На форуме в Сочи представили макеты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо»
На стенде Тверской области на инвестиционном форуме в Сочи демонстрируются проекты в сферах АПК, промышленности, туризма и городского планирования. Центральное место в тверской экспозиции занимают макеты бизнес-кластера «Тверь Сити» и выставочного комплекса «Тверь Экспо». Макеты этих проектов были изготовлены по запросу Министерства экономического развития Тверской области командой центра молодежного инновационного творчества Тверского государственного технического университета «Технополис»
На стенде Тверской области на инвестиционном форуме в Сочи демонстрируются проекты в сферах АПК, промышленности, туризма и городского планирования. Центральное место в тверской экспозиции занимают макеты бизнес-кластера «Тверь Сити» и выставочного комплекса «Тверь Экспо». Макеты этих проектов были изготовлены по запросу Министерства экономического развития Тверской области командой центра молодежного инновационного творчества Тверского государственного технического университета «Технополис»
Уникальность задачи состояла в комбинировании работы разнонаправленных специалистов: проектировщиков, макетчиков, электронщиков и программистов. В процессе работы на основе созданной 3D-визуализации были изготовлены с нуля визуальные образы зданий, разработано эскизное представление городской планировочной среды, разработаны схемы сборки всех элементов макета, произведена сборка и покраска, были нанесены элементы декора и футажа. Также была разработана и смонтирована схема электронного обеспечения макета и создана индивидуальная программная среда управления светодиодной подсветкой.
В итоге команда «Технополис» представила проекты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо» в виде двух отдельных макетов со светодиодным освещением и интерактивным управлением с использованием сенсорного «тач-экрана».
Активная работа команды ЦМИТ «Технополис» позволила на высоком уровне представить инвестиционный потенциал Тверской области и получила высокие оценки со стороны участников и организаторов форума.
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Комментарии (16)
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Баклажан
27.02.2017 20:36
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