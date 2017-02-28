tvernews.ru
28 февраля Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

23 февраля мужчина забил событульника насмерть деревянным бруском

28 Февраля 2017 11:18
Автор: TIA

В Бежецке 23 февраля обнаружили тело 56-летнего жителя со множественными телесными повреждениями. СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Сотрудники правоохранительных органов  установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 43-летний знакомый потерпевшего.

По версии следствия, 23 февраля 2017 года с 14 до 15 часов пьяный подозреваемый во дворе дома 33, расположенного по улице Локомотивная города Бежецка Тверской области, в ходе ссоры нанес потерепевшему деревянным бруском несколько ударов по голове, мужчина от побоев скончался на месте. Подозреваемый взят под стражу.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: убийство в Тверской области убийство по пьяни
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • antiER 
    Деревянный брусок.... это полено?
    28.02.2017 12:49
    0 | 0

    • Vargas 
      В пресс-сводках и сми бруском может быть и брус 100*100 и поболее.
      28.02.2017 13:05
      0 | 0

  • Унук аль Хай 
    и наверняка причиной конфликта послужили различия в выводах из оценки политической обстановки.
    28.02.2017 13:11
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

На пожаре в детской областной клинической больнице никто не пострадал

2017-02-24 13:52
120

День Защитника

2017-02-23 10:02
60

Здание детской клинической больницы будет восстановлено

2017-02-24 09:09
56

Что это такое, кто знает?

2017-02-27 09:54
54

Будете умирать - умирайте

2017-02-26 19:21
45

В Тверской области мужчине, который нарубил дров для печки, грозит 4 года колонии

2017-02-21 14:11
43

УМВД: распивая спиртное в припаркованной во дворе машине, вы нарушаете закон

2017-02-25 15:02
40

Нужна помощь в доставке питания для пациентов сгоревшей Детской больницы

2017-02-25 16:27
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100