Если бы сигнал о возгорании в ДОКБ был выведен на пульт пожарной охраны, спасатели приехали быстрее

27 февраля в МЧС по Тверской области рассказали об основных версиях пожара в Детской областной больнице, причинах нехватки воды и дали оценку действиям пожарных и персонала больницы.

27 февраля в МЧС по Тверской области рассказали об основных версиях пожара в Детской областной больнице, причинах нехватки воды и дали оценку действиям пожарных и персонала больницы.

Страшный пожар случился в полночь 24 февраля. Сообщил о возгорании спасателям медицинский персонал, потому что сигнал был выведен на пульт охраны. Почему не на пульт пожарной охраны, Александр Пухов затруднился ответить: «Это не норма, сейчас следственный комитет выясняет обстоятельства установки оборудования, какая фирма обслуживала, почему сигнал был выведен на пульт охраны. Всем действиям будет дана правовая оценка и при выявленных нарушениях будут приняты соответствующие меры. Если бы сигнал был выведен на пульт пожарной охраны, мы бы прибыли быстрее».

Приехавшие на вызов через четыре минуты пожарные обнаружили сильное задымление и открытый огонь на третьем этаже здания. В первые минуты пожарные оказывали помощь по эвакуации пациентов больницы. Александр Пухов, заместитель начальника регионального ГУ МЧС отдельно отметил большую заслугу персонала больницы в том, что удалось обойти без пострадавших. 101 ребёнок был эвакуирован из горящей больницы.

Площадь пожара составляла больше 1200 квадратных метров. Напора воды не хватало, даже после того, как Водоканал поднял давление в сети. Тогда в МЧС приняли решение установить пожарные насосные станции в реку.

Обследование здания ДОКБ завершено, вещественные доказательства изъяты. Очаг пожара возник в одном из технических помещений на третьем этаже, затем перекинулся на чердак. Основные версии возникновения пожара - это неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении, нарушение требований пожарной безопасности и эксплуатации электротехнического оборудования. Версия поджога, как отметил Александр Пухов, не рассматривается.

Для проведения экспертизы руководство МЧС направило в Тверь специальную лабораторию «Стрела», которая определит возможность дальнейшей эксплуатации здания. В течение двух недель результаты будут готовы.

- Говорить о точной сумме причинённого ущерба пока нельзя. Огнем повреждены примерно на трети здания элементы конструкции кровли, повреждены перекрытия между третьим этажом и чердачным помещением, небольшой прогар есть между вторым и третьим этажом, - рассказал Александр Пухов. – Но это всё деревянные конструкции и подлежит восстановлению. Воды применялось очень много, поэтому часть оборудования тоже повреждена.

После такого резонансного пожара в Тверской области начнутся проверки различных учреждений. МЧС надеется на активное участие руководства – «никто кроме них не знает самые больные места зданий».

Для тушения пожара привлекались силы всего Тверского гарнизона, принимал участие в ликвидации возгорания личный состав из Кимр, Старицы, Лихославля, Торжка, Вышнего Волочка. После сообщения о полной ликвидации пожарные ещё целые сутки дежурили на месте происшествия – охлаждали несущие конструкции, разбирали завалы. Так, от полицейских, которые до сих пор дежурят у больницы, поступило сообщение о новом возгорании в здании ДОКБ. К счастью, за возгорание приняли блик стекла.

Что касается оценки работы пожарных, то Александр Пухов оценил её высоко.