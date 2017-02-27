В Тверской области появится современное предприятие по глубокой переработке масличных культур

В Тверской области планируется создание современного производства по переработке высокопротеиновых масличных культур. Детали реализации инвестиционного проекта обсуждали Игорь Руденя и руководитель ООО «РусАгроРезерв» Валентин Чувилин 27 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Тверской области и ООО ««РусАгроРезерв» по воплощению заявленных планов.
Новое предприятие предполагается создать на базе маслоэкстракционного завода в Ржеве. Проектом предусмотрена его модернизация, создание высокотехнологичной переработки рапса, льна и сои мощностью 120 тыс. тонн в год, а также выпуск и хранение шрота – побочного продукта масел из семян растительных культур. Последний продукт широко востребован в животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве. Также в планах компании – строительство элеватора по хранению семян рапса, льна и сои на 50 тыс. тонн.
- Новый импульс получает сельское хозяйство не только Ржевского района, но и всей области. Реализация проекта позволит увеличить объемы выпуска рапсового масла до 70 тыс. тонн в год. Развитие получит маслоэкстракционный завод в Ржеве. Техническое перевооружение повысит конкурентоспособность предприятия, откроет новые рынки сбыта, - считает Губернатор.
По словам инвестора, на первом этапе объем вложений в проект составит 700 млн рублей, всего же в случае его успешной реализации будет инвестировано около 1,5 млрд рублей и создано порядка 50 новых рабочих мест.
Сейчас разрабатывается план-график реализации проекта. Приобретен земельный участок, определен генеральный проектировщик. В текущем году будут завершены проектные работы, запланированы реконструкция существующих мощностей, строительство элеватора. Запуск производства намечен на 2018 год, сообщает правительство Тверской области
Комментарии (0)Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.