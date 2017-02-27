В Твери на расчистку реки Лазурь потратят более 26 млн.рублей

В 2017 году в Твери продолжится расчистка русла реки Лазурь. Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, в 2017 году будут расчищены русло и берега реки от кустарников, чтобы к реке могла пройти техника для расчистки акватории реки от донных отложений и водной растительности.

В 2017 году в Твери продолжится расчистка русла реки Лазурь. Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, в 2017 году будут расчищены русло и берега реки от кустарников, чтобы к реке могла пройти техника для расчистки акватории реки от донных отложений и водной растительности. Донные отложения будут выниматься до отметки естественного дна ( максимальная глубина выемки донных отложений - до 1 метра). Запланировано расчистить участок реки 2,54 км от ул. Володарского в районе парка Победы до Московского шоссе. Всего на расчистку Лазури в г. Тверь будет затрачено из федерального бюджета более 26,3 млн. рублей. Работу планируется завершить в 2019 году.

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