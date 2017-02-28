30-летний житель Тверской области за распространение наркотиков получил срок - 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима

Ранее житель Кимр уже был осужден за распространение наркотиков. После освобождения из мест не столь отдаленных вновь взялся за старое.

Ранее житель Кимр уже был осужден за распространение наркотиков. После освобождения из мест не столь отдаленных вновь взялся за старое.

В его обязанности входило получение от неустановленного лица через «закладку» крупной партии наркотического средства, которое он расфасовывал по разовым дозам и раскладывал по тайникам.

Так 23 января прошлого года мужчина забрал находящееся в тайнике наркотическое средство – смесь, в состав которой входил героин (диацетилморфин), массой 4,91 гр. А затем в тот же день поместил наркотическое средство в закладку. После чего по мобильной связи сообщил через смс-сообщение адрес тайника неустановленному лицу.

Приговором Кимрского городского суда он признан виновным и с учетом мнения государственного обвинителя, ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 000 рублей.