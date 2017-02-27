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В Тверской области мужчина на свалке нашел коноплю, собрал и высушил «урожай», за что получил 4 года колонии

27 Февраля 2017 14:44
Автор: TIA

Как сообщает прокуратура Тверской области, дикорастущую коноплю житель Старицкого района нашел в августе 2016 года на местной городской свалке ТБО. Мужчина оборвал растение, принес домой  и высушил его. Коноплю спрятал на чердаке и подвале своего дома. В общей сложности урожай составил 156,6 граммов, что относится к крупному размеру. Мужчина рассказал, что продавать коноплю не собирался, а заготовил ее для собственного употребления.

Мужчина уже был судим по ст. 228 ч.2 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Суд, исследовав материалы уголовного дела, признал жителя Старицкого района  виновным и назначил наказание по совокупности приговоров, с учетом не отбытой части наказания по предыдущему приговору, в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
 

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Метки: конопля марихуана нашел коноплю на свалке 4 года колонии
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Комментарии (4)

  • Судья 
    Свалку тоже надо посадить за хранение))))
    27.02.2017 15:02
    0 | 1

  • maxxx72 
    но ведь кто то сообщил...
    27.02.2017 15:23
    0 | 1

    • Судья 
      директор свалки полюбасу,фига у него трава пропала)))
      27.02.2017 15:26
      0 | 5

    • BARBAdos 
      мужик по УДО за предыдущее наказание походу вышел, присматривали за ним, накосячил наверное где то вот и прокололся...
      27.02.2017 15:51
      0 | 2
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