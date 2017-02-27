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В Твери на расчистку реки Лазурь потратят более 26 млн.рублей

27 Февраля 2017 15:43
Автор: TIA

В 2017 году в Твери продолжится расчистка русла реки Лазурь. Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, в 2017 году будут расчищены русло и берега реки от кустарников, чтобы к реке могла пройти техника для расчистки акватории реки от донных отложений и водной растительности. Донные отложения будут выниматься до отметки естественного дна ( максимальная глубина выемки донных отложений - до 1 метра). Запланировано расчистить участок реки 2,54 км от ул. Володарского в районе парка Победы до Московского шоссе. Всего на расчистку Лазури в г. Тверь будет затрачено из федерального бюджета более 26,3 млн. рублей. Работу планируется завершить в 2019 году.

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Метки: река лазурь расчистка русла реки
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Комментарии (18)

  • hell 
    Раньше с дорог имели, а теперь и до рек дело дошло...
    27.02.2017 15:54
    1 | 9

    • kudimov 
      Хелли, берем по лопате и 26 млн наши! За лето осилим)
      27.02.2017 16:01
      1 | 9

      • hell 
        Там наверняка уже на тендер есть "свой" победитель... так что увы...
        27.02.2017 16:04
        1 | 10

        • kudimov 
          Хелли, скинем цену, за 20 пойдем. А потом в круиз поедем, я тебе покажу моря и страны, поди кроме частных отелей Селигера ничего и не видела.
          27.02.2017 16:10
          1 | 6

          • hell 
            Только Кавказ и Крым видела ни один раз, Анапу...) Я невыездная за рубеж...)
            27.02.2017 16:14
            0 | 5

            • kudimov 
              Судимость?))
              27.02.2017 16:16
              0 | 6

              • hell 
                Бог с тобой) Форма доступа к сведениям не позволяет...
                27.02.2017 16:21
                0 | 4

            • horton 
              Хелли, соглашайтесь... Кудимов далеко не пригласит! Будете курсировать по Лазури от истока до устья и обратно! ))
              27.02.2017 16:20
              0 | 5

              • hell 
                Ой, не могу, насмешили...)))Где ж нам, там, на Лазури, стока мильёнов то потратить?
                27.02.2017 16:22
                0 | 4

                • kudimov 
                  В "Трех карасях" будем до весны гулять, уточек кормить и других птиц.
                  27.02.2017 16:27
                  0 | 8

                  • horton 
                    Хелли, вы что ли на лодочке весельной кататься будете? А яхта скока стоит? Не знаете? )))
                    27.02.2017 16:34
                    0 | 5

                    • kudimov 
                      Мы будем экономить - по кружке пива в день и по чебуреку.)
                      27.02.2017 16:38
                      0 | 4

                    • hell 
                      да куда там яхту впедюрить на Лазури то?!)))
                      27.02.2017 16:40
                      0 | 2

                      • horton 
                        Я поняла... Расчищать Лазурь вы не собираетесь! )))
                        27.02.2017 17:05
                        0 | 3

                  • hell 
                    Для начала купим "Три карася")))
                    27.02.2017 16:38
                    0 | 3

                  • Vojdy 
                    Мужик собирается ехать в отпуск - месячный круиз на
теплоходе по Лазури. В ночь перед отъездом - мальчишник. Один из друзей его
спрашивает: - А ты все с собой взял? Таблетки от тошноты взял?
Презервативы? - Нет. Мужик бежит ночью в аптеку покупает пачку первого
и упаковку второго. Возвращается. Друзья: - Ну, тебе этого только на
первые 3 дня хватит! Мужик снова бежит в аптеку и просит 10 пачек
таблеток от тошноты и 10 упаковок презервативов. Аптекарь берет у него
деньги, с грустью смотрит и говорит: "Это, конечно, не мое дело, но
если тебя так тошнит, зачем ты с нею спишь?".
                    27.02.2017 18:11
                    0 | 4

  • VIRRA-EL_ 
    Эх... За такие-то бабки можно было и новую Лазурь построить )))
    27.02.2017 16:22
    1 | 6

  • Судья 
    погодите,еще скажут мало)
    27.02.2017 16:43
    0 | 3
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