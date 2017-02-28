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В Тверской области ВАЗ-2115 столкнулся с фурой

В Тверской области ВАЗ-2115 столкнулся с фурой - ТИА
28 Февраля 2017 09:00
Автор: TIA

В Спировском районе Тверской области 27 февраля примерно в 8.25 на 267 км автодороги «Россия» 46-летний водитель большегруза «Мерседес Бенц» с полуприцепом ехал по крайней правой полосе, превысил скорость и на скользком асфальте потерял контроль над управлением автомобилем. Полуприцеп вынесло на встречку, где в него врезался ВАЗ-2115 под управлением 55-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель и 47 летняя пассажирка легкового автомобиля. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Метки: дтп фура столкнулась с ВАЗ-2115
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Комментарии (18)

  • Proletary 
    Россия. Главная дорога страны. Не то чтобы на барьер между встречными, хотя бы тросовый, так и на песок денег нет?
    28.02.2017 09:51
    0 | 6

    • Paul_Moriarty 
      И полосы всего 2, по одной в каждую сторону.

Это мост в Выдропужске. Не удивлюсь, если полуприцеп хорошенько на раздолбаном стыке подскочил, прежде чем в занос пошел.
      28.02.2017 09:56
      0 | 4

      • Proletary 
        Все потому что Выдропужск-экспо не построен. Построят, вот и потекут инвестиции в стык.
        28.02.2017 10:16
        0 | 6

        • Paul_Moriarty 
          И туристов можно запустить. Круиз по Тверце "из варяг в греки".
          28.02.2017 10:22
          0 | 3

          • Proletary 
            И Хортон в сарафане и кокошнике с утеса платочком помахивает, провожая струги. Бизнес-план инвестпроекта почти готов.
            28.02.2017 10:30
            0 | 3

            • Paul_Moriarty 
              2 завершающих штриха:
1. Хортон вручить короб с чебуреками. Чтоб с пользой на утесе топталась. А! Там нет утесов, только дамба. Ну, тоже сойдет
2. Поставить лотошников с валенками. Валенки, кстати, в Волочке делают крутые!

Теперь точно план можно Рудене в Соча слать, пусть заключает инвестиционные соглашения. Тут тебе и развитие туризма, и малого бизнеса, и народных ремесел, и сельского хозяйства разом! Инвестор косяком попрет! И федералы тоже!
              28.02.2017 10:45
              0 | 2

            • horton 
              Да... Можно проводить тендер на закупку Утеса! ))
Поль, как всегда, опередил ))
              28.02.2017 10:46
              0 | 1

              • Paul_Moriarty 
                Не опередил, а денег сэкономил на закупке утесов!
                28.02.2017 10:50
                0 | 2

                • horton 
                  А вот без утеса я не согласная )
Так все хорошо начиналось: утес, кокошник, струги...
А у вас эконом-вариант какой-то: на дамбе с чебуреками в валенках )))
                  28.02.2017 10:52
                  0 | 1

                  • Paul_Moriarty 
                    Не, не! Валенки и чебуреки это в дополнение к кокошнику и стругам! Не вместо! Я только на утесе предлагал сэкономить. Турист все равно дамбу от утеса отличить не сможет. Главное красиво напеть, как именно с этого места в стародавние времена женщины провожали доблестных воинов в их героические набеги на Царьград. А вон ту сосну собственноручно Олег Вещий посадил, дабы приносить под ней жертвы Перуну и Тору. И жертвенный камень показать (валун на полянке на берегу, где все зеленую остановку делают за Красным маем).
                    28.02.2017 11:28
                    0 | 2

                    • horton 
                      Поль, да по Вам Министерство туризма ТО плачет... по крайней мере, кресло массовика-затейника )
                      28.02.2017 11:37
                      0 | 0

                      • Paul_Moriarty 
                        Ого! В министерстве туризма есть и такое кресло?!
Не, не пойду. Затейник у нас Кудимов, а я так, бледная тень.
                        28.02.2017 12:00
                        0 | 0

                        • kudimov 
                          Не затейник, а аниматор. Вам, профессор, тоже найдем работу. Будете висеть  на утесе над водопадом в Выдропужске, а туристы будут Вас фоткать)
                          28.02.2017 12:36
                          0 | 0

                          • Paul_Moriarty 
                            А наверху обязательно поставить памятник товарищу Холмсу.
Также за отдельную плату можно предусмотреть вариант с периодическим падением вниз. И индивидуальное предложение - по согласованной цене турист сможет самолично выступить в роли товарища Холмса и собственноручно сбросить злодея в бездну.

Вот только нет в Выдропужске водопадов. Ближайший известный мне - в Панике под Торжком.
                            28.02.2017 13:08
                            0 | 0

    • Бертран 
      Для вас построена замечательная дорога в обход Вышнего Волочка- по ней летать можно, а вас всё тянет на халявщину. Но как видно, за халяву тоже приходиться платить. Скоро Волочек засфетофорим весь, может тогда..
      28.02.2017 11:41
      1 | 0

      • Paul_Moriarty 
        Как только расскажешь, как можно на нее взлететь с Красномайской дороги, так сразу же непременно отвергну всю халявщину.
        28.02.2017 11:58
        0 | 1

      • Nabludatel 
        Так и оплатите, уважаемые, для народа построенную объездную дорожку. А как засветофорите Вышний Волочек, так может за вас и голосовать совсем перестанут!
        28.02.2017 13:00
        0 | 0

  • Унук аль Хай 
    кстати, безумный Бертран прав - проще за 200р. по САДу объехать. Так и быстрее и гораздо спокойнее, особенно для неумелых тверских автолюбителей.  Впрочем, каждый делает выбор сам, но за комфорт, безопасность и отсутствие плебса необходимо платить, это нормально.
    28.02.2017 13:20
    0 | 0
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