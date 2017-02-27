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Урбанисты, художники, общественники проведут в Твери серию лекций и мастер-классов

Урбанисты, художники, общественники проведут в Твери серию лекций и мастер-классов - ТИА
Фото: Миша Баринов
27 Февраля 2017 20:53
Автор: TIA

С 6 по 15 марта в Твери соберутся урбанисты, художники, активисты, организаторы общественных движений и событий, предприниматели из России, Беларуси и Канады. Вместе с местными жителями они будут исследовать город, вдохновляться уникальным, что у нас есть, фотографировать в Морозовских казармах, думать, как спасти Речной, делиться опытом, учиться и учить.

Организатором серии лекций и мастер-классов под рабочим названием "Десять дней, которые не потрясли мир" стала наша землячка Ольга Полякова, которая сейчас живёт и работает над городскими проектами и событиями в Санкт-Петербурге.

6 марта в Твери одним днём будет Микола Дедок — журналист и бывший политзаключенный из Беларуси. В 2010 Миколу приговорили к 4,5 годам лишения свободы как участника анархистского движения. В Россию приехал на три дня — презентовать книгу «Краски параллельного мира», написанную в тюрьме. На встрече с ним жители Твери смогут узнать про современную Беларусь и услышать истории Миколы. 

С 6 по 8 марта в Твери можно будет посетить уроки балета для детей от 6 лет и взрослых совершенно любого возраста, обменяться опытом танцевальных экспериментов и педагогическими подходами. Уроки проведёт Алина Гараева, которая танцует и преподаёт балет в Санкт-Петербурге. Организует мастер-классы по танцам, где летом сочетает жанры и городской контекст: мастер-класс по афроджазу на пляже, контемпорари в заброшенном заводе. 

На протяжении всей серии с тверитянами будет общаться Джош. Автостопщик, писатель, преподаватель и журналист родом из Канады однажды оказался в Украине и выучил русский язык. Собирает и рассказывает истории. Темы — культуры, конфликт и диалог. На встречах с ним можно будет попрактиковать английский и послушать истории о годах путешествий автостопом по всей планете.

Ксюша Чапкевич занимается «Городскими проектами» в Санкт-Петербурге, чтобы сделать город удобным, безопасным и привлекательным. С ней можно будет обменяться опытом исследований и продвижения изменений города, узнать о текущих общественно-политических процессах в России и заполучить политическую карикатуру.

Илья Севастьянов делает в Омске Public Speech — это городской лекторий и маленькое независимое медиа. Он поделится с жителями Твери опытом развития общественных пространств: от исследований до постройки в заброшенных местах чего-нибудь живого, запуска лектория и развития медиа.

С 7 по 9 марта в Твери будет Мэйк, он же Антон Польский, - преподаватель РГГУ, редактор и сооснователь сайта о городском искусстве Partizaning.org, художник, исследователь. В Санкт-Петербурге Мэйк инициировал сборку плота из пивных кегг и строительных паллетов, а в Краснодаре — рассказывал про современное искусство и продавал его в электричках. С тверитянами он обсудит городские темы за совместным приготовлением еды и прочитает лекции.

С 9 по 14 марта Валя Панкова, которая занимается документальной фотографией, продолжит исследовать территорию Морозовских казарм и истории людей, которые её населяют. Год назад она уже приезжала на Пролетарку, для того, чтобы познакомиться с местом, найти героев и сделать пробные карточки. Сейчас её задача - довести начатое до конца. Валя прочтёт тверитянам лекцию о проектной фотографии, о том, как через изображение можно исследовать волнующие темы.

С 9 по 15 марта в Твери будет Миша Пак. Он открыл в Санкт-Петербурге три хостела, работающие как арт-резиденции, где гости участвуют и организуют творческие события. Общаясь с ним, тверитяне смогут узнать, как такое запустить и сделать экономически устойчивым. Ещё Миша давно и много занимается активным туризмом.

С 12 по 14 марта Оля Мнишко, координирует Велосипедизацию Санкт-Петербурга, организует городские события и исследует города, расскажет тверитянам, как развить общественное движение, сделать город дружелюбным к велосипедистам, устраивать огромные события и искать для них команду, деньги, идеи, договариваться или не договариваться с администрацией.

В конце проекта в Тверь приедет Таня Редько. Она родилась в Кургане, а сейчас в Санкт-Петербурге преподаёт «Голосовой фитнес». Она проведёт занятия по развитию голоса, расскажет об устройстве аппарата, и задаст направления развития. 

Участие во всех событиях - бесплатное, но вы можете сделать добровольный взнос, чтобы помочь участникам окупить проезд. В настоящее время точное расписание лекций, мастер-классов, творческих экскурсий ещё в разработке, но на них уже можно записаться здесьОльга Полякова приглашает к сотрудничеству организаторов и площадки Твери.

Пока что точно определены время и место первого события. Микола Дедок представит свою книгу «Краски параллельного мира» 6 марта в 19:00 в центре развития личности «Контекст» на ул. Желябова, 30. Вход свободный.

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Метки: урбанистика события в твери лекции и мастер-классы в твери
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