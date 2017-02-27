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На форуме в Сочи представили макеты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо»

На форуме в Сочи представили макеты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо» - ТИА
27 Февраля 2017 16:25
Автор: TIA
Фотограф: София Шереметкер, Сергей Гудий

Фоторепортаж
На стенде Тверской области на инвестиционном форуме в Сочи демонстрируются проекты в сферах АПК, промышленности, туризма и городского планирования. Центральное место в тверской экспозиции занимают макеты бизнес-кластера «Тверь Сити» и выставочного комплекса «Тверь Экспо». Макеты этих проектов были изготовлены по запросу Министерства экономического развития Тверской области командой центра молодежного инновационного творчества Тверского государственного технического университета «Технополис»

Уникальность задачи состояла в комбинировании работы разнонаправленных специалистов: проектировщиков, макетчиков, электронщиков и программистов. В процессе работы на основе созданной 3D-визуализации были изготовлены с нуля визуальные образы зданий, разработано эскизное представление городской планировочной среды, разработаны схемы сборки всех элементов макета, произведена сборка и покраска, были нанесены элементы декора и футажа. Также была разработана и смонтирована схема электронного обеспечения макета и создана индивидуальная программная среда управления светодиодной подсветкой.

В итоге команда «Технополис» представила проекты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо» в виде двух отдельных макетов со светодиодным освещением и интерактивным управлением с использованием сенсорного «тач-экрана».

Активная работа команды ЦМИТ «Технополис» позволила на высоком уровне представить инвестиционный потенциал Тверской области и получила высокие оценки со стороны участников и организаторов форума.

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Метки: макеты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо» инвестиционный форум в сочи
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Комментарии (16)

  • protivvsex 
    http://www.kremlin.ru/events/president/news/38494
    27.02.2017 17:12
    1 | 1

    • BARBAdos 
      https://ria.ru/economy/20141017/1028841776.html
      27.02.2017 17:37
      1 | 1

  • abeltv 
    Лучше бы губернатор думал не о всякой ерунде, а о насущном, например про западный мост.... Смотря на проект Тверь-Сити они хотят застроить парковку и разворотное кольцо троллейбуса у ж/д вокзала, т.е. намеренно хотят ограничить возможность какого-либо подъезда к вокзалу. Это даже не утопично, это преступно с точки зрения организации проезда и подъезда к ж/д вокзалу!
    27.02.2017 17:14
    0 | 4

  • kanav67 
    К сожалению на этих макетах ребятам из Политеха не удалось воспроизвести и показать всю прелесть дорог г. Твери. Как бы это классно смотрелось в сочетании с этими "потемкинскими деревнями"!!!!
    27.02.2017 17:18
    0 | 3

  • Mikhail69 
    Под автовокзал такое ощущение, что под пяток автобусов запланировали. Им побольше надо. И парковка машин на 100 всего и одна. Удачи, че.
    27.02.2017 17:31
    0 | 5

  • VIRRA-EL_ 
    По ходу, все вокруг изо льда, и только храм условно настоящий.
    27.02.2017 17:36
    0 | 1

    • pereima 
      Условно. "Искаженной микропленкой ГУМ стал маленькой избенкой и уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ."
      27.02.2017 18:06
      0 | 3

  • TvereZ 
    Тверсити ждет та же судьба, что и одноименный форум. Сейчас еще что-нить важное сгорит (возможно, тоже по 4 уровню) - и маниловско-потемкинские планы рассеются как дым.
    27.02.2017 17:36
    0 | 4

  • Bonch 
      С одной  стороны выставленные под самый нос к пролетающим  мимо "Сапсанам" достижения  тверичан  напоминают бабулек, которые  с  вёдрами картошки и лукошками грибов  сидят по обочинам вдоль трасс, но  с  другой  стороны  для  тех  бабулек  денежки, перепадающие от сытых  москвичей - это ощутимый  прикорм...  Вот и относись как знаешь к "энтим"  затеям ;-) .
    27.02.2017 17:41
    0 | 1

  • MikeH 
    Народ, это ж "д_эфективныые менеджеры", что вы от них хотите?
    27.02.2017 17:42
    0 | 4

  • BARBAdos 
    там наверное случайно-заблудшие прохожие смотрят и ох...ают: а зачем в бизнес-кластере церковь и ж/дорога? И варианты сами собой возникают - чтобы вовремя грехи замолить и свалить по-быстрому...
    27.02.2017 17:43
    0 | 2

  • BARBAdos 
    губеру и его офигенно-соображающим советникам советую обратить внимание на состояние рынка торговой и офисной недвижимости в городе. Сходите в РИО или Рубин-2, там 50% площадей простаивает, не знаю, как в Олимпе с торговой и офисной арендой и другими премиум-комплексами, но по городу куча объявлений о сдаче в аренду. 

Потом за какие деньги они собираются эту хрень исполнять, с областной казной итак проблемы, в городской кошелек уж давно и казной не назовешь - там депутатам еле еле на картриджи для принтеров наскребают, а если засчет федеральных денег - то лучше все это на более нужные инфраструктурные или социальные проекты потратить (мост, дороги, жилье и т.д...).
    27.02.2017 17:54
    0 | 3

    • Uylo_Yobannen 
      Главное, чтобы городского бюджета на фотоаппараты хватало.
      27.02.2017 20:22
      0 | 0

  • Житель подземелья 
    Утопия. РЖД не даст сносить новое здание вокзала, а судя по проекту предусматривается как минимум его серьезная реконструкция, а вообще похоже на полную перестройку. Да и не нужны эти проекты никому, кто в эту убогую Тверь поедет работать.
    27.02.2017 17:56
    1 | 4

  • kudimov 
    Впору представлять на форуме макет новой Детской больницы, а не Сити и Экспо.
    27.02.2017 17:59
    0 | 4

  • Баклажан 
    А где проекты заводов, пароходов и мостов?
    27.02.2017 20:36
    0 | 0
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