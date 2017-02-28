tvernews.ru
28 февраля Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области в 2017 году отремонтируют дороги по четырем туристическим направлениям

28 Февраля 2017 10:25
Автор: TIA

В Тверской области в 2017 году планируется ремонт более 300 километров автодорог с наибольшей интенсивностью движения и высоким социально-экономическим значением. В числе приоритетных объектов – наиболее популярные туристические направления. Всего их определено четыре, сообщает правительство Тверской области.

Первое – Конаковский район, где расположен туристско-рекреационный кластер «Верхневолжский». Здесь нуждается в ремонте автодорога первого класса «Москва-Санкт-Петербург» – «Конаково-Иваньково», которая связывает Конаково и ряд других населенных пунктов с федеральной трассой М10 «Россия». Интенсивность движения на этом участке достигает 11 тыс. автомобилей в сутки, а дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии. Планируется отремонтировать участок от Конаково до трассы М10 и все расположенные на нем мосты.

В этом году восстановят изношенные дорожные покрытия и по маршрутам, ведущим к озеру Селигер. Это дороги Осташков-Селижарово-Ржев, Торжок-Осташков, «Москва-Рига»-Андреаполь-Пено-Хитино, Осташков-Волговерховье. Планируется полностью отремонтировать подъезды к Нило-Столобенской пустыни – Залесье-Сорога-Ореховка-Дубровка и Сорога-Залучье-Светлица в Осташковском районе общей протяженностью 20 км.
Третье направление – территория у Рыбинского водохранилища с центром в Весьегонске. Здесь уже в прошлом году начался поэтапный ремонт автодороги первого класса Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна. В 2017 году отремонтируют еще 20 км. В это же направление вошли дороги Бежецк-Поречье и Устюжна-Сандово-Молоково-Хабоцкое.

Четвертая территория активных дорожных работ – на юго-востоке Тверской области, рядом с Угличским водохранилищем, городами Калязин и Кашин. Предполагается, что в текущем году продолжится работа по ремонту дороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец в Калязинском районе.

На финансирование дорожных работ в Тверской области в 2017 году предусмотрено 7,6 млрд рублей – в 1,7 раза больше, чем в 2016 году.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: ремонт дорог по туристическим направлениям тверская область
Смотрите также:
Комментарии (8)

  • RSERG 
    Хорошо бы для начала в городе дороги отремонтировать!!!!! А уж потом мечтать о туристических маршрутах.
    28.02.2017 10:40
    0 | 7

    • ЯэтоЯ 
      Город это проблема (финансовая) местной власти, а тут вопрос о высасывании федеральных денюшек, еще нажали на правительственных "богов" в вопросах развития туризма......Так что, ничего плохого в этом нет. Может кому то из Тверичей и подфартит, если маршрут с дорогой на дачу совпадает. Лишь бы с бумаги на местность перебрались бы.
      28.02.2017 12:15
      0 | 0

  • 321pusk 
    В Твери я определяю 4 таких направления - север, запад, юг и восток. Можете ремонтировать в любом направлении - не промахнетесь!
    28.02.2017 10:54
    0 | 7

  • BARBAdos 
    дороги в городе - это проблема Администрации города в первую очередь. А трассы, тем более туристические направления, ремонтировать реально надо...
    28.02.2017 11:08
    0 | 0

  • uabumoderoff 
    Никогда не видел туристического автобуса "весьегонск-устюжна". Там и обычный через день ходит...
    28.02.2017 11:48
    0 | 0

  • MikeH 
    Бу-га-га...
    28.02.2017 12:19
    0 | 0

  • antiER 
    Чем хуже дороги, тем лучше экология.
    28.02.2017 12:58
    0 | 0

  • Унук аль Хай 
    искренне не предполагал, что в Тверской области есть туристические направления и уж тем более кластеры.... вероятно, существует альтернативная Тверская область. На страницах бравурных отчетов и докладов, разумеется.
    28.02.2017 13:03
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

На пожаре в детской областной клинической больнице никто не пострадал

2017-02-24 13:52
120

День Защитника

2017-02-23 10:02
60

Здание детской клинической больницы будет восстановлено

2017-02-24 09:09
56

Что это такое, кто знает?

2017-02-27 09:54
54

Будете умирать - умирайте

2017-02-26 19:21
45

В Тверской области мужчине, который нарубил дров для печки, грозит 4 года колонии

2017-02-21 14:11
43

УМВД: распивая спиртное в припаркованной во дворе машине, вы нарушаете закон

2017-02-25 15:02
40

Нужна помощь в доставке питания для пациентов сгоревшей Детской больницы

2017-02-25 16:27
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100