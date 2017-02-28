В Тверской области ВАЗ-2115 столкнулся с фурой

В Спировском районе Тверской области 27 февраля примерно в 8.25 на 267 км автодороги «Россия» 46-летний водитель большегруза «Мерседес Бенц» с полуприцепом ехал по крайней правой полосе, превысил скорость и на скользком асфальте потерял контроль над управлением автомобилем.

В Спировском районе Тверской области 27 февраля примерно в 8.25 на 267 км автодороги «Россия» 46-летний водитель большегруза «Мерседес Бенц» с полуприцепом ехал по крайней правой полосе, превысил скорость и на скользком асфальте потерял контроль над управлением автомобилем. Полуприцеп вынесло на встречку, где в него врезался ВАЗ-2115 под управлением 55-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель и 47 летняя пассажирка легкового автомобиля. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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