Администрация Твери: Работы по аварийно-ямочному ремонту дорог ведутся с учетом обращений жителей, предписаний ГИБДД и данных мониторинга территории

Администрацией города организованы работы по аварийно-ямочному ремонту дорог, которые ведутся на основании результатов мониторинга состояния улично-дорожной сети и предписаний ГИБДД. Кроме того, при составлении графика ремонта учитываются обращения жителей и информация, размещаемая горожанами в социальных сетях.

Администрацией города организованы работы по аварийно-ямочному ремонту дорог, которые ведутся на основании результатов мониторинга состояния улично-дорожной сети и предписаний ГИБДД. Кроме того, при составлении графика ремонта учитываются обращения жителей и информация, размещаемая в социальных сетях.

После схода снега в Твери на первый план вышла проблема состояния улично-дорожной сети, которая имеет сезонный характер. В этом году в связи с многочисленными случаями перепада температуры особенно на тех участках, где текущий ремонт не проводился на протяжении нескольких лет.

В контракте на содержание улично-дорожной сети, заключенном с МУП «ЖЭК» по результатам конкурентной процедуры, предусмотрены средства на проведение аварийно-ямочного ремонта. По состоянию на сегодняшний день объем неизрасходованного финансирования на эти цели позволит отремонтировать порядка 54,8 тыс. квадратных метров дорожного покрытия с применением горячего асфальта и около 4 тыс. квадратных метров – с помощью литого асфальтобетона, сообщает Управление информации администрации города Твери.

Устранение ям горячим асфальтом будет возможно только в конце марта – начале апреля, когда начнут активно работать асфальтовые заводы и установится необходимая погода для применения данного материала. В этот период работы будут вестись максимально интенсивно.

В настоящее время аварийно-ямочный ремонт можно производить исключительно литым асфальтобетоном – его можно укладывать даже при минусовых температурах. Сложность заключается в том, что большой объем работ с помощью этого материала выполнить невозможно. Литой асфальт МУП «ЖЭК» доставляет с завода в «Химках» в двух специальных термосах совокупным объемом порядка 10 кубометров, что позволяет отремонтировать около 100 квадратных метров дорог. При благоприятных погодных условиях (в первую очередь, это отсутствие снегопада) термосы могут выезжать в «Химки» за литым асфальтом 4-5 раз в неделю.

За последнее время аварийно-ямочный ремонт был проведен на таких объектах УДС как улица Вагжанова, Московское шоссе, площадь Терешковой, улицы Благоева, Горького, Спартака, проспект Ленина и ряд других. Работы продолжаются в постоянном режиме. При этом значимую роль в составлении графика ремонта играет информация, поступающая от жителей города, – через социальные сети или общественную приемную администрации.

Так, в минувшие выходные были выполнены работы по подсыпке асфальтовой крошкой повреждения дороги на улице Туполева, о котором сообщило сообщество ВКонтакте «Подслушано у водителей. Тверь». Это временная мера, в ночь с 27 на 28 февраля дефекты дорожного полотна на улице Туполева будут устранены с помощью литого асфальтобетона. Также при планировании дальнейших ремонтных работ будет учтен фоторепортаж с точными адресами повреждений на дорогах, который 27 февраля был размещен в сети участниками сообщества.

Администрация города благодарит всех неравнодушных жителей за информацию о дефектах улично-дорожной сети. Сообщить о них также можно по телефону диспетчерской службы МУП «ЖЭК» по телефонам: 44-02-42 или 8-904-000-23-47. В первую очередь в план работ будут включаться улицы, где повреждения несут наибольший риск возникновения аварийных ситуаций с учетом предписаний ГИБДД.