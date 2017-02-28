23 февраля мужчина забил событульника насмерть деревянным бруском

В Бежецке 23 февраля обнаружили тело 56-летнего жителя со множественными телесными повреждениями. СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

В Бежецке 23 февраля обнаружили тело 56-летнего жителя со множественными телесными повреждениями. СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 43-летний знакомый потерпевшего.

По версии следствия, 23 февраля 2017 года с 14 до 15 часов пьяный подозреваемый во дворе дома 33, расположенного по улице Локомотивная города Бежецка Тверской области, в ходе ссоры нанес потерепевшему деревянным бруском несколько ударов по голове, мужчина от побоев скончался на месте. Подозреваемый взят под стражу.