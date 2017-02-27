На форуме в Сочи представили макеты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо»

На стенде Тверской области на инвестиционном форуме в Сочи демонстрируются проекты в сферах АПК, промышленности, туризма и городского планирования. Центральное место в тверской экспозиции занимают макеты бизнес-кластера «Тверь Сити» и выставочного комплекса «Тверь Экспо». Макеты этих проектов были изготовлены по запросу Министерства экономического развития Тверской области командой центра молодежного инновационного творчества Тверского государственного технического университета «Технополис»

Уникальность задачи состояла в комбинировании работы разнонаправленны х специалистов: проектировщиков, макетчиков, электронщиков и программистов. В процессе работы на основе созданной 3D-визуализации были изготовлены с нуля визуальные образы зданий, разработано эскизное представление городской планировочной среды, разработаны схемы сборки всех элементов макета, произведена сборка и покраска, были нанесены элементы декора и футажа. Также была разработана и смонтирована схема электронного обеспечения макета и создана индивидуальная программная среда управления светодиодной подсветкой.

В итоге команда «Технополис» представила проекты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо» в виде двух отдельных макетов со светодиодным освещением и интерактивным управлением с использованием сенсорного «тач-экрана».

Активная работа команды ЦМИТ «Технополис» позволила на высоком уровне представить инвестиционный потенциал Тверской области и получила высокие оценки со стороны участников и организаторов форума.