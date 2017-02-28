В Твери несколько десятков домов остались без света

Около 18:30 в Пролетарском районе Твери произошло отключение электричества. Как стало известно ТИА, в зоне отключения оказались несколько десятков домов. По состоянию на 21:00 света нет в 30 домах.

Около 18:30 в Пролетарском районе Твери произошло отключение электричества. Как стало известно ТИА, в зоне отключения оказались несколько десятков домов. По состоянию на 21:00 света нет в 30 домах. На месте работают аварийные службы Горэнерго, электроснабжение планируется полностью восстановить к 22:00. По состоянию на 22:20 электоснабжение удалось восстановить в полном объёме.

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