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Если бы сигнал о возгорании в ДОКБ был выведен на пульт пожарной охраны, спасатели приехали быстрее

Если бы сигнал о возгорании в ДОКБ был выведен на пульт пожарной охраны, спасатели приехали быстрее - ТИА
27 Февраля 2017 17:29
Автор: TIA

Фоторепортаж

27 февраля в МЧС по Тверской области рассказали об основных версиях пожара в Детской областной больнице, причинах нехватки воды и дали оценку действиям пожарных и персонала больницы.  

Страшный пожар случился в полночь 24 февраля. Сообщил о возгорании спасателям медицинский персонал, потому что сигнал был выведен на пульт охраны. Почему не на пульт пожарной охраны, Александр Пухов затруднился ответить: «Это не норма, сейчас следственный комитет выясняет обстоятельства установки оборудования, какая фирма обслуживала, почему сигнал был выведен на пульт охраны. Всем действиям будет дана правовая оценка и при выявленных нарушениях будут приняты соответствующие  меры. Если бы сигнал был выведен на пульт  пожарной охраны, мы бы прибыли быстрее».

Приехавшие на вызов через четыре минуты пожарные обнаружили сильное задымление и открытый огонь на третьем этаже здания. В первые минуты пожарные оказывали помощь по эвакуации пациентов больницы. Александр Пухов, заместитель начальника регионального ГУ МЧС отдельно отметил большую заслугу персонала больницы в том, что удалось обойти без пострадавших. 101 ребёнок был эвакуирован из горящей больницы.

Площадь пожара составляла больше 1200 квадратных метров. Напора воды не хватало, даже после того, как Водоканал поднял давление в сети. Тогда в МЧС приняли решение установить пожарные насосные станции в реку.

Обследование здания ДОКБ завершено, вещественные доказательства изъяты. Очаг пожара возник в одном из технических помещений на третьем этаже, затем перекинулся на чердак. Основные версии возникновения пожара - это неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении, нарушение требований пожарной безопасности и эксплуатации электротехнического оборудования. Версия поджога, как отметил Александр Пухов, не рассматривается.

Для проведения экспертизы руководство МЧС направило в Тверь специальную лабораторию «Стрела», которая определит возможность дальнейшей эксплуатации здания. В течение двух недель результаты будут готовы.

- Говорить о точной сумме причинённого ущерба пока нельзя. Огнем повреждены примерно на трети здания элементы конструкции кровли, повреждены перекрытия между третьим этажом и  чердачным помещением, небольшой прогар есть между вторым и третьим этажом, - рассказал Александр Пухов. – Но это всё деревянные конструкции и подлежит восстановлению. Воды применялось очень много, поэтому часть оборудования тоже повреждена.

После такого резонансного пожара в Тверской области начнутся проверки различных учреждений. МЧС надеется на активное участие руководства – «никто кроме них не знает самые больные места зданий».

Для тушения пожара привлекались силы всего Тверского гарнизона, принимал участие в ликвидации возгорания личный состав из Кимр, Старицы, Лихославля, Торжка, Вышнего Волочка. После сообщения о полной ликвидации пожарные ещё целые сутки дежурили на месте происшествия – охлаждали несущие конструкции, разбирали завалы. Так, от полицейских, которые до сих пор дежурят у больницы, поступило сообщение о новом возгорании в здании ДОКБ. К счастью, за возгорание приняли блик стекла.

Что касается оценки работы пожарных, то Александр Пухов оценил её высоко. 

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Метки: причины пожара в докб пожар в детской больнице твери мчс по тверской области подробности пожара в докб твери
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Комментарии (7)

  • Судья 
    "если бы"ключевая фраза в РФ
    27.02.2017 17:47
    0 | 9

  • infist 
    Ну не к себе же претензии предъявлять. Там наверняка 30 проверок этого пульта было и все всё подписывали.
    27.02.2017 18:01
    1 | 7

  • -GIP- 
    На какой пульт охраны? Она вообще там не работала. Детей начали выводить, когда уже зарево стояло и крыша начала обрушаться
    27.02.2017 18:06
    1 | 4

  • vepr76 
    Если бы у бабушки были яйца, борода и "Харлей-Дэвидсон"...
    27.02.2017 18:10
    0 | 4

  • dsmile 
    Вот приехали бы пожарные раньше... и что??? напора то нет!
    27.02.2017 18:12
    0 | 3

  • Dobry кrtek 
    Всё ясно. Крайним сделают охранника). Остальных наградят.
    27.02.2017 18:16
    1 | 4

    • -GIP- 
      Аню минус полбольницы, так аще в министры уже пора двигать
      27.02.2017 19:20
      0 | 3
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