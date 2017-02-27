tvernews.ru
27 февраля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области появится современное предприятие по глубокой переработке масличных культур

27 Февраля 2017 14:21
Автор: TIA

В Тверской области планируется создание современного производства по переработке высокопротеиновых масличных культур. Детали реализации инвестиционного проекта обсуждали Игорь Руденя и руководитель ООО «РусАгроРезерв» Валентин Чувилин  27 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Тверской области и ООО ««РусАгроРезерв» по воплощению заявленных планов.

Новое предприятие предполагается создать на базе маслоэкстракционного завода в Ржеве. Проектом предусмотрена его модернизация, создание высокотехнологичной переработки рапса, льна и сои мощностью 120 тыс. тонн в год, а также выпуск и хранение шрота – побочного продукта масел из семян растительных культур. Последний продукт широко востребован в животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве. Также в планах компании – строительство элеватора по хранению семян рапса, льна и сои на 50 тыс. тонн.

- Новый импульс получает сельское хозяйство не только Ржевского района, но и всей области. Реализация проекта позволит увеличить объемы выпуска рапсового масла до 70 тыс. тонн в год. Развитие получит маслоэкстракционный завод в Ржеве. Техническое перевооружение повысит конкурентоспособность предприятия, откроет новые рынки сбыта, - считает Губернатор.

По словам инвестора, на первом этапе объем вложений в проект составит 700 млн рублей, всего же в случае его успешной реализации будет инвестировано около 1,5 млрд рублей и создано порядка 50 новых рабочих мест.

Сейчас разрабатывается план-график реализации проекта. Приобретен земельный участок, определен генеральный проектировщик. В текущем году будут завершены проектные работы, запланированы реконструкция существующих мощностей, строительство элеватора. Запуск производства намечен на 2018 год, сообщает правительство Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: Российский инвестиционный форум в Сочи игорь руденя
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

На пожаре детской областной клинической больнице никто не пострадал

2017-02-24 13:52
120

День Защитника

2017-02-23 10:02
60

Как операторы связи относятся к нашим персональным данным

2017-02-21 09:39
59

Здание детской клинической больницы будет восстановлено

2017-02-24 09:09
56

В Тверской области мужчине, который нарубил дров для печки, грозит 4 года колонии

2017-02-21 14:11
43

Будете умирать - умирайте

2017-02-26 19:21
42

УМВД: распивая спиртное в припаркованной во дворе машине, вы нарушаете закон

2017-02-25 15:02
39

Александр Корзин сетует, что уровень доверия у тверичан к местной власти ниже 20%

2017-02-20 15:23
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100