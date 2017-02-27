В Тверской области мужчина на свалке нашел коноплю, собрал и высушил «урожай», за что получил 4 года колонии

Как сообщает прокуратура Тверской области, дикорастущую коноплю житель Старицкого района нашел в августе 2016 года на местной городской свалке ТБО. Мужчина оборвал растение, принес домой и высушил его. Коноплю спрятал на чердаке и подвале своего дома.

Как сообщает прокуратура Тверской области, дикорастущую коноплю житель Старицкого района нашел в августе 2016 года на местной городской свалке ТБО. Мужчина оборвал растение, принес домой и высушил его. Коноплю спрятал на чердаке и подвале своего дома. В общей сложности урожай составил 156,6 граммов, что относится к крупному размеру. Мужчина рассказал, что продавать коноплю не собирался, а заготовил ее для собственного употребления.

Мужчина уже был судим по ст. 228 ч.2 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Суд, исследовав материалы уголовного дела, признал жителя Старицкого района виновным и назначил наказание по совокупности приговоров, с учетом не отбытой части наказания по предыдущему приговору, в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

