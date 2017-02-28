30-летний житель Тверской области за распространение наркотиков получил срок - 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима

Ранее житель Кимр уже был осужден за распространение наркотиков. После освобождения из мест не столь отдаленных вновь взялся за старое.
В его обязанности входило получение от неустановленного лица через «закладку» крупной партии наркотического средства, которое он расфасовывал по разовым дозам и раскладывал по тайникам.
Так 23 января прошлого года мужчина забрал находящееся в тайнике наркотическое средство – смесь, в состав которой входил героин (диацетилморфин), массой 4,91 гр. А затем в тот же день поместил наркотическое средство в закладку. После чего по мобильной связи сообщил через смс-сообщение адрес тайника неустановленному лицу.
Приговором Кимрского городского суда он признан виновным и с учетом мнения государственного обвинителя, ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 000 рублей.
Комментарии (5)
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Унук аль Хай
28.02.2017 13:24
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