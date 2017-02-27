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В Тверской области будут производить самые большие в мире авиационные теплообменники уникальной конструкции

27 Февраля 2017 15:04
Автор: TIA

Предприятие  «Хамильтон Стандард – Наука» по производству в Кимрах авиационных теплообменников для систем кондиционирования воздуха гражданских самолетов  является одним из крупнейших экспортоориентированных  проектов региона.

Вложения в строительство первой очереди и приобретение технологического оборудования составили около 500 млн рублей. Выпускаемая продукция эксплуатируется на самолетах ведущих мировых и российских  производителей.

Сейчас компания приступила к строительству второй очереди производственного комплекса. Дополнительные мощности позволят выпускать самые большие в мире авиационные теплообменники уникальной конструкции.  

27 февраля на форуме «Сочи-2017» губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор предприятия Роман Чичелов подписали соглашение о сотрудничестве.

- Этот проект очень важен для развития Тверской области. Инвестиции составят более 877 миллионов рублей. Реализация планов положительно скажется на обеспечении занятости населения, – сказал Игорь Руденя.

К моменту завершения строительства производственные площади предприятия составят 10 тыс. квадратных метров, общий объем инвестиций – около 1,4 млрд рублей. Дополнительные налоговые поступления получат областной и муниципальный бюджеты. В прошлом году компания пополнила консолидированный бюджет Тверской области на сумму 43,1 млн рубля.

В свою очередь, региональное Правительство будет содействовать компании в обеспечении кадрами. В частности, будет налажено взаимодействие с учебными заведениями области по подготовке инженерно-технических работников для предприятия.

Обучение будущих специалистов в регионе ведется в 18 высших учебных заведениях (из них 12 государственные), 49 учреждениях среднего профессионального образования (из них 46 государственные). В Тверской области действуют более 27 научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций. В образовательный кластер включено, в том числе направление машиностроения.

В регионе есть примеры подготовки квалифицированных кадров по адресным программам предприятий. Например, налажено сотрудничество Тверского колледжа им. А.Н. Коняева и японской компании Hitachi Construction Machinery, сообщает правительство Тверской области

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Метки: авиационные теплообменники тверская область экономический форум в Сочи
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Комментарии (4)

  • BARBAdos 
    скорее бы руденя этот из Сочи уехал, задолбали эти новости ниочем. Что не новость ,то соглашение о сотрудничестве с уже работающими на территории области организациями. Эти соглашения и подписываются только для того, чтобы потом в СМИ это все писать.

Я понимаю, что для нашего губера - рейтинг это все! Чем больше ты появляешься в новостях печатных и и-нет сми, чем больше ответов в на запросы яндекса тем выше рейтинг, но блин, всему есть мера...
    27.02.2017 15:27
    1 | 6

    • protivvsex 
      может рейтинг влияет на з/п.
      27.02.2017 15:40
      0 | 2

      • hell 
        Типа, сдельная оплата труда теперь?
        27.02.2017 15:55
        0 | 2

      • BARBAdos 
        на длину члена он влияет, когда с другими губерами будут ими мерятся...
        27.02.2017 15:55
        1 | 5
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