В Твери несколько десятков домов остались без света

Около 18:30 в Пролетарском районе Твери произошло отключение электричества. Как стало известно ТИА, в зоне отключения оказались несколько десятков домов. По состоянию на 21:00 света нет в 30 домах. На месте работают аварийные службы Горэнерго, электроснабжение планируется полностью восстановить к 22:00. По состоянию на 22:20 электоснабжение удалось восстановить в полном объёме.
Комментарии (9)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
jazz-y
27.02.2017 22:48
0
|
2
Uylo_Yobannen
27.02.2017 23:00
0
|
1
infist
27.02.2017 23:18
0
|
2