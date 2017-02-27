Игорь Руденя укрепил позиции в «Национальном рейтинге»

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации по результатам первых двух месяцев 2017 года. Губернатор Тверской области Игорь Руденя занимает 43-е место, то есть на 7 позиций выше, чем в предыдущем «Национальном рейтинге».
Отметим, что в этом исследовании глава Верхневолжья фигурирует в третий раз. Игорь Руденя получил оценку экспертов сразу после назначения на должность по итогам марта-апреля 2016 года и тогда оказался на 77-й строчке. В «Национальном рейтинге», подводящем итоги прошлого года, глава региона поднялся на 50-ю позицию. Уже тогда специалисты обратили внимание на ряд системных перемен в управлении регионом. В частности, Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, назвал позитивным фактором деятельность Игоря Рудени по возвращению активов в систему регионального государственного управления.
Новые результаты исследования ЦИК «Рейтинг» – 43-е место – стали, в том числе, оценкой первого года работы руководителя области. Как отмечает Дмитрий Бородин, политолог, заместитель директора Института экономики и управления Тверского госуниверситета, Игорь Руденя, избранный в сентябре 2016 года, только набирает политический вес. «Как показывают наши опросы, а мы работали не только в Твери, но и по всей области, наблюдается устойчивая тенденция к росту рейтинга нового губернатора», – комментирует Бородин. Эксперт отмечает, что в регионе в предыдущие годы складывалась достаточно трудная социально-экономическая ситуация, она требует нестандартных решений.
«Игорь Руденя уже действительно успел кое-что заметное сделать для региона. Он занялся таким для нас болезненным вопросом, как дороги. «Получил» поддержку от Собянина (так отвечают люди, участвовавшие в наших опросах), «нашел деньги в Москве», «привнёс миллиард рублей на дороги», – люди услышали это, увидели и преисполнились надеждой», – говорит Дмитрий Бородин.
Политолог подчеркивает: в Тверской области много сельского населения и люди уже знают, что социальные программы, которые практически были свёрнуты, возобновляются. Это, по мнению эксперта, тоже положительно характеризует Руденю.
«Он ездит по области, встречается с людьми. 25 января встречался со студентами Тверского госуниверситета. Хоть и холодно было, люди пришли, задали вопросы. Видно, что губернатор не для галочки отвечал, старался всё расспросить. Руденя понимает кто есть кто в регионе, успешно налаживает связи. Приведу пример нашего вуза. У нас достаточно устойчиво постоянно на лидирующих позициях в рейтинге оказывался наш бывший ректор Андрей Владленович Белоцерковский. Руденя заметил это и пригласил его в свою команду. То есть, он обращает внимание на мнение людей. Опыт у человека большой. Хотелось бы надеяться, что это сработает. Сейчас ожидания оптимистические», – считает Бородин.
Это мнение разделяют и представители реального сектора экономики. Так, Денис Дородных, генеральный директор ПО «Дмитрогорское», депутат Законодательного Собрания Тверской области, подчеркивает, что с приходом на пост губернатора Тверской области Игоря Рудени агропромышленный комплекс региона получил новый импульс развития.
«Первые результаты видны невооруженным взглядом. Они не просто обнадеживают – вселяют уверенность, что наш регион в самое короткое время станет лидером по сельхозпроизводству в Нечерноземье, – говорит Денис Дородных. – Одна из приоритетных задач, поставленных главой региона в самом начале своей деятельности, заключается в увеличении объемов субсидирования сельхозпроизводителей, активном участии области в федеральных программах по развитию села. Это должно способствовать наращиванию объемов производства продукции АПК, созданию в отрасли новых предприятий, обеспечению занятости сельских жителей».
Руководитель одного из крупнейших сельхозпредприятий Тверской области отмечает рост количества инвестиционных проектов в сфере АПК, которые реализуют не только крупные предприятия, но также и новые участники рынка.
«За прошлый год объёмы производства продукции аграрного комплекса региона увеличились на 10,8%, причем, только по свиноводству рост составил почти 100%. Положительную динамику демонстрируют практически все отрасли сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Как следствие, активное развитие аграрного сектора обеспечило рост валового регионального продукта Тверской области», – резюмирует Дородных.
«В нашем регионе почти каждый третий житель живет в сельской местности, – акцентирует эксперт. – Поэтому интенсивное развитие агропроектов тесно связано с уровнем благополучия всей Тверской области. Новые рабочие места на технологичных предприятиях, достойная заработная плата, социальные гарантии – все это дает сельским жителям уверенность в завтрашнем дне и чувство гордости за свой труд».
В «Национальном рейтинге губернаторов» задействован максимально широкий круг экспертов самой разной профессиональной и социальной принадлежности. Такой их состав позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества.
Комментарии (21)
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Uylo_Yobannen
27.02.2017 20:33
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