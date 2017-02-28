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30-летний житель Тверской области за распространение наркотиков получил срок - 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима

28 Февраля 2017 10:08
Автор: TIA

Ранее житель Кимр уже был осужден за распространение наркотиков. После освобождения из мест не столь отдаленных вновь взялся за старое.

В его обязанности входило получение от неустановленного лица через «закладку» крупной партии наркотического средства, которое он расфасовывал по разовым дозам и раскладывал по тайникам.

Так 23 января прошлого года  мужчина забрал находящееся в тайнике наркотическое средство – смесь, в состав которой входил героин (диацетилморфин), массой 4,91 гр.  А затем в тот же день поместил наркотическое средство в закладку. После чего по мобильной связи сообщил через смс-сообщение адрес тайника неустановленному лицу.

Приговором Кимрского городского суда он признан виновным и с учетом мнения государственного обвинителя, ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима  со штрафом в размере 200 000 рублей.

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Метки: наркотики распространял наркотики колония строгого режима
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Комментарии (5)

  • fpaint 
    Что-то жёстко как-то. 12 лет.
    28.02.2017 10:49
    1 | 1

    • BARBAdos 
      жестко - это на Филиппинах, там просто дилеров расстреливают безо всякого суда. А здесь герыч в крупном размере плюс рецидив плюс сеть распространения - в принципе адекватно. Только вот если выйдет он на волю, то наверное опять по тому же пути пойдет, ибо у нас исправительная система не исправляет, а добивает...
      28.02.2017 11:06
      0 | 4

      • ЯэтоЯ 
        не добивает а усовершенствует навыки
        28.02.2017 12:10
        0 | 0

  • UnCle 
    Два не установленных лица, 12 лет на строгач, нормально заехал, чувствовать себя там особо плохо не будет.
    28.02.2017 12:05
    0 | 0

  • Унук аль Хай 
    в странах ЕС до 3 граммов опиатов не считается преступлением. Давно пора провести лигалайз, во-первых, в этом бизнесе серьезные люди - от налогов уклонятся не будут (ага, с такими-то прибылями не кинуть копеечку на бюджет - надо быть кем-то значительно хуже жлоба среднестатистического), во-вторых, рабочие места - в магазинах, на плантациях и гидропонных фермах, в службе доставки, а в-третьих, значительное снижение преступности по этой главе УК. Пока я вижу одни плюсы, минусы тоже, разумеется, есть, но они ничтожны и не заслуживают упоминания в рамках позитивной повестки.
    28.02.2017 13:24
    0 | 0
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