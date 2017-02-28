В Тверской области в 2017 году отремонтируют дороги по четырем туристическим направлениям

В Тверской области в 2017 году планируется ремонт более 300 километров автодорог с наибольшей интенсивностью движения и высоким социально-экономическим значением. В числе приоритетных объектов – наиболее популярные туристические направления.

В Тверской области в 2017 году планируется ремонт более 300 километров автодорог с наибольшей интенсивностью движения и высоким социально-экономическим значением. В числе приоритетных объектов – наиболее популярные туристические направления. Всего их определено четыре, сообщает правительство Тверской области.

Первое – Конаковский район, где расположен туристско-рекреационный кластер «Верхневолжский». Здесь нуждается в ремонте автодорога первого класса «Москва-Санкт-Петербург» – «Конаково-Иваньково», которая связывает Конаково и ряд других населенных пунктов с федеральной трассой М10 «Россия». Интенсивность движения на этом участке достигает 11 тыс. автомобилей в сутки, а дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии. Планируется отремонтировать участок от Конаково до трассы М10 и все расположенные на нем мосты.

В этом году восстановят изношенные дорожные покрытия и по маршрутам, ведущим к озеру Селигер. Это дороги Осташков-Селижарово-Ржев, Торжок-Осташков, «Москва-Рига»-Андреаполь-Пено-Хитино, Осташков-Волговерховье. Планируется полностью отремонтировать подъезды к Нило-Столобенской пустыни – Залесье-Сорога-Ореховка-Дубровка и Сорога-Залучье-Светлица в Осташковском районе общей протяженностью 20 км.

Третье направление – территория у Рыбинского водохранилища с центром в Весьегонске. Здесь уже в прошлом году начался поэтапный ремонт автодороги первого класса Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна. В 2017 году отремонтируют еще 20 км. В это же направление вошли дороги Бежецк-Поречье и Устюжна-Сандово-Молоково-Хабоцкое.

Четвертая территория активных дорожных работ – на юго-востоке Тверской области, рядом с Угличским водохранилищем, городами Калязин и Кашин. Предполагается, что в текущем году продолжится работа по ремонту дороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец в Калязинском районе.

На финансирование дорожных работ в Тверской области в 2017 году предусмотрено 7,6 млрд рублей – в 1,7 раза больше, чем в 2016 году.