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Игорь Руденя укрепил позиции в «Национальном рейтинге»

27 Февраля 2017 14:35
Автор: TIA

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации по результатам первых двух месяцев 2017 года. Губернатор Тверской области Игорь Руденя занимает 43-е место, то есть на 7 позиций выше, чем в предыдущем «Национальном рейтинге».

Отметим, что в этом исследовании глава Верхневолжья фигурирует в третий раз. Игорь Руденя получил оценку экспертов сразу после назначения на должность по итогам марта-апреля 2016 года и тогда оказался на 77-й строчке. В «Национальном рейтинге», подводящем итоги прошлого года, глава региона поднялся на 50-ю позицию. Уже тогда специалисты обратили внимание на ряд системных перемен в управлении регионом. В частности, Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека,  назвал позитивным фактором деятельность Игоря Рудени по возвращению активов в систему регионального государственного управления.

Новые результаты исследования ЦИК «Рейтинг» – 43-е место – стали, в том числе, оценкой первого года работы руководителя области. Как отмечает Дмитрий Бородин, политолог, заместитель директора Института экономики и управления Тверского госуниверситета, Игорь Руденя, избранный в сентябре 2016 года, только набирает политический вес. «Как показывают наши опросы, а мы работали не только в Твери, но и по всей области, наблюдается устойчивая тенденция к росту рейтинга нового губернатора», – комментирует Бородин. Эксперт отмечает, что в регионе в предыдущие годы складывалась достаточно трудная социально-экономическая ситуация, она требует нестандартных решений.

«Игорь Руденя уже действительно успел кое-что заметное сделать для региона. Он занялся таким для нас болезненным вопросом, как дороги. «Получил» поддержку от Собянина (так отвечают люди, участвовавшие в наших опросах), «нашел деньги в Москве», «привнёс миллиард рублей на дороги», – люди услышали это, увидели и преисполнились надеждой», – говорит Дмитрий Бородин.

Политолог подчеркивает: в Тверской области много сельского населения и люди уже знают, что социальные программы, которые практически были свёрнуты, возобновляются. Это, по мнению эксперта, тоже положительно характеризует Руденю.

«Он ездит по области, встречается с людьми. 25 января встречался со студентами Тверского госуниверситета. Хоть и холодно было, люди пришли, задали вопросы. Видно, что губернатор не для галочки отвечал, старался всё расспросить. Руденя понимает кто есть кто в регионе, успешно налаживает связи. Приведу пример нашего вуза. У нас достаточно устойчиво постоянно на лидирующих позициях в рейтинге оказывался наш бывший ректор Андрей Владленович Белоцерковский. Руденя заметил это и пригласил его в свою команду. То есть, он обращает внимание на мнение людей. Опыт у человека большой. Хотелось бы надеяться, что это сработает. Сейчас ожидания оптимистические», – считает Бородин.

Это мнение разделяют и представители реального сектора экономики. Так, Денис Дородных, генеральный директор ПО «Дмитрогорское», депутат Законодательного Собрания Тверской области, подчеркивает, что с приходом на пост губернатора Тверской области Игоря Рудени агропромышленный комплекс региона получил новый импульс развития.

«Первые результаты видны невооруженным взглядом. Они не просто обнадеживают – вселяют уверенность, что наш регион в самое короткое время станет лидером по сельхозпроизводству в Нечерноземье, – говорит Денис Дородных. – Одна из приоритетных задач, поставленных главой региона в самом начале своей деятельности, заключается в увеличении объемов субсидирования сельхозпроизводителей, активном участии области в федеральных программах по развитию села. Это должно способствовать наращиванию объемов производства продукции АПК, созданию в отрасли новых предприятий, обеспечению занятости сельских жителей».

Руководитель одного из крупнейших сельхозпредприятий Тверской области отмечает рост количества инвестиционных проектов в сфере АПК, которые реализуют не только крупные предприятия, но также и новые участники рынка.

«За прошлый год объёмы производства продукции аграрного комплекса региона увеличились на 10,8%, причем, только по свиноводству рост составил почти 100%. Положительную динамику демонстрируют практически все отрасли сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Как следствие, активное развитие аграрного сектора обеспечило рост валового регионального продукта Тверской области», – резюмирует Дородных.

«В нашем регионе почти каждый третий житель живет в сельской местности, – акцентирует эксперт. – Поэтому интенсивное развитие агропроектов тесно связано с уровнем благополучия всей Тверской области. Новые рабочие места на технологичных предприятиях, достойная заработная плата, социальные гарантии – все это дает сельским жителям уверенность в завтрашнем дне и чувство гордости за свой труд».

В «Национальном рейтинге губернаторов» задействован максимально широкий круг экспертов самой разной профессиональной и социальной принадлежности. Такой их состав позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества.

 

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Метки: игорь руденя "Национальный рейтинг"
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Комментарии (21)

  • kudimov 
    "Он занялся таким для нас болезненным вопросом, как дороги". 
А что изменилось то? Типа ямки маленькие??? Или мало их?
    27.02.2017 14:52
    0 | 7

    • Paul_Moriarty 
      Как это что изменилось? На рейтинг-то погляди! Во как изменился!
      27.02.2017 14:59
      0 | 11

    • Whois 
      Что изменилось? Что за глупый вопрос?
Сказано ж - ретинг изменилса!
А рейтинг и дороги - даже не созвучны.
Так што ваш вопрос не логичен для тверичанина на которого рассчитана данная информация.))
      27.02.2017 15:00
      0 | 6

    • abeltv 
      Ям стало больше, ямы стали тоже больше....
      27.02.2017 15:03
      0 | 5

  • Whois 
    Не буду больше даже заголовки о рейтинге губернатора читать, потому што хочу бросить ругаться матом не только на людях, но и в общении сам с собой (приходится временами , т.к. порой тяжко найти достойного человека для общения)
    27.02.2017 14:58
    0 | 8

  • abeltv 
    Это рейтинг с учётом пожара в детской областной больнице??? Или ещё без учёта......
    27.02.2017 15:00
    0 | 6

    • Whois 
      С пожаром ищщо не обработали, там ишшо пунктов 10-12 добавют  с формулировкой, што в Тв.обл. стало на 1 200 кв.метров ветхой кровли меньша!
      27.02.2017 15:01
      0 | 9

  • uabumoderoff 
    Игорь Михайлович ,укрепляйте дальше позиции позитивным фактором позитивной деятельности.
    27.02.2017 15:02
    4 | 4

  • Судья 
    Сколько стоит позиция в рейтинге?
    27.02.2017 15:03
    1 | 7

    • Whois 
      С какой целью интересуетесь? Вам купить или спросить?
      27.02.2017 15:04
      1 | 7

      • Судья 
        продать))
        27.02.2017 15:20
        1 | 5

        • Судья 
          рейтинговую компанию спалили-минусят!
          27.02.2017 15:28
          0 | 2

  • DenBlldenn 
    Бгг, трубы рвуться - рейтинг растёт, больница сгорела - рейтинг вырос, ямы на дороге растут - рейтинг тоже.
    27.02.2017 15:45
    0 | 4

    • Судья 
      Ну что,логично да?)))хд
      27.02.2017 15:58
      0 | 2

    • Dimmmer69 
      Так всё ж логично! Рвутся трубы - значит меньше гнилых стало! Это плюсик к рейтингу, сгорела больница - меньше ветхих метров, ямы растут - положительная динамика в "будущем объеме инвестиций в дорожное строительство". Дальше продолжать? )))
      27.02.2017 17:51
      0 | 1

  • sad 
    скорее бы до первого места рейтинга возвели его, смотришь и о нас замолвит словечко перед кем надо..
    27.02.2017 16:00
    1 | 1

    • buch 
      Тогда он с высоты своего рейтинга вообще Тверскую область не увидит. )))
      27.02.2017 16:19
      0 | 3

  • USSR 
    Чёто стёб какой-то. Я пока читал со стула чуть не рухнул от хохота! 
Реально в регионе есть люди которые чего-то там этакое позитивное заметили???
    27.02.2017 16:05
    0 | 3

    • Фомин 
      Просто здесь уже протухшими новостями торгуют
      27.02.2017 16:12
      0 | 2

  • abeltv 
    Насчет рейтинга можно глянуть здесь - точнее и правдивее информация https://cont.ws/@colonel-cassad/538504
    27.02.2017 20:06
    0 | 0

  • Uylo_Yobannen 
    Чем ближе кирдык, тем круче рейтинг. Русская национальная традиция.
    27.02.2017 20:33
    0 | 0
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