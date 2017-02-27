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Администрация Твери: Работы по аварийно-ямочному ремонту дорог ведутся с учетом обращений жителей, предписаний ГИБДД и данных мониторинга территории

Администрация Твери: Работы по аварийно-ямочному ремонту дорог ведутся с учетом обращений жителей, предписаний ГИБДД и данных мониторинга территории - ТИА
27 Февраля 2017 17:01
Автор: TIA

Администрацией города организованы работы по аварийно-ямочному ремонту дорог, которые ведутся на основании результатов мониторинга состояния улично-дорожной сети и предписаний ГИБДД. Кроме того, при составлении графика ремонта учитываются обращения жителей и информация, размещаемая в социальных сетях.

После схода снега в Твери на первый план вышла проблема состояния улично-дорожной сети, которая имеет сезонный характер. В этом году в связи с многочисленными случаями перепада температуры особенно на тех участках, где текущий ремонт не проводился на протяжении нескольких лет.

В контракте на содержание улично-дорожной сети, заключенном с МУП «ЖЭК» по результатам конкурентной процедуры, предусмотрены средства на проведение аварийно-ямочного ремонта. По состоянию на сегодняшний день объем неизрасходованного финансирования на эти цели позволит отремонтировать порядка 54,8 тыс. квадратных метров дорожного покрытия с применением горячего асфальта и около 4 тыс. квадратных метров – с помощью литого асфальтобетона, сообщает Управление информации администрации города Твери.

Устранение ям горячим асфальтом будет возможно только в конце марта – начале апреля, когда начнут активно работать асфальтовые заводы и установится необходимая погода для применения данного материала. В этот период работы будут вестись максимально интенсивно.

В настоящее время аварийно-ямочный ремонт можно производить исключительно литым асфальтобетоном – его можно укладывать даже при минусовых температурах. Сложность заключается в том, что большой объем работ с помощью этого материала выполнить невозможно. Литой асфальт МУП «ЖЭК» доставляет с завода в «Химках» в двух специальных термосах совокупным объемом порядка 10 кубометров, что позволяет отремонтировать около 100 квадратных метров дорог. При благоприятных погодных условиях (в первую очередь, это отсутствие снегопада) термосы могут выезжать в «Химки» за литым асфальтом 4-5 раз в неделю.

За последнее время аварийно-ямочный ремонт был проведен на таких объектах УДС как улица Вагжанова, Московское шоссе, площадь Терешковой, улицы Благоева, Горького, Спартака, проспект Ленина и ряд других. Работы продолжаются в постоянном режиме. При этом значимую роль в составлении графика ремонта играет информация, поступающая от жителей города, – через социальные сети или общественную приемную администрации.

Так, в минувшие выходные были выполнены работы по подсыпке асфальтовой крошкой повреждения дороги на улице Туполева, о котором сообщило сообщество ВКонтакте «Подслушано у водителей. Тверь». Это временная мера, в ночь с 27 на 28 февраля дефекты дорожного полотна на улице Туполева будут устранены с помощью литого асфальтобетона. Также при планировании дальнейших ремонтных работ будет учтен фоторепортаж с точными адресами повреждений на дорогах, который 27 февраля был размещен в сети участниками сообщества.

Администрация города благодарит всех неравнодушных жителей за информацию о дефектах улично-дорожной сети. Сообщить о них также можно по телефону диспетчерской службы МУП «ЖЭК» по телефонам: 44-02-42 или 8-904-000-23-47. В первую очередь в план работ будут включаться улицы, где повреждения несут наибольший риск возникновения аварийных ситуаций с учетом предписаний ГИБДД.

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Метки: ямочный ремонт улиц тверь админстрация твери
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Комментарии (13)

  • gavr69 
    как-же я их ненавижу,но сделать,к сожалению,ничего не могу.посоветуйте че-нибудь умные головы.
    27.02.2017 17:23
    0 | 2

  • Dimmmer69 
    Администрации бы запустить портал, чтобы жители могли на карте города указывать (с приложением фотоматериалов) дефекты дорожного полотна.
Цены бы не было, по телефону-то не докажешь дату обращения и её регистрацию в приёмной.
Там же в портале предусмотреть решение "тикетов" от пользователей, с датами. И чтобы была возможность в разрезе истории посмотреть что, где, когда и кто делал. Для оргвыводов.
Но нет, это не их метод. Буду удивлён, если такой проект хотя бы анонсируют. Губернатор, прочитай мой комментарий, услышь глас народа.
    27.02.2017 17:24
    0 | 4

    • jazz-y 
      Было лет 5 назад. проект проработал год, потом забросили за ненадобностью.
      27.02.2017 17:41
      0 | 5

      • Dimmmer69 
        Версии для смартфонов не хватало, значит. Чтобы в два клика указать геопозицию (текущую, например, актуально для автолюбителей) и выбрать типовое повреждение полотна (большая яма, огромная яма, котлован).
        27.02.2017 17:47
        0 | 2

        • MikeH 
          Чиновники понятия не имеют о таких тонкостях. Я точно знаю.
          27.02.2017 17:49
          0 | 4

      • Эго 
        Может попробовать этот "велосипед"  http://dorogi-onf.ru/#0, можа и покатит?
 Проект ОНФ Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог. С 20 по 22 февраля т.г. указаны 3 позиции по Твери. 
"Если вы хотите, чтобы участок дороги в вашем населенном пункте отремонтировали – просто добавьте его на сайт. По каждой дороге можно проголосовать, а также оставить свои комментарии и добавить фотографии. Какую дорогу власти в результате включат в приоритетный для ремонта список, будет зависеть в первую очередь от ваших голосов. "
        27.02.2017 19:09
        0 | 0

  • MikeH 
    Да уж...
    27.02.2017 17:48
    0 | 2

  • Vojdy 
    Ямы они везде..
    27.02.2017 18:03
    0 | 2

  • Vojdy 
    А будут кого-либо наказывать за сход асфальта на дорогах, сделанных в прошлом году?
    27.02.2017 18:05
    0 | 5

    • AnlimiT 
      по контракту исполнитель дает гарантию на свою работу 2-3 года вроде как, так что за свой счет обвязаны будут устранить. Так вы правы, 2-3 года назад трамвайный мост полностью меняли верхний слой полотна: Желябова, Туполева, Шишкова, Дарвина, а теперь в каком состоянии?!
      27.02.2017 19:39
      0 | 2

  • arcadi007 
    Надо идти в суд. Другого варианта нет.
Обращения в суд с требованием о выплате денежных сумм за ДТП по вине лиц, ответственных за содержание дорог, распространены и, как правило, удовлетворяются в пользу пострадавших.
На место происшествия необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, которые должны оформить определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, схему ДПТ, где указывается факт наличия ямы, плохого освещения и пр., справку о ДТП.
Также сотрудники ГИБДД уполномочены составлять акты о наличии дефектов дорожного полотна и привлекать к ответственности должностных и юридических лиц, ответственных за содержание дорог, по ст. 12.34 КоАП РФ. Административный материал о привлечении таких лиц может быть истребован судом по ходатайству истца. Также суд истребует контракт, на основании которого у лица возникает обязанность по содержанию автодороги. В качестве доказательств могут приводиться свидетельские показания участников ДТП и ГИБДД.
истец в обоснование своих требований также должен ссылаться на следующие нормы закона и положения технических регламентов:
•	обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог (ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ, п. 15 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 28.08.1995 № 154-ФЗ);
•	в случае ремонта автомобильных дорог пользователи должны быть проинформированы о сроках такого ремонта и возможных путях объезда (пп. 1, 4 ст. 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ);
•	Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 827 «О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог» и ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;
•	нормы ст.ст. 15, 1064, 1085, 151 (компенсация морального вреда при наличии вреда здоровью) ГК РФ.
На истце лежит обязанность доказать факт причинения вреда, его размер, а также то обстоятельство, что причинителем вреда является именно то лицо, которое указано в качестве ответчика.
    27.02.2017 18:33
    0 | 2

  • fen 15 
    Зачем городу такой подрядчик, который ни снег вывести не может, ни прочистить и просыпать тротуары не может, да и нанять побольше машин, по доставке литого асфальта не может. Но мне кажется дело не в доставке литого асфальта, а в подготовке ям к укладке литого асфальта.
    27.02.2017 20:23
    0 | 0

    • AnlimiT 
      Не хочу никого защищать, но в районах ямочный ремонт увидят не раньше мая-июня, а дороги там похуже будут.
      27.02.2017 20:53
      0 | 0
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