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В Твери несколько десятков домов остались без света

27 Февраля 2017 21:28
Автор: TIA

Около 18:30 в Пролетарском районе Твери произошло отключение электричества. Как стало известно ТИА, в зоне отключения оказались несколько десятков домов. По состоянию на 21:00 света нет в 30 домах. На месте работают аварийные службы Горэнерго, электроснабжение планируется полностью восстановить к 22:00. По состоянию на 22:20 электоснабжение удалось восстановить в полном объёме.

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Метки: отключение электроэнергии в твери в твери нет света гу мчс по тверской области
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Комментарии (9)

  • MikeH 
    Рейтинг губернатора снова вырастет?
    27.02.2017 22:15
    0 | 5

    • Лиза (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/128197387703291/) 
      По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://eta.pe/parazitu
      27.02.2017 22:59
      0 | 0

    • Uylo_Yobannen 
      Ну, тут губер точно не при делах. Все инфраструктура энергоснабжения в собственности/аренде коммерческих хозяйствующих субъектов, прямого регинального подчинения и финансирования там не предусмотрено.
А то, что ПС сыпятся, - конечно, они будут сыпаться, если эксплуатировать их в хроническом перегрузе и зажимать бабло на модернизацию. Хорошо, если там ППР проводятся фактически, а не только в виде записи в журнал.
      27.02.2017 22:59
      0 | 3

      • Proletary 
        Это не мешает росту рейтинга. "мне как феномену присущ самовозрастающий логос".
        28.02.2017 00:24
        0 | 0

  • antiER 
    Свет даёт бог, а электричество.... раньше Чубайс)
    27.02.2017 22:25
    0 | 1

  • buch 
    Видимо прочитали новость ilich-а и включили нагреватели с обогревателями. :)))
    27.02.2017 22:47
    1 | 2

  • jazz-y 
    Горэнерго - сильно... :) 

п.с. отправка комментариев об ошибке почему-то не работает
    27.02.2017 22:48
    0 | 2

    • Uylo_Yobannen 
      Они уже сами в своих быстроменяющихся названиях запутались, наверное.
      27.02.2017 23:00
      0 | 1

      • infist 
        Ну да, всего 25 лет прошло как стало МУП "Тверьгоэлектро", разве успеешь запомнить.
        27.02.2017 23:18
        0 | 2
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