Игорь Руденя укрепил позиции в «Национальном рейтинге»

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации по результатам первых двух месяцев 2017 года. Губернатор Тверской области Игорь Руденя занимает 43-е место, то есть на 7 позиций выше, чем в предыдущем «Национальном рейтинге».

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации по результатам первых двух месяцев 2017 года. Губернатор Тверской области Игорь Руденя занимает 43-е место, то есть на 7 позиций выше, чем в предыдущем «Национальном рейтинге».

Отметим, что в этом исследовании глава Верхневолжья фигурирует в третий раз. Игорь Руденя получил оценку экспертов сразу после назначения на должность по итогам марта-апреля 2016 года и тогда оказался на 77-й строчке. В «Национальном рейтинге», подводящем итоги прошлого года, глава региона поднялся на 50-ю позицию. Уже тогда специалисты обратили внимание на ряд системных перемен в управлении регионом. В частности, Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, назвал позитивным фактором деятельность Игоря Рудени по возвращению активов в систему регионального государственного управления.

Новые результаты исследования ЦИК «Рейтинг» – 43-е место – стали, в том числе, оценкой первого года работы руководителя области. Как отмечает Дмитрий Бородин, политолог, заместитель директора Института экономики и управления Тверского госуниверситета, Игорь Руденя, избранный в сентябре 2016 года, только набирает политический вес. «Как показывают наши опросы, а мы работали не только в Твери, но и по всей области, наблюдается устойчивая тенденция к росту рейтинга нового губернатора», – комментирует Бородин. Эксперт отмечает, что в регионе в предыдущие годы складывалась достаточно трудная социально-экономическая ситуация, она требует нестандартных решений.

«Игорь Руденя уже действительно успел кое-что заметное сделать для региона. Он занялся таким для нас болезненным вопросом, как дороги. «Получил» поддержку от Собянина (так отвечают люди, участвовавшие в наших опросах), «нашел деньги в Москве», «привнёс миллиард рублей на дороги», – люди услышали это, увидели и преисполнились надеждой», – говорит Дмитрий Бородин.

Политолог подчеркивает: в Тверской области много сельского населения и люди уже знают, что социальные программы, которые практически были свёрнуты, возобновляются. Это, по мнению эксперта, тоже положительно характеризует Руденю.

«Он ездит по области, встречается с людьми. 25 января встречался со студентами Тверского госуниверситета. Хоть и холодно было, люди пришли, задали вопросы. Видно, что губернатор не для галочки отвечал, старался всё расспросить. Руденя понимает кто есть кто в регионе, успешно налаживает связи. Приведу пример нашего вуза. У нас достаточно устойчиво постоянно на лидирующих позициях в рейтинге оказывался наш бывший ректор Андрей Владленович Белоцерковский. Руденя заметил это и пригласил его в свою команду. То есть, он обращает внимание на мнение людей. Опыт у человека большой. Хотелось бы надеяться, что это сработает. Сейчас ожидания оптимистические», – считает Бородин.

Это мнение разделяют и представители реального сектора экономики. Так, Денис Дородных, генеральный директор ПО «Дмитрогорское», депутат Законодательного Собрания Тверской области, подчеркивает, что с приходом на пост губернатора Тверской области Игоря Рудени агропромышленный комплекс региона получил новый импульс развития.

«Первые результаты видны невооруженным взглядом. Они не просто обнадеживают – вселяют уверенность, что наш регион в самое короткое время станет лидером по сельхозпроизводству в Нечерноземье, – говорит Денис Дородных. – Одна из приоритетных задач, поставленных главой региона в самом начале своей деятельности, заключается в увеличении объемов субсидирования сельхозпроизводителей, активном участии области в федеральных программах по развитию села. Это должно способствовать наращиванию объемов производства продукции АПК, созданию в отрасли новых предприятий, обеспечению занятости сельских жителей».

Руководитель одного из крупнейших сельхозпредприятий Тверской области отмечает рост количества инвестиционных проектов в сфере АПК, которые реализуют не только крупные предприятия, но также и новые участники рынка.

«За прошлый год объёмы производства продукции аграрного комплекса региона увеличились на 10,8%, причем, только по свиноводству рост составил почти 100%. Положительную динамику демонстрируют практически все отрасли сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Как следствие, активное развитие аграрного сектора обеспечило рост валового регионального продукта Тверской области», – резюмирует Дородных.

«В нашем регионе почти каждый третий житель живет в сельской местности, – акцентирует эксперт. – Поэтому интенсивное развитие агропроектов тесно связано с уровнем благополучия всей Тверской области. Новые рабочие места на технологичных предприятиях, достойная заработная плата, социальные гарантии – все это дает сельским жителям уверенность в завтрашнем дне и чувство гордости за свой труд».

В «Национальном рейтинге губернаторов» задействован максимально широкий круг экспертов самой разной профессиональной и социальной принадлежности. Такой их состав позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества.