного решения 21 июня 2014 года. Какое-то время ребёнок вместе с отцом находились в Селижаровском районе Тверской области, но потом их след простыл. Но поиски ушло почти три года.
Из примет отца указывались: рост около 180-185 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серого цвета, на левом запястье шрам в виде буквы «Н», нос сильно искривлен, склонен к злоупотреблению спиртных напитков, может носить усы.
Совсем скоро 4-летний колымчанин вернется к маме, сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.
Комментарии (5)
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Унук аль Хай
28.02.2017 13:05
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ДеД
28.02.2017 13:13
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