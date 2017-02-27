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Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал реализацию проектов «Тверь Сити» и «Тверь Экспо»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал реализацию проектов «Тверь Сити» и «Тверь Экспо» - ТИА
27 Февраля 2017 17:27
Автор: TIA

Стенд Тверской области на инвестиционный форум «Сочи-2017» осмотрели Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, а также вице-премьер Дмитрий Козак, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, руководитель Департамента экономики и финансов Правительства РФ Валерий Сидоренко.

Центральное место на стенде Тверской области занимают проекты комплексного развития территорий «Тверь Сити» и «Тверь Экспо». «Тверь Сити» предполагает развитие привокзальной территории, организацию современного офисного и гостиничного пространства. Общая площадь проекта составит 180 тыс. кв.м, объём вложенных инвестиций — 7,5 млрд рублей. Завершить его планируется до 2025 года.

В середине 2017-го должны начаться работы по созданию комплекса для проведения крупных мероприятий «Тверь Экспо». Оба проекта на финальной стадии реализации могут обеспечить в общей сложности около 8 тысяч рабочих мест.

Дмитрий Медведев поддержал планы регионального Правительства и пожелал удачи в их реализации.

- «Проекты «Тверь Экспо» и «Тверь Сити» дадут нам новые рабочие места, новые возможности развития города и региона. Это совершенно другое качество представления нашего субъекта, возможность проводить интересные события и насыщенные мероприятия. Дмитрий Анатольевич поддержал наше начинание, это большой аванс для нас, — сказал губернатор Игорь Руденя.

Дмитрий Медведев осмотрел и другие зоны стенда Тверской области. Секция «Агропромышленный комплекс» демонстрирует продукцию предприятий региона. Развитие направления туризма отражает инвестиционный макет туристско-сервисной зоны для самостоятельных и организованных туристов.

Игорь Руденя рассказал премьер-министру о том, что в этом году в Тверской области состоится знаковое событие, которое привлечёт множество туристов — празднование 350-летия обретения мощей Нила Столобенского. Губернатор пригласил Дмитрия Медведева принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к этой дате, сообщает Правительство Тверской области

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Метки: премьер-министр дмитрий медведев проекты «Тверь Сити» «Тверь Экспо» форум "Сочи 2017"
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Комментарии (8)

  • MikeH 
    Значит опять будет эпикфейл, как и все, к чему прикасается Недимон.
    27.02.2017 18:04
    0 | 5

  • ilich 
    - Всё очень понравилось. Денег нет, но вы держитесь, всем спасибо, хорошего настроения!
- Дмитрий Анатольевич выдал большой аванс!!! Рейтинг ещё больше станет!!!
    27.02.2017 18:10
    0 | 7

    • Andrevna 
      б-О-льшой и круглый
      27.02.2017 19:47
      0 | 2

  • pessimist 
    Фото эпическое - Головастик внимает Пузатому как васюкинский шахматист Остапу-гроссмейстеру.
    27.02.2017 18:43
    0 | 3

  • protivvsex 
    "
поддержал проекты" - значит полторы тоны денег завез на газелt.
    27.02.2017 19:03
    0 | 4

  • pereima 
    Все новое - хорошо забытое старое.
"... в марте 2011 года (еще при прежнем губернатор Тверской области Дмитрии Зеленине) регион провел презентация своего проекта обустройства привокзальной территории для потенциальных инвесторов. Основные показатели комплекса: общая площадь – 54.5 тыс. кВ. км, железнодорожный вокзал с автовокзалом   – 11 тыс. кВ. м., торгово-развлекательный центр – 22 тыс. кв. м. Также планировалось зарезервировать 800 машиномест во встроенном многоярусном паркинге и 120 машиномест на привокзальной площади." http://www.tver-portal.ru/jandeks-novosti-menju/2008-rekonstruktsiya-vokzalnogo-kompleksa-v-tveri-zavershitsya-k-2013-godu.html
    27.02.2017 19:29
    0 | 4

  • Баклажан 
    Новые офисы для коекакеров и магазины для манагеров
    27.02.2017 20:29
    0 | 0

  • AnlimiT 
    А что на счет западного моста? Он горожанам важнее. Есть шанс на строительство?
    27.02.2017 20:55
    0 | 0
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